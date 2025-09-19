Mérkőzéseket dönt el a Liverpoolban Szoboszlai Dominik; Borbély Balázs: A kupadöntő lehetne az évad csúcspontja

Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Mérkőzéseket dönt el a Liverpoolban Szoboszlai Dominik. Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott középpályása szerdán győztes gólpasszt adott az Atlético Madrid ellen, és edzője, Arne Slot is kiemelte, milyen szintet képvisel. Smahulya Ádám összeállítása

Borbély Balázs: A kupadöntő lehetne az évad csúcspontja. Borbély Balázs, a győri futballcsapat edzője elmondta, kik lehetnek az ETO következő válogatott játékosai, miben kell fejlődniük a zöld-fehéreknek, mitől ilyen kiemelkedő erőnlétileg és mentálisan a csapata, s hogy milyen eredménnyel lenne elégedett a bajnokságban és a kupában. Mohai Dominik interjúja

Csupán 18 századon múlt Sydney McLaughlin-Levrone csodája. Az amerikai Sydney McLaughlin-Levrone nagyon közel járt hozzá, hogy megdöntse az egyik legrégibb világrekordot a tokiói atlétikai világbajnokságon. A magasugró Bátori Lilianna pályafutása első szabadtéri vb-jén a 20. helyen végzett. A vb helyszínéről Szendrei Zoltán tudósított

Már a hétvégén, Azerbajdzsánban megvédheti vb-címét a McLaren. A monzai kisiklás után a McLaren újra érvényesítené a papírformát, és Azerbajdzsánban visszatérne a győztes ösvényre. A csapat ráadásul még átlagos teljesítményt nyújtva is biztossá teheti konstruktőri vb-címét. Zsoldos Barna írása

Vitek Dárius (130 kg) döntőbe jutott, Fritsch Róbert (77 kg) az elődöntőben alulmaradt, Szilvássy Erik (82 kg) a vigaszágra került, míg Szabados Noémi (68 kg) kiesett csütörtökön a Zágrábban zajló birkózó-világbajnokság kötöttfogású és női versenynapján. Zágrábból Krasznai Bence jelentkezett

