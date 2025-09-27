Férfi kézilabda NB I: hazai pályán nyert a Budakalász, a Gyöngyös és a Szigetszentmiklós

A gyöngyösiek úgy győzték le a Balatonfüredet, hogy az ötgólos Végh Bálint volt a legeredményesebb játékosuk, és kapusaik összesen négy lövést védtek. A füredieknél kilenc védés volt, a juniorválogatott Urbán-Patocskai Csongor hét, Tim Rozman pedig hat alkalommal talált be.

Bruno Butorac hét góllal, Holló Balázs 16 védéssel járult hozzá az újonc sikeréhez a Csurgó ellen. A somogyiaknál Domagoj Alilovic kilenc alkalommal talált be.

A Budakalászban Sinkovits Benjámin hét góllal vette ki részét a sikerből, a négy meccs után is nyeretlen NEKA-nál a juniorválogatott Kathi Sándor hatszor talált be, Podoba Jánosnak pedig 15 védése volt.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

4. forduló

CYEB-BUDAKALÁSZ–NEKA 27–23 (15–13)

Budakalász, 450 néző. V: Hargitai, Markó.

BUDAKALÁSZ: NAGY T. – SZUJÓ 5, Sinkovits 7 (2), MÁTÉS 5, Tyiskov 2, Fórizs 4, Száva 2. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), FEKETE G. 2, Dávid M., Tájok, Hajdu, Forgács, Nagy Bendegúz, Kőrösi. Edző: Csoknyai István

NEKA: Mikler K. – Szücs B. 2, KATHI 6, Tóth L. 4, Mészáros, Kovács T. 4 (2), Kovács D. Csere: PODOBA (kapus), Szepesi 1, Grünfelder, Bugyáki 3, Balogh D., Vári, Török 2, Pál Sz., Kardos 1. Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 7.perc: 4–4. 16. p.: 9–8. 21. p.: 12–10. 36. p.: 18–15. 42. p.: 22–17. 53. p.: 26–22. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – Hat mezőnyjátékossal játszottuk végig a találkozót, talán csak beállóposzton tudtam cserélni, így nem volt sok alternatívánk a NEKA védekezésváltásaira. Nagy szívvel hajtottuk végig a meccset, térden csúszva is küzdöttünk. A második félidőben a védekezésünk és a kapusteljesítményünk jól működött, támadásban viszont elfáradtunk és sokat hibáztunk.

Sótonyi László: – A mérkőzés első tizenöt percében még jól tartottuk magunkat, azt követően a hazai csapat átvette az irányítást, és onnantól kezdve mi már csak futottunk az eredmény után. Sajnos fiatal játékosaink tapasztalatlansága is látszott a pályán, a mérkőzés mentálisan ment el. Egy idő után semmi sem jött össze, bármeddig játszottunk volna, nem tudtunk volna felzárkózni.



HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–BALATONFÜREDI KSE 25–21 (14–11)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 700 néző. V: Altmár K., Horváth M.

GYÖNGYÖS: Skledar – VÉGH B. 5 (3), NAGY Á. 4, UBORNYÁK 3, Hegedüs M. 1, Lang 2, GYALLAI 3. Csere: Marczika 1 (kapus), Neves 4, Jaros, Bálint B., Edwards 1 (1), Gráf, Jóga 1. Edző: Bíró Balázs

BALATONFÜRED: FÜSTÖS Á. – ROZMAN 6, Klucsik 1, Vasilev, Szretenovics 2, Németh B. 1, Bóka 1. Csere: Deményi (kapus), Varga M. 1, Fekete B., URBÁN-PATOCSKAI 7 (6), Jánosi 2. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–2. 12. p.: 6–4. 18. p.: 10–5. 24. p.: 12–7. 36. p.: 16–14. 42. p.: 19–15. 48. p.: 23–16. 54. p.: 24–19. Kiállítások: 12, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Bíró Balázs: – Nekünk ez egy hatalmas siker, extra két pont. A támadójátékunk nem volt magas színvonalú, de ahogy legutóbb a Szigetszentmiklós ellen, úgy ezúttal is olyan védekezéssel rukkoltunk elő, ami megalapozta a győzelmet. A sikert Unger Balázsnak ajánljuk, aki betegség miatt nem lehet velünk.

Kis Ákos: – Sajnos a sérültek listája tovább gyarapodott, ami nagyon megnehezítette a dolgunkat. A védekezés jól működött, támadásban azonban rengeteg technikai hibát vétettünk.

Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK 32–28

Jegyzőkönyvek később.