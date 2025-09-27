Mint régen: újra rangadó az ETO–FTC; Hajtós Bertalan 60 és Varga Károly 70

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A nyolcvanas években az aranyról döntöttek a Rába–Fradi csaták. A vasárnap esti NB I-es futballrangadó előtt belefért némi múltidézés is, de természetesen két, egyaránt európai kupainduló csapatunk jelene sem kevésbé érdekes, no meg az sem, hogy ismét tökéletes az ETO Park gyepe – címlapsztori két oldalon.

…továbbá három meccset játszottak is az első osztályban. A nagy hajrában fordító Paks győzelméről, az első, ráadásul kiütéses ZTE-győzelemről és a gól nélküli keleti rangadóról minden, amit tudni érdemes, osztályzatok, értékelések, elemzések és nyilatkozatok három oldalon.

Marozsán Fábián a nyolc között Jannik Sinnerrel csap össze. Legmagasabban jegyzett férfi teniszezőnk második pekingi meccsét is megnyerte, és hétfőre virradóra a nagyszínpadon játszhat az olasz klasszissal. Tudósítás Marozsán-nyilatkozattal, Fucsovics- és Babos-mérkőzéssel.

Két egykori klasszisunk is kerek születésnaphoz ért. Vasárnap a Barcelonában olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, Hajtó Bertalan 60, a moszkvai olimpián minden idők egyik legmeglepőbb magyar aranyát megnyerő sportlövő, Varga Károly pedig 70 éves lesz – Kapolcsi-Szabó Bence és Patai Gergely beszélgetett velük.

…és még: Szoboszlaiék most nem nyertek, hanem elbuktak a hajrában, izzadós Fradi és könnyed ETO-siker a női kézilabda BL-ben, Betlehem-ezüst a nyílt vízi úszó Európa-kupában, FTC–Honvéd meccs lesz a férfi vízilabda Magyar Kupa-döntőben.

