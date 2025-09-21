Ferran Torres duplája után a Barcelona könnyedén győzött a Getafe ellen

SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
BARCELONA–GETAFE 3–0 (2–0)
Barcelona, Johan Cruyff Stadion, 5711 néző. Vezette: R. de Burgos
BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, A. Christensen, G. Martín (R. Araújo, 83.) – Pedri (Bardghji, 76.), F. de Jong (M. Casadó, 60.), Dani Olmo – Raphinha (Rashford, a szünetben), Lewandowski, F. Torres (Fermín López, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick
GETAFE: Soria – Kiko Femenía, Djené (Davinchi, a szünetben), D. Duarte, Abqar, D. Rico – M. Martín (J. Munoz, a szünetben), L. Milla, Arambarri (C. da Costa, 70.) – Borja Mayoral (A. Kamara, a szünetben), Liso (Sancris, 80.). Vezetőedző: José Bordalás Jiménez
Gólszerző: F. Torres (15., 35.), Dani Olmo (62.)
Nagy gondok lehetnek a Barcelona játékosainak időérzékével. Egy hete a Valencia elleni bajnokit Raphinha kezdte a kispadon amiért elkésett egy taktikai értekezletről, ma pedig a hétközi BL-mérkőzésen duplázó Marcus Rashford találta magát a cserék között, mert nem jelent meg időben a reggeli átmozgató edzésen. A katalánok a bajnokság ötödik fordulójában az ellen a Getafe ellen léptek pályára, amely történetének legjobb szezonkezdetét produkálta. Bordalás Jiménez együttese első négy bajnokijából hármat is megnyert, amire korábban nem volt példa.
Ennek ellenére természetesen a Barcelona volt a találkozó esélyese. A katalán drukkernek nem kellett sokat várniuk kedvenceik vezető góljára, a 15. percben ugyanis Dani Olmo sarkazós passza után Ferran Torres 11 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. Nagyjából húsz perc telt el nagyobb helyzet nélkül, amikor a 35. percben Raphinha remek passzából Ferran Torres 21 méterről megduplázta góljai számát. Torrest csak a felső léc választotta a mesterhármastól, melyet a 43. percben 18 méterről talált telibe. A félidő vége elég paprikás hangulatban telt, a játékvezetőnek gyakran a zsebébe kellett nyúlnia egy-egy sárga lapért.
A Getafe az első félidőt lövési kísérlet nélkül zárta, a szünetben csereként beálló Javi Munoz azonban tett arról, hogy a második játékrész elején már legyen lövése a vendégeknek. Hiába kezdte élénkebben a második félidőt Bordalás Jiménez csapata, újabb gólt a hazaiak szereztek. A 62. percben a szünetben pályára lépő Rashford centerezett, Dani Olmo pedig 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A hajrában Rashford állt még közel a gólszerzéshez, de kétszer sem tudott túljárni David Soria eszén. 3–0
|AZ ÁLLÁS
|1. Real Madrid
5
|5
|–
|–
|10–2
|+8
|15
|2. Barcelona
5
|4
|1
|–
|16–3
|+13
|13
|3. Villarreal
5
|3
|1
|1
|10–4
|+6
|10
|4. Espanyol
5
|3
|1
|1
|8–7
|+1
|10
|5. Elche
5
|2
|3
|–
|7–4
|+3
|9
|6. Betis
6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|7. Athletic Bilbao
5
|3
|–
|2
|6–6
|0
|9
|8. Getafe
5
|3
|–
|2
|6–7
|–1
|9
|9. Sevilla
5
|2
|1
|2
|9–8
|+1
|7
|10. Alaves
5
|2
|1
|2
|5–5
|0
|7
|11. Valencia
5
|2
|1
|2
|6–8
|–2
|7
|12. Atlético Madrid
5
|1
|3
|1
|6–5
|+1
|6
|13. Osasuna
5
|2
|–
|3
|4–4
|0
|6
|14. Rayo Vallecano
5
|1
|2
|2
|5–6
|–1
|5
|15. Celta Vigo
6
|–
|5
|1
|5–7
|–2
|5
|16. Levante
5
|1
|1
|3
|9–9
|0
|4
|17. Oviedo
5
|1
|–
|4
|1–8
|–7
|3
|18. Real Sociedad
5
|–
|2
|3
|5–9
|–4
|2
|19. Mallorca
5
|–
|2
|3
|5–10
|–5
|2
|20. Girona
5
|–
|1
|4
|2–15
|–13
|1
