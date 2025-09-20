Igor Bogdanovics a DVSC ellen; Kiss Bence nyerne már a ZTE-vel

Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

Ég és föld volt a különbség a két csapat között a 247. liverpooli derbi előtt, hiszen a Liverpool címvédő a Premier League-ben, míg az Everton legutóbb 2019-ben végzett a tízen belül – akkor is csak nyolcadik lett –, az elmúlt években majdhogynem permanensen a bennmaradásért küzdött, eddigi utolsó trófeáját pedig 1995-ben tehette be a vitrinbe, amikor az előző évi FA-kupa-győzelem után elhódította a Szuperkupát. Ám hiába kezdett sokkal erősebben a Liverpool, a városi derbi meglepően szoros küzdelmet hozott. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a meccset, győzelmet ünnepelhettek, jóllehet, láttunk tőlük már jobb teljesítményt is.

Neve összeforrt a DVSC-vel, holott volt még a Budapest Honvéd, az ETO és a Nyíregyháza Spartacus futballistája is az NB I-ben. Igor Bogdanovics játékosként három időszakban összesen öt évet töltött a Debrecenben 2003 és 2009 között, majd stábtagként is dolgozott a Loki felnőttcsapatában. A vasárnapi keleti rangadón azonban a „másik oldalon” tűnik fel majd, hiszen Gerliczki Máté vezetőedző egyik pályaedzője a Kisvárda Master Goodnál. „Játékosként szerepeltem már a Loki ellen, akkor azért jobban dobogott a szívem, agyaltam azon, mi lesz, ha gólt szerzek, és emiatt veszít a Debrecen. Volt is egy ilyen szituáció, hiszen a Honvéd színeiben kupadöntőt nyertem ellene” – mondta lapunknak.

A bajnokságban még nyeretlen ZTE a hullámzóan teljesítő MTK-hoz látogat, Kiss Bence, a zalaiak középpályása betegség miatt kihagyta a múlt hét végi, Vásárosnamény elleni Magyar Kupa-mérkőzést (13–0), de a héten újra teljes értékű edzésmunkát végzett. „Jót tett a lelkünknek a kupában aratott fölényes győzelem, a mérkőzés másnapján pedig grilleztünk, nagyszerű csapatépítő program volt. Itt az ideje, hogy a bajnokságban is megszerezzük az első győzelmünket, de tudjuk, nehéz feladatunk lesz a Hidegkuti Nándor Stadionban. Mindig nyerni akarunk, s bár ez még nem jött össze a ligában, nem vagyunk görcsösek.”  Kiss Bence alapember lett Nuno Camposnál, labdabirtoklásban az egyik legfontosabb játékos, az ellenfél tizenhatosának előterében képes váratlan megmozdulásokra, jól cselez, labdakihozatalban lényeges szerep hárul rá.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

