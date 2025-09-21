Nemzeti Sportrádió

Szalai Attila: Örményországot oda-vissza!; Klujber Katrin szerint a közönség 20-30% pluszt ad

2025.09.21. 23:55
A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Szalai Attila szerint ha koncentrálunk, bárkivel felvesszük a versenyt. A válogatottból hosszú hullámvölgye miatt kiszoruló, ám az idén Marco Rossi keretébe visszakerülő és a török Kasimpasában végre rendszeres játéklehetőséget is kapó hátvéd Borsos Lászlónak részletesen mesélt a nemzeti tizenegy viselt dolgairól, így a vb-selejtezőről is – címlapsztori két oldalon.

Két meccsel folytatódott a labdarúgó NB I, hat meccsel az NB II. Minden, amit a debreceniek kisvárdai és az MTK hazai, ZTE elleni szűk sikeréről, továbbá a Honvéd kibrusztolt győzelméről tudni érdemes, három oldalon.

Klujber Katrin a közönség előtti svédverést a nézőkkel is magyarázza. Női kézilabda-válogatottunk újdonsült kapitánya Jakus Barnabásnak mondta el benyomásait a heti összetartásról.

…és még: F1-es Azeri Nagydíj két oldalon, birkózó- és atlétikai vb helyszíni tudósításokkal, első Fradi-siker az ICEHL-ben.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. A 125 éve született MTK-legendával, Opata Zoltánnal, az 1975-ös osztrákveréssel, a majdnem 100 évet megélt német bokszkirállyal, Max Schmelinggel és a 60. születésnapjára készülő NBA-sztárral, Scottie Pippennel.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Igor Bogdanovics a DVSC ellen; Kiss Bence nyerne már a ZTE-vel

2025.09.20. 23:25

Történelmi bronz Tokióban; Győri-Lukács Viktória nem is lehetne boldogabb

2025.09.19. 23:25

Ötös lista: tényleg Ousmane Dembélé érdemli meg az Aranylabdát? Hétfőn kiderül, megkapja-e...

2025.09.19. 15:34

Mérkőzéseket dönt el a Liverpoolban Szoboszlai Dominik; Borbély Balázs: A kupadöntő lehetne az évad csúcspontja

2025.09.19. 00:17

Szoboszlai győztes gólpasszal jubilált; Halász Bencébe Pars Krisztián öntött lelket

2025.09.17. 23:53

A 100. liverpooli mérkőzésére készül Szoboszlai Dominik; Halász Bence ismét világbajnoki bronzérmes

2025.09.16. 23:40

Halász Bence magabiztosan várja a döntőt; Schön Szabolcs a győri lehetőségről beszélt

2025.09.15. 23:10

Ötös lista: címet véd a PSG? Favorit lenne a Liverpool? Visszatér a Real Madrid? – BL-esélylatolgatás

