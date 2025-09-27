Nemzeti Sportrádió

Mint régen: újra rangadó az ETO–FTC; Hajtós Bertalan 60 és Varga Károly 70

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.09.27. 23:50
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

 

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

A nyolcvanas években az aranyról döntöttek a Rába–Fradi csaták. A vasárnap esti NB I-es futballrangadó előtt belefért némi múltidézés is, de természetesen két, egyaránt európai kupainduló csapatunk jelene sem kevésbé érdekes, no meg az sem, hogy ismét tökéletes az ETO Park gyepe – címlapsztori két oldalon.

továbbá három meccset játszottak is az első osztályban. A nagy hajrában fordító Paks győzelméről, az első, ráadásul kiütéses ZTE-győzelemről és a gól nélküli keleti rangadóról minden, amit tudni érdemes, osztályzatok, értékelések, elemzések és nyilatkozatok három oldalon.

Marozsán Fábián a nyolc között Jannik Sinnerrel csap össze. Legmagasabban jegyzett férfi teniszezőnk második pekingi meccsét is megnyerte, és hétfőre virradóra a nagyszínpadon játszhat az olasz klasszissal. Tudósítás Marozsán-nyilatkozattal, Fucsovics- és Babos-mérkőzéssel.

Két egykori klasszisunk is kerek születésnaphoz ért. Vasárnap a Barcelonában olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, Hajtó Bertalan 60, a moszkvai olimpián minden idők egyik legmeglepőbb magyar aranyát megnyerő sportlövő, Varga Károly pedig 70 éves lesz – Kapolcsi-Szabó Bence és Patai Gergely beszélgetett velük.

és még: Szoboszlaiék most nem nyertek, hanem elbuktak a hajrában, izzadós Fradi és könnyed ETO-siker a női kézilabda BL-ben, Betlehem-ezüst a nyílt vízi úszó Európa-kupában, FTC–Honvéd meccs lesz a férfi vízilabda Magyar Kupa-döntőben.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Robbie Keane: A szurkolótáborunk volt a tizenegyedik játékosunk!; Szoboszlai Dominik ezúttal a támadók között játszhat

E-újság
2025.09.26. 23:33

Emberhátrányban mentett pontot a Fradi; Akilov Pilip: A Jóisten hozott Magyarországra

E-újság
2025.09.25. 23:24

Varga Barnabás lehet az aduász; negyedszer Eb-résztvevő a magyar futsalválogatott

E-újság
2025.09.24. 23:55

Öt ok, amiért a Ferencváros most jobb, mint februárban; Hornyák Zsolt: Nem vagyok ideges

E-újság
2025.09.23. 23:54

A tokiói atlétikai vb nem múlta felül a budapestit; Marek Heinz az FTC–Plzenről

E-újság
2025.09.22. 23:35

Szalai Attila: Örményországot oda-vissza!; Klujber Katrin szerint a közönség 20-30% pluszt ad

E-újság
2025.09.21. 23:55

Igor Bogdanovics a DVSC ellen; Kiss Bence nyerne már a ZTE-vel

E-újság
2025.09.20. 23:25

Történelmi bronz Tokióban; Győri-Lukács Viktória nem is lehetne boldogabb

E-újság
2025.09.19. 23:25
Ezek is érdekelhetik