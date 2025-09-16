Nemzeti Sportrádió

A 100. liverpooli mérkőzésére készül Szoboszlai Dominik; Halász Bence ismét világbajnoki bronzérmes

2025.09.16. 23:40
Halász Bence Szoboszlai Dominik

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

 

Halász Bence ismét világbajnoki bronzérmes. Az olimpiai második Halász Bence bronzérmes lett a tokiói atlétikai világbajnokságon. A 28 éves kalapácsvető pályafutása során hetedszer állhat fel a dobogóra felnőtt-világeseményen. Szendrei Zoltán helyszíni tudósítása

A 100. liverpooli mérkőzésére készül Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott középpályás öt éve már betalált az Atlético Madrid ellen, de kérdés, hogy ezúttal jobbhátvédként vagy középpályásként kap-e lehetőséget. Smahulya Ádám írása

Callum Styles lett a válogatott meglepetésembere. A sportanalitikával foglalkozó SportsBase kiadta a magyar válogatott szeptemberi vb-selejtező mérkőzéseinek statisztikáit, az adatok alapján összegeztük a mieinknél kezdőként pályára lépő mezőnyjátékosok fontosabb mutatóit. Pór Károly elemzése

Molnár Rajmund: Lengyelországból még nagyobbat lehet dobbantani. A Pogon Szczecinbe válogatott kerettagként szerződő Molnár Rajmundot többek között átigazolása körülményeiről, új csapatáról, várható szerepköréről, pályafutása mélypontjáról és céljairól kérdezte Borsos László

Golovin Vlagyimir: Jó, amikor gondot okoz összeállítani a keretet. Öt hónap után ismét összehívta a magyar női kézilabda-válogatottat a szövetségi kapitány. Golovin Vlagyimir együttese a héten kétszer is megmérkőzik a svédekkel. Jakus Barnabás riportja

Német Toni: Más a felfogás, mint otthon. Élt a lehetőséggel Német Toni, aki 31 évesen állt légiósnak, a horvát Jadran Splitben folytatja pályafutását. Világbajnok centerünkkel az érzelmes népligeti búcsúról, az alkalmazkodás nehézségeiről és a beilleszkedéséről is beszélgettünk. Patai Gergely interjúja

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

