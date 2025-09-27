Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: hazai pályán nyert a Budakalász, a Gyöngyös és a Szigetszentmiklós

Vágólapra másolva!
2025.09.27. 20:26
null
(Fotó: Gyöngyösi Kézilabda Klub)
Címkék
férfi kézilabda NB I kézilabda Budakalász Gyöngyös
Előny volt a hazai pálya a férfi kézilabda NB I 4. fordulójában, hazai pályán nyert a Budakalász, a Gyöngyös és a Szigetszentmiklós is.

A gyöngyösiek úgy győzték le a Balatonfüredet, hogy az ötgólos Végh Bálint volt a legeredményesebb játékosuk, és kapusaik összesen négy lövést védtek. A füredieknél kilenc védés volt, a juniorválogatott Urbán-Patocskai Csongor hét, Tim Rozman pedig hat alkalommal talált be.

Bruno Butorac hét góllal, Holló Balázs 16 védéssel járult hozzá az újonc sikeréhez a Csurgó ellen. A somogyiaknál Domagoj Alilovic kilenc alkalommal talált be.

A Budakalászban Sinkovits Benjámin hét góllal vette ki részét a sikerből, a négy meccs után is nyeretlen NEKA-nál a juniorválogatott Kathi Sándor hatszor talált be, Podoba Jánosnak pedig 15 védése volt.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
4. forduló
CYEB-BUDAKALÁSZ–NEKA 27–23 (15–13)
Budakalász, 450 néző. V: Hargitai, Markó. 
BUDAKALÁSZ: NAGY T. – SZUJÓ 5, Sinkovits 7 (2), MÁTÉS 5, Tyiskov 2, Fórizs 4, Száva 2. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), FEKETE G. 2, Dávid M., Tájok, Hajdu, Forgács, Nagy Bendegúz, Kőrösi. Edző: Csoknyai István
NEKA: Mikler K. – Szücs B. 2, KATHI 6, Tóth L. 4, Mészáros, Kovács T. 4 (2), Kovács D. Csere: PODOBA (kapus), Szepesi 1, Grünfelder, Bugyáki 3, Balogh D., Vári, Török 2, Pál Sz., Kardos 1. Edző: Sótonyi László
Az eredmény alakulása. 7.perc: 4–4. 16. p.: 9–8. 21. p.: 12–10. 36. p.: 18–15. 42. p.: 22–17. 53. p.: 26–22. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/2
MESTERMÉRLEG
Csoknyai István: – Hat mezőnyjátékossal játszottuk végig a találkozót, talán csak beállóposzton tudtam cserélni, így nem volt sok alternatívánk a NEKA védekezésváltásaira. Nagy szívvel hajtottuk végig a meccset, térden csúszva is küzdöttünk. A második félidőben a védekezésünk és a kapusteljesítményünk jól működött, támadásban viszont elfáradtunk és sokat hibáztunk.
Sótonyi László: – A mérkőzés első tizenöt percében még jól tartottuk magunkat, azt követően a hazai csapat átvette az irányítást, és onnantól kezdve mi már csak futottunk az eredmény után. Sajnos fiatal játékosaink tapasztalatlansága is látszott a pályán, a mérkőzés mentálisan ment el. Egy idő után semmi sem jött össze, bármeddig játszottunk volna, nem tudtunk volna felzárkózni.
 

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–BALATONFÜREDI KSE 25–21 (14–11)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 700 néző. V: Altmár K., Horváth M. 
GYÖNGYÖS: Skledar – VÉGH B. 5 (3), NAGY Á. 4, UBORNYÁK 3, Hegedüs M. 1, Lang 2, GYALLAI 3. Csere: Marczika 1 (kapus), Neves 4, Jaros, Bálint B., Edwards 1 (1), Gráf, Jóga 1. Edző: Bíró Balázs
BALATONFÜRED: FÜSTÖS Á. – ROZMAN 6, Klucsik 1, Vasilev, Szretenovics 2, Németh B. 1, Bóka 1. Csere: Deményi (kapus), Varga M. 1, Fekete B., URBÁN-PATOCSKAI 7 (6), Jánosi 2. Edző: Kis Ákos
Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–2. 12. p.: 6–4. 18. p.: 10–5. 24. p.: 12–7. 36. p.: 16–14. 42. p.: 19–15. 48. p.: 23–16. 54. p.: 24–19. Kiállítások: 12, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 6/6
MESTERMÉRLEG
Bíró Balázs: – Nekünk ez egy hatalmas siker, extra két pont. A támadójátékunk nem volt magas színvonalú, de ahogy legutóbb a Szigetszentmiklós ellen, úgy ezúttal is olyan védekezéssel rukkoltunk elő, ami megalapozta a győzelmet. A sikert Unger Balázsnak ajánljuk, aki betegség miatt nem lehet velünk.
Kis Ákos: – Sajnos a sérültek listája tovább gyarapodott, ami nagyon megnehezítette a dolgunkat. A védekezés jól működött, támadásban azonban rengeteg technikai hibát vétettünk.
Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK 32–28

Jegyzőkönyvek később.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Szeged44156–114+428
2. Veszprém33129–83+466
3. Győr3399–76+236
4. Tatabánya33100–82+186
5. Komló422121–119+24
6. Budakalász422114–129–154
7. Gyöngyös422106–121–154
8. Balatonfüred4112116–117–13
9. Szigetszentmiklós5113139–155–163
10. Budai Farkasok-Rév32185–90–52
11. FTC312102–115–132
12. PLER413110–146–362
13. Csurgó413112–125–131
14. NEKA41396–113–171

 

 

férfi kézilabda NB I kézilabda Budakalász Gyöngyös
Legfrissebb hírek

Női kézilabda NB I: nyeretlen maradt a Budaörs és a Dunaújváros is

Kézilabda
1 órája

Megszerezte első pontjait a PLER a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
Tegnap, 19:47

Tobias Thulin a védéseiről: Nagyon élvezem, extrán motivál, ha győzelemhez segíthetem a Szegedet

Kézilabda
Tegnap, 11:55

Három kihívója van a Nemzetközi Kézilabda-szövetség elnökének

Kézilabda
Tegnap, 11:44

Bánhidi Bence: Arra tartogattuk Thulint, hogy az utolsó öt percben megnyerje nekünk a mérkőzést

Kézilabda
Tegnap, 6:44

Visszahívja Veszprémbe kölcsönadott játékosát a NEKA

Kézilabda
2025.09.25. 16:32

Bukovszky Anna a DVSC elleni vereség után: Nem szabad eltemetni magunkat

Kézilabda
2025.09.25. 11:51

„Ezt most durva volt hallani” – Klujber Katrin arcára kiült a döbbenet

Kézilabda
2025.09.22. 15:43
Ezek is érdekelhetik