Emlékezetes meccs a Bundesligában: a Frankfurt hat góljára a Mönchengladbach néggyel válaszolt

A legutóbbi két meccsét elveszítő Frankfurt fölényes győzelemmel folytatta szereplését a német élvonalban. Dino Topmöller együttese hamar elkezdte a gólgyártást: a 11.percben Fares Chaibi balról érkező szögletére pompásan érkezett Robin Koch, és a hálóba bólintott. Nem sokkal később már másodjára ugorhattak talpra a vendégszektorban helyet foglalók: egy tizenhatoson kívülről érkező szabadrúgást követően nem szabadult fel a Gladbach kapuja előtti tér, a labda az üresen helyezkedő Ansgar Knauff elé került, aki a kapuba bombázott.
Az események a játékrész hajrájára pörögtek fel ismét: a 35. percben sakk-mattra kijátszott akció végén Jonathan Burkardt az üres kapuba lőtt. Eugen Polanski kettős cserével, Haris Tabakovic és Florian Neuhaus pályára küldésével próbálta felfrissíteni csapatát – a Mönchengladbach kisvártatva kapott még két gólt: a magára hagyott Chaibi előbb bepofozott egy balról beérkező labdát, majd sarokkal adott gólpasszt az ötöshöz megérkező Can Uzunnak.
A szünet után góllal tért vissza a pályára a Frankfurt: ebben a félidőben is Koch talált be elsőként, egy szöglet után, közelről.
Aki ezután azt várta, hogy a Mönchengladbach teljesen összeomlik, tévedett, mert szép lassan visszajött a meccsbe. Jens Castrop szép fejese volt az első, ezután jött a korábbi debreceni és diósgyőri Tabakovic szöglet utáni bólintása, majd Yannik Engelhardt nagy kavarodást követő közeli gólja, mígnem Grant-Leon Ranos szintén fejjel talált be a kapuba – négynél többre azonban már nem jutott idő.
Bár nyert a Frankfurt, a könnyen elkerülhető kapott gólok miatt bosszankodhat, a Mönchengladbach pedig legalább annak örülhet, hogy nem súlyos vereség után hagyhatta el a pályát. A Gladbach a 18. helyre csúszott vissza a tabellán – legutóbb a 2015–2016-os idényben tanyázott ott az 5. forduló után. 4–6
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt 4–6 (Castrop 72., Tabakovic 78., Engelhardt 83., Ranos 90+9., ill. R. Koch 11., 47., Knauff 15., Burkardt 35., Chaibi 39,. Uzun 45+1.)
Heidenheim–Augsburg 2–1 (Kaufmann 47., Conteh 54., ill. Tietz 90+8.)
Mainz–Borussia Dortmund 0–2 (Svensson 27., Adeyemi 40.)
Kiállítva: Zentner (67., Dortmund)
St. Pauli–Bayer Leverkusen 1–2 (Wahl 32., ill. Tapsoba 25., Poku 58.)
Wolfsburg–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 7.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap játsszák
15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
19.30: Union Berlin–Hamburg
Pénteken játszották
Bayern München–Werder Bremen 4–0 (Tah 22., Kane 45., 65. – a másodikat 11-esből, Laimer 88.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|5
|5
|–
|–
|22–3
|+19
|15
|2. Borussia Dortmund
|5
|4
|1
|–
|11–3
|+8
|13
|3. RB Leipzig
|5
|4
|–
|1
|7–7
|0
|12
|4. Eintracht Frankfurt
|5
|3
|–
|2
|17–13
|+4
|9
|5. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|10–8
|+2
|8
|6. 1. FC Köln
|4
|2
|1
|1
|9–7
|+2
|7
|7. St. Pauli
|5
|2
|1
|2
|8–8
|0
|7
|8. Freiburg
|4
|2
|–
|2
|8–8
|0
|6
|9. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|10. Hoffenheim
|4
|2
|–
|2
|8–10
|–2
|6
|11. Union Berlin
|4
|2
|–
|2
|8–11
|–3
|6
|12. Wolfsburg
|5
|1
|2
|2
|7–7
|0
|5
|13. Mainz
|5
|1
|1
|3
|5–6
|–1
|4
|14. Werder Bremen
|5
|1
|1
|3
|8–14
|–6
|4
|15. Hamburg
|4
|1
|1
|2
|2–8
|–6
|4
|16. Augsburg
|5
|1
|–
|4
|8–12
|–4
|3
|17. Heidenheim
|5
|1
|–
|4
|4–10
|–6
|3
|18. Mönchengladbach
|5
|–
|2
|3
|5–12
|–7
|2