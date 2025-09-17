Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai győztes gólpasszal jubilált; Halász Bencébe Pars Krisztián öntött lelket

2025.09.17. 23:53
Halász Bence Szoboszlai Dominik

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

A Liverpool győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát. Szoboszlai Dominik végig játszott és a hosszabbításban az ő gólpasszából fejelte Virgil van Dijk a győztes gólt, Kerkez Milos 2–2-nél csereként állt be. Szoboszlainak ez volt a 100. meccse a Liverpool színeiben. Sallai Roland pedig nyolc év után játszhat ismét a Bajnokok Ligájában – minden, amit a legrangosabb európai kupasorozat első fordulójáról tudni érdemes, három oldalon.

A kiscsapatoknak nem tetszik, hogy sorsolják a kupában a pályaválasztókat. Összeállításunkban a külföldön sok helyen bejáratott lebonyolítás előnyeiről és hátulütőiről is írunk, Somogyi Zsolt pedig jegyzettel jelentkezett a témában.

Halász Bence a döntő előtt Pars Krisztiánnal beszélt – ezért is dobott ilyen jól. Szendrei Zoltán Tokióban, az atlétikai világbajnokság helyszínén készített nagyinterjút a kalapácsvetés bronzérmesével, aki a 82.69-es dobásról, az olimpiai bajnok előd tanácsairól és a Németh Pál-iskoláról is beszélt. Címlapsztori két oldalon.

Balogh Gábor szerint ott vagyunk az első három öttusanemzetben. A magyar szövetség korábban versenyzőként olimpiai ezüstérmes és világbajnok elnöke részletesen elemezte válogatottjaink ragyogó évét – Szeleczki Róbert interjúja.

és még: Honvéd-verés Kecskeméten az NB II-ben, férfi kézilabda BL-forduló, F1-es Azeri Nagydíj előtt Bakiban, birkózó-vb Zágrábban.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

