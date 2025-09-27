Nemzeti Sportrádió

Korsós és Töpfner is négy gólt lőtt az Európa-ligában

2025.09.27. 21:49
(Fotó: Handbal Rapid Bucuresti)
Korsós Dorina és Töpfner Alexandra is négy gólt lőtt a Rapid Bucuresti csapatában, amely 32–24-re győzött az osztrák Hypo Niederösterreich otthonában a női kézilabda Európa-liga-selejtező második fordulójának első mérkőzésén, szombaton.

Az európai szövetség honlapja szerint mindkét magyar játékos hét lövésből szerezte négy gólját. A bukaresti visszavágót egy hét múlva rendezik.

Papp Nikoletta egyszer volt eredményes a CS Minaur Baia Mare csapatában, amely otthon 35–30-ra kikapott a CSM Corona Brasov-tól a román bajnokságban.

Zsembery Viktória egyszer talált be, csapata, a BM Porrino pedig otthon 23–17-re kikapott a Costa Del Sol Málagától a spanyol bajnokságban.

Szita Zoltán és Ilic Zoran öt-öt, Fazekas Gergő egy gólt lőtt a címvédő Orlen Wisla Plockban, amely otthon 46–26-ra verte a Zaglebie Lubint a lengyel férfibajnokságban.

Ludmán Marcell három találattal járult hozzá a Frigoríficos del Morrazo 32–27-es hazai sikeréhez a Bada Huesca ellen a spanyol élvonalban. A vendégeknél Décsi Gábor két lövést védett.

Rosta Miklós egy góllal segítette 39–29-es győzelemhez a címvédő Dinamo Bucuresti-et a vendég és újonc CSM Sighisoara ellen a román bajnokságban.

Leimeter Csaba négy gólt szerzett, de a Balingen-Weilstetten 37–28-ra kikapott a HSC Coburg otthonában a német másodosztályban.

 

