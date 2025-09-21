Hétfői sportműsor: Aranylabda-gála; pályán a Napoli, a PSG és a Galatasaray

SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

GÁLA

20.00: Aranylabda-díjátadó, Párizs – élőben az NSO-n!

NB II

7. FORDULÓ

20.00: Vasas–Mezőkövesd-Zsóry (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

20.00: Olympique Marseille–Paris SG

ROMÁN SUPERLIGA

10. FORDULÓ

17.00: Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

6. FORDULÓ

21.15: Sporting CP–Moreirense (Tv: Sport1)

TÖRÖK BAJNOKSÁG

6. FORDULÓ

19.00: Galatasaray–Konyaspor (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2.20: New York Giants–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

8.30: férfi egypár, előfutamok (Pétervári-Molnár Bendegúz)

FALLABDA

PSA Budapest Open, City Squash Club

15.00: negyeddöntő

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

10.30: U23-as női időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

13.30: U23-as férfi időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1141 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

NYOLCADDÖNTŐ

9.30: Bulgária–Portugália

14.00: Egyesült Államok–Szlovénia

TENISZ

ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking

5.00: egyes, selejtező, férfiak, 1. forduló; nők, 2. forduló

ATP 500-as torna, Tokió

4.00: egyes és páros, selejtező, 2. forduló

ATP 250-es torna, Csengtu

7.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP 250-es torna, Hangcsou

9.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

Laver-kupa, San Francisco

Kedd, 1.00: 4. nap (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ PROGRAMJA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Portisch Lajos

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Beszélgetés Tóth Krisztina hétszeres Európa-bajnok asztaliteniszezővel

15.35: Beszélgetés Szabados Ármin világbajnoki 8. helyezett kalapácsvetővel

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, L. Pap István, Szűcs Miklós

17.00: Csodák csodája. Kié lesz az idei Aranylabda?

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A Formula–1-es Azeri Nagydíj után. Vendég: Frankl András

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Hétvégi sportesemények. A Hét hősei rovat

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Vasas–Mezőkövesd NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László

21.00: Az Aranylabda-díjátadó gála legfontosabb pillanatai

22.30: Sportvilág