Nem kellett megizzadnia, így is hozta a kötelezőt a Veszprém a kézilabda-klubvilágbajnokságon

Címvédőként érkezett az egyiptomi klubvilágbajnokságra a One Veszprém HC együttese, az első meccset pedig az ausztrál Sydney University csapatával játszotta. Xavier Pascual a kezdőcsapatban adott helyet az együttes tehetséges magyar balszélsőjének, Gáncs-Pető Máténak, aki egyébként ezúttal a jobb szélen kapott lehetőséget, és remekül megállta a helyét, meg sem állt 8 gólig.

Az ausztrálok már túl vannak egy mérkőzésen, az egyiptomi Al-Ahlitól 41–24-es vereséget szenvedtek, de nem estek össze, bátran kezdtek a magyar bajnok ellen, melynek eleinte nem igazán állt össze a védelme, így az ellenfél egy darabig látótávolságon belül tudott maradni.

De még maga Pascual sem nagyon izgult, békésen üldögélt a kispadon, pedig általában ilyenkor már az oldalvonal mellett szokott utasításokat osztogatni játékosainak. A különbség úgy is nőtt, hogy az Építők nem nagyon pörgött fel, szinte rutinból hozta le a nyitó meccset, már a 23. percben tíz góllal, a félidő végére pedig 17-tel vezetett.

A Sydney a második félidőben csak ötször (!) talált be Mikael Appelgren kapujába, a Veszprém pedig tükörsimán nyert 51–15-re, a keretből mindenki kapott elég játéklehetőséget. A magyar csapat vasárnap az egyiptomi Al-Ahlival csap össze, a meccs már az elődöntőbe jutásról dönt – bár könnyen lehet, hogy csoportgyőztesként és legjobb másodikként végül mindkét gárda ott lesz a négy között.

KÉZILABDA-KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

A-CSOPORT

California Eagles (amerikai)–Magdeburg (német) 20–50 (10–28)

B-CSOPORT

Sydney University (ausztrál)–One Veszprém 15–51 (10–27)

C-CSOPORT

Taubaté (brazil)–Barca (spanyol) 22–41 (11–20)

A VASÁRNAPI PROGRAM

14.30: Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–Magdeburg (német) (Tv: Sport2)

16.45: Zamalek (egyiptomi)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)

19.00: One Veszprém–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)