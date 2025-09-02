Schäfer nélkül a vb-selejtezőben; Bamidele Yusuf: Újpest helyett Ferencváros

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Rossz hír: Schäfer Andrásra nem számíthat Marco Rossi. Az Írország és Portugália elleni Eb-selejtezőre készülő válogatott középpályása még az Union Berlinnél sérült meg, főhet a kapitány feje, hogy kit állít a helyére. Mindeközben Tóth Balázs nagyinterjúban beszélt arról, hogy a csapatnak leghasznosabb ember álljon a kapuba Dublinban és Puskás Arénában is.

Az e havi NS-kerekasztalban is a válogatott és az FTC volt a téma. Csank János, Hajdú B. István és Pásztor József jó szokásuk szerint nem csomagolták be gondolataikat az elmúlt és az előttünk álló hetek legfontosabb eseményei kapcsán. Címlapsztori két oldalon.

Bamidele Yusuf az Újpest célkeresztjébe került, mégis a Ferencváros játékosa lett. A 24 éves nigériai középcsatár a Vojvodinában szállította a gólokat, érkeztével még nagyobb lett posztján a versenyhelyzet. Borsos László elemzése.

Ali Zein Mohamed tudja, hogy csak csapatként lehet sikeres a Veszprém. A Bukarestből korábbi mesterét, Xavi Pascualt a magyar bajnokhoz követő egyiptomi kézilabdázó a One Veszprémről, a Bajnokok Ligájáról és az egyiptomi légióról is részletesen mesélt.

…és még: Isak, Donnarumma és Nikitscher is az átigazolási piac zárásakor váltott; Sinner és Alcaraz is gázolt a US Openen; Huszák Alexandra az Ottawa Charge edzőtáborába készül.

