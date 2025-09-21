Nemzeti Sportrádió

Ferran Torres duplája után a Barcelona könnyedén győzött a Getafe ellen

2025.09.21. 22:57
Torres duplája alapozta meg a Barcelona sima sikerét (Fotó: Getty Images)
Barca FC Barcelona Barcelona spanyol foci Getafe spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 5. fordulójában a Barcelona 3–0-ra legyőzte a Getafét. Hiába produkálta élvonalbeli története legjobb rajtját a Getafe, a katalánok ellen esélye sem volt. Az első félidőben Ferran Torres duplázott, a második játékrészben Dani Olmo gólja állította be a végeredményt.


SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
BARCELONA–GETAFE 3–0 (2–0)
Barcelona, Johan Cruyff Stadion, 5711 néző. Vezette: R. de Burgos
BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, A. Christensen, G. Martín (R. Araújo, 83.) – Pedri (Bardghji, 76.), F. de Jong (M. Casadó, 60.), Dani Olmo – Raphinha (Rashford, a szünetben), Lewandowski, F. Torres (Fermín López, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick
GETAFE: Soria – Kiko Femenía, Djené (Davinchi, a szünetben), D. Duarte, Abqar, D. Rico – M. Martín (J. Munoz, a szünetben), L. Milla, Arambarri (C. da Costa, 70.) – Borja Mayoral (A. Kamara, a szünetben), Liso (Sancris, 80.). Vezetőedző: José Bordalás Jiménez
Gólszerző: F. Torres (15., 35.), Dani Olmo (62.)

Nagy gondok lehetnek a Barcelona játékosainak időérzékével. Egy hete a Valencia elleni bajnokit Raphinha kezdte a kispadon amiért elkésett egy taktikai értekezletről, ma pedig a hétközi BL-mérkőzésen duplázó Marcus Rashford találta magát a cserék között, mert nem jelent meg időben a reggeli átmozgató edzésen. A katalánok a bajnokság ötödik fordulójában az ellen a Getafe ellen léptek pályára, amely történetének legjobb szezonkezdetét produkálta. Bordalás Jiménez együttese első négy bajnokijából hármat is megnyert, amire korábban nem volt példa.

Ennek ellenére természetesen a Barcelona volt a találkozó esélyese. A katalán drukkernek nem kellett sokat várniuk kedvenceik vezető góljára, a 15. percben ugyanis Dani Olmo sarkazós passza után Ferran Torres 11 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. Nagyjából húsz perc telt el nagyobb helyzet nélkül, amikor a 35. percben Raphinha remek passzából Ferran Torres 21 méterről megduplázta góljai számát. Torrest csak a felső léc választotta a mesterhármastól, melyet a 43. percben 18 méterről talált telibe. A félidő vége elég paprikás hangulatban telt, a játékvezetőnek gyakran a zsebébe kellett nyúlnia egy-egy sárga lapért.

A Getafe az első félidőt lövési kísérlet nélkül zárta, a szünetben csereként beálló Javi Munoz azonban tett arról, hogy a második játékrész elején már legyen lövése a vendégeknek. Hiába kezdte élénkebben a második félidőt Bordalás Jiménez csapata, újabb gólt a hazaiak szereztek. A 62. percben a szünetben pályára lépő Rashford centerezett, Dani Olmo pedig 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A hajrában Rashford állt még közel a gólszerzéshez, de kétszer sem tudott túljárni David Soria eszén. 3–0

 

   
AZ ÁLLÁS       
1. Real Madrid

5

510–2+815
2. Barcelona

5

4116–3+1313
3. Villarreal

5

31110–4+610
4. Espanyol

5

3118–7+110
5. Elche

5

237–4+39
6. Betis

6

2319–7+29
7. Athletic Bilbao

5

326–609
8. Getafe

5

326–7–19
9. Sevilla

5

2129–8+17
10. Alaves

5

2125–507
11. Valencia

5

2126–8–27
12. Atlético Madrid

5

1316–5+16
13. Osasuna

5

234–406
14. Rayo Vallecano

5

1225–6–15
15. Celta Vigo

6

515–7–25
16. Levante

5

1139–904
17. Oviedo

5

141–8–73
18. Real Sociedad

5

235–9–42
19. Mallorca

5

235–10–52
20. Girona

5

142–15–131

 

 

