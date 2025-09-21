Ferran Torres duplája után a Barcelona könnyedén győzött a Getafe ellen



SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

BARCELONA–GETAFE 3–0 (2–0)

Barcelona, Johan Cruyff Stadion, 5711 néző. Vezette: R. de Burgos

BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, A. Christensen, G. Martín (R. Araújo, 83.) – Pedri (Bardghji, 76.), F. de Jong (M. Casadó, 60.), Dani Olmo – Raphinha (Rashford, a szünetben), Lewandowski, F. Torres (Fermín López, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick

GETAFE: Soria – Kiko Femenía, Djené (Davinchi, a szünetben), D. Duarte, Abqar, D. Rico – M. Martín (J. Munoz, a szünetben), L. Milla, Arambarri (C. da Costa, 70.) – Borja Mayoral (A. Kamara, a szünetben), Liso (Sancris, 80.). Vezetőedző: José Bordalás Jiménez

Gólszerző: F. Torres (15., 35.), Dani Olmo (62.)

Nagy gondok lehetnek a Barcelona játékosainak időérzékével. Egy hete a Valencia elleni bajnokit Raphinha kezdte a kispadon amiért elkésett egy taktikai értekezletről, ma pedig a hétközi BL-mérkőzésen duplázó Marcus Rashford találta magát a cserék között, mert nem jelent meg időben a reggeli átmozgató edzésen. A katalánok a bajnokság ötödik fordulójában az ellen a Getafe ellen léptek pályára, amely történetének legjobb szezonkezdetét produkálta. Bordalás Jiménez együttese első négy bajnokijából hármat is megnyert, amire korábban nem volt példa.

Ennek ellenére természetesen a Barcelona volt a találkozó esélyese. A katalán drukkernek nem kellett sokat várniuk kedvenceik vezető góljára, a 15. percben ugyanis Dani Olmo sarkazós passza után Ferran Torres 11 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. Nagyjából húsz perc telt el nagyobb helyzet nélkül, amikor a 35. percben Raphinha remek passzából Ferran Torres 21 méterről megduplázta góljai számát. Torrest csak a felső léc választotta a mesterhármastól, melyet a 43. percben 18 méterről talált telibe. A félidő vége elég paprikás hangulatban telt, a játékvezetőnek gyakran a zsebébe kellett nyúlnia egy-egy sárga lapért.

A Getafe az első félidőt lövési kísérlet nélkül zárta, a szünetben csereként beálló Javi Munoz azonban tett arról, hogy a második játékrész elején már legyen lövése a vendégeknek. Hiába kezdte élénkebben a második félidőt Bordalás Jiménez csapata, újabb gólt a hazaiak szereztek. A 62. percben a szünetben pályára lépő Rashford centerezett, Dani Olmo pedig 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A hajrában Rashford állt még közel a gólszerzéshez, de kétszer sem tudott túljárni David Soria eszén. 3–0