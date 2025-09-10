Nemzeti Sportrádió

Rossi: Három pontot kiengedtünk a kezünkből; Szatmári András: Küzdök a helyemért a csapatban

2025.09.10. 23:30
A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

Nem csitulnak a magyar–portugál vb-selejtező utóhullámai. Marco Rossi például részletesen kitért még az írországi meccsre is, Sallai Roland hiányára, Varga Barnabás buta sárga lapjára és Szoboszlai elpasszolt labdájára, a remeklő kapus, Tóth Balázs ugyanakkor megvédte csapatkapitányát. Gyenge Balázs Bernardo Silvával külön is beszélt, és a City klasszisa kifejtette, miért érezte kulcsmeccsnek a budapestit, természetesen az egekig magasztalta a magyar szurkolókat, viszont biztos benne, hogy ott lesznek a vb-n. Címlapsztori három oldalon.

Delaney Collins csak apróbb változtatásokat tervez. A Pat Cortina helyét a női hokiválogatott kispadján júliusban átvevő kapitány egyebek mellett a korongkihozatalban kíván csiszolni a lányok játékán. Beke Zsombor interjúja.

Szivós Márton magasra teszi a lécet, és megpróbálja átugrani. A Honvéd férfi pólósainak mestere átalakuló csapatával a hazai és a nemzetközi porondon is éremért csatázna. Patai Gergely beszélgetése.

Szatmári András megküzd magáért, az edzőjéért és a csapatban a helyéért. Olimpiai ezüst- és bronzérmes, világbajnok kardvívónk őszintén beszélt a mögötte álló, rendkívül nehéz hónapokról, a vb-csalódás (nem vívhatott a csapatban) feldolgozásáról, az újrakezdés nehézségeiről – és szombati esküvőjéről is. Kovács Erika nagyinterjúja.

és még: veszprémi vereség, szegedi reménykedés a férfi kézilabda BL-ben; Akilov Pilip 16 év után magyar férfi érmes az ökölvívó-vb-n; a legjobb nyolc a cél a Davis-kupában; egyemberes a Red Bull az F1-ben.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

