Emlékezetes meccs a Bundesligában: a Frankfurt hat góljára a Mönchengladbach néggyel válaszolt

A legutóbbi két meccsét elveszítő Frankfurt fölényes győzelemmel folytatta szereplését a német élvonalban. Dino Topmöller együttese hamar elkezdte a gólgyártást: a 11.percben Fares Chaibi balról érkező szögletére pompásan érkezett Robin Koch, és a hálóba bólintott. Nem sokkal később már másodjára ugorhattak talpra a vendégszektorban helyet foglalók: egy tizenhatoson kívülről érkező szabadrúgást követően nem szabadult fel a Gladbach kapuja előtti tér, a labda az üresen helyezkedő Ansgar Knauff elé került, aki a kapuba bombázott.

Az események a játékrész hajrájára pörögtek fel ismét: a 35. percben sakk-mattra kijátszott akció végén Jonathan Burkardt az üres kapuba lőtt. Eugen Polanski kettős cserével, Haris Tabakovic és Florian Neuhaus pályára küldésével próbálta felfrissíteni csapatát – a Mönchengladbach kisvártatva kapott még két gólt: a magára hagyott Chaibi előbb bepofozott egy balról beérkező labdát, majd sarokkal adott gólpasszt az ötöshöz megérkező Can Uzunnak.

A szünet után góllal tért vissza a pályára a Frankfurt: ebben a félidőben is Koch talált be elsőként, egy szöglet után, közelről.

Aki ezután azt várta, hogy a Mönchengladbach teljesen összeomlik, tévedett, mert szép lassan visszajött a meccsbe. Jens Castrop szép fejese volt az első, ezután jött a korábbi debreceni és diósgyőri Tabakovic szöglet utáni bólintása, majd Yannik Engelhardt nagy kavarodást követő közeli gólja, mígnem Grant-Leon Ranos szintén fejjel talált be a kapuba – négynél többre azonban már nem jutott idő.

Bár nyert a Frankfurt, a könnyen elkerülhető kapott gólok miatt bosszankodhat, a Mönchengladbach pedig legalább annak örülhet, hogy nem súlyos vereség után hagyhatta el a pályát. A Gladbach a 18. helyre csúszott vissza a tabellán – legutóbb a 2015–2016-os idényben tanyázott ott az 5. forduló után. 4–6

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt 4–6 (Castrop 72., Tabakovic 78., Engelhardt 83., Ranos 90+9., ill. R. Koch 11., 47., Knauff 15., Burkardt 35., Chaibi 39,. Uzun 45+1.)

Heidenheim–Augsburg 2–1 (Kaufmann 47., Conteh 54., ill. Tietz 90+8.)

Mainz–Borussia Dortmund 0–2 (Svensson 27., Adeyemi 40.)

Kiállítva: Zentner (67., Dortmund)

St. Pauli–Bayer Leverkusen 1–2 (Wahl 32., ill. Tapsoba 25., Poku 58.)

Wolfsburg–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 7.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap játsszák

15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)

17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)

19.30: Union Berlin–Hamburg

Pénteken játszották

Bayern München–Werder Bremen 4–0 (Tah 22., Kane 45., 65. – a másodikat 11-esből, Laimer 88.)