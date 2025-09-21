Hétfői sportműsor: Aranylabda-gála; pályán a Napoli, a PSG és a Galatasaray

SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
GÁLA
20.00: Aranylabda-díjátadó, Párizs – élőben az NSO-n!
NB II
7. FORDULÓ
20.00: Vasas–Mezőkövesd-Zsóry (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
20.00: Olympique Marseille–Paris SG
ROMÁN SUPERLIGA
10. FORDULÓ
17.00: Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
6. FORDULÓ
21.15: Sporting CP–Moreirense (Tv: Sport1)
TÖRÖK BAJNOKSÁG
6. FORDULÓ
19.00: Galatasaray–Konyaspor (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.20: New York Giants–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
8.30: férfi egypár, előfutamok (Pétervári-Molnár Bendegúz)
FALLABDA
PSA Budapest Open, City Squash Club
15.00: negyeddöntő
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
10.30: U23-as női időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
13.30: U23-as férfi időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1141 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
NYOLCADDÖNTŐ
9.30: Bulgária–Portugália
14.00: Egyesült Államok–Szlovénia
TENISZ
ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking
5.00: egyes, selejtező, férfiak, 1. forduló; nők, 2. forduló
ATP 500-as torna, Tokió
4.00: egyes és páros, selejtező, 2. forduló
ATP 250-es torna, Csengtu
7.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 250-es torna, Hangcsou
9.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
Laver-kupa, San Francisco
Kedd, 1.00: 4. nap (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ PROGRAMJA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Portisch Lajos
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Beszélgetés Tóth Krisztina hétszeres Európa-bajnok asztaliteniszezővel
15.35: Beszélgetés Szabados Ármin világbajnoki 8. helyezett kalapácsvetővel
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, L. Pap István, Szűcs Miklós
17.00: Csodák csodája. Kié lesz az idei Aranylabda?
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A Formula–1-es Azeri Nagydíj után. Vendég: Frankl András
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Hétvégi sportesemények. A Hét hősei rovat
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Vasas–Mezőkövesd NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
21.00: Az Aranylabda-díjátadó gála legfontosabb pillanatai
22.30: Sportvilág