Hétfői sportműsor: Aranylabda-gála; pályán a Napoli, a PSG és a Galatasaray

2025.09.21. 23:58
Hétfő este Párizsban átadják az Aranylabdát; a labdarúgóidény legjobbjainak tiszteletére rendezendő gáláról élő, szöveges tudósításban számolunk be. Vasas–Mezőkövesd mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB II 7. fordulója, televíziós bajnokit játszik Sallai Roland csapata, a török Galatasaray, pályán az olasz bajnok Napoli, újból megpróbálják lejátszani a vasárnap elhalasztott Marseille–PSG francia klasszikust. Evezésben, kerékpárban, férfi röplabdában világbajnokság zajlik. Íme, a hétfői kiemelt sportprogram!

SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ

 FUTBALLPROGRAM 

GÁLA
20.00: Aranylabda-díjátadó, Párizs – élőben az NSO-n!

NB II
7. FORDULÓ
20.00: Vasas–Mezőkövesd-Zsóry (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)

FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
20.00: Olympique Marseille–Paris SG

ROMÁN SUPERLIGA
10. FORDULÓ
17.00: Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
6. FORDULÓ
21.15: Sporting CP–Moreirense (Tv: Sport1)

TÖRÖK BAJNOKSÁG
6. FORDULÓ
19.00: Galatasaray–Konyaspor (Tv: Sport1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.20: New York Giants–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)

EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
8.30: férfi egypár, előfutamok (Pétervári-Molnár Bendegúz)

FALLABDA
PSA Budapest Open, City Squash Club
15.00: negyeddöntő

KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
10.30: U23-as női időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
13.30: U23-as férfi időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1141 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
NYOLCADDÖNTŐ
  9.30: Bulgária–Portugália
14.00: Egyesült Államok–Szlovénia

TENISZ
ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking
5.00: egyes, selejtező, férfiak, 1. forduló; nők, 2. forduló
ATP 500-as torna, Tokió
4.00: egyes és páros, selejtező, 2. forduló
ATP 250-es torna, Csengtu
7.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 250-es torna, Hangcsou
9.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
Laver-kupa, San Francisco
Kedd, 1.00: 4. nap (Tv: Eurosport2)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ PROGRAMJA 

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Portisch Lajos
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Beszélgetés Tóth Krisztina hétszeres Európa-bajnok asztaliteniszezővel
15.35: Beszélgetés Szabados Ármin világbajnoki 8. helyezett kalapácsvetővel
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, L. Pap István, Szűcs Miklós
17.00: Csodák csodája. Kié lesz az idei Aranylabda?
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A Formula–1-es Azeri Nagydíj után. Vendég: Frankl András
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Hétvégi sportesemények. A Hét hősei rovat
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Vasas–Mezőkövesd NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
21.00: Az Aranylabda-díjátadó gála legfontosabb pillanatai
22.30: Sportvilág

 

Vasárnapi sportműsor: Arsenal–Man. City, Lazio–Roma, Azeri Nagydíj

2025.09.20. 23:30
2025.09.20. 23:30

Szombati sportműsor: Liverpool–Everton, Magyarország–Svédország

2025.09.19. 23:30
2025.09.19. 23:30

Pénteki sportműsor: FTC–DVTK, Vitek Dárius vb-döntőben birkózik

2025.09.19. 00:09
2025.09.19. 00:09

Csütörtöki sportműsor: hat BL-csata, pályán a Veszprém a férfi kézi BL-ben

2025.09.17. 23:43
2025.09.17. 23:43

Szerdai sportműsor: Liverpool–Atlético Madrid, Bayern München–Chelsea a BL-ben

2025.09.16. 23:45
2025.09.16. 23:45

Keddi sportműsor: rangadók a BL-rajton, vb-döntő kalapácsvetésben három magyarral

2025.09.15. 23:30
2025.09.15. 23:30

Heti program: kezdődik a Bajnokok Ligája alapszakasza; hétvégén topligák, NB I és F1

2025.09.15. 10:52
2025.09.15. 10:52

Hétfői sportműsor: folytatódik az atléták és a birkózók világbajnoksága

2025.09.15. 00:04
2025.09.15. 00:04
