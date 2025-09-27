Nemzeti Sportrádió

Emlékezetes meccs a Bundesligában: a Frankfurt hat góljára a Mönchengladbach néggyel válaszolt

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
Vágólapra másolva!
2025.09.27. 20:55
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Eintracht Frankfurt Bundesliga Borussia Mönchengladbach
Az Eintracht Frankfurt idegenben 6–4-re legyőzte a Borussia Mönchengladbachot a német labdarúgó Bundesliga szombat esti mérkőzésén – úgy, hogy hat góllal is vezetett már.

A legutóbbi két meccsét elveszítő Frankfurt fölényes győzelemmel folytatta szereplését a német élvonalban. Dino Topmöller együttese hamar elkezdte a gólgyártást: a 11.percben Fares Chaibi balról érkező szögletére pompásan érkezett Robin Koch, és a hálóba bólintott. Nem sokkal később már másodjára ugorhattak talpra a vendégszektorban helyet foglalók: egy tizenhatoson kívülről érkező szabadrúgást követően nem szabadult fel a Gladbach kapuja előtti tér, a labda az üresen helyezkedő Ansgar Knauff elé került, aki a kapuba bombázott.

Az események a játékrész hajrájára pörögtek fel ismét: a 35. percben sakk-mattra kijátszott akció végén Jonathan Burkardt az üres kapuba lőtt. Eugen Polanski kettős cserével, Haris Tabakovic és Florian Neuhaus pályára küldésével próbálta felfrissíteni csapatát – a Mönchengladbach kisvártatva kapott még két gólt: a magára hagyott Chaibi előbb bepofozott egy balról beérkező labdát, majd sarokkal adott gólpasszt az ötöshöz megérkező Can Uzunnak.

A szünet után góllal tért vissza a pályára a Frankfurt: ebben a félidőben is Koch talált be elsőként, egy szöglet után, közelről.

Aki ezután azt várta, hogy a Mönchengladbach teljesen összeomlik, tévedett, mert szép lassan visszajött a meccsbe. Jens Castrop szép fejese volt az első, ezután jött a korábbi debreceni és diósgyőri Tabakovic szöglet utáni bólintása, majd Yannik Engelhardt nagy kavarodást követő közeli gólja, mígnem Grant-Leon Ranos szintén fejjel talált be a kapuba – négynél többre azonban már nem jutott idő.

Bár nyert a Frankfurt, a könnyen elkerülhető kapott gólok miatt bosszankodhat, a Mönchengladbach pedig legalább annak örülhet, hogy nem súlyos vereség után hagyhatta el a pályát. A Gladbach a 18. helyre csúszott vissza a tabellán – legutóbb a 2015–2016-os idényben tanyázott ott az 5. forduló után. 4–6

NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt 4–6 (Castrop 72., Tabakovic 78., Engelhardt 83., Ranos 90+9., ill. R. Koch 11., 47., Knauff 15., Burkardt 35., Chaibi 39,. Uzun 45+1.)
Heidenheim–Augsburg 2–1 (Kaufmann 47., Conteh 54., ill. Tietz 90+8.)
Mainz–Borussia Dortmund 0–2 (Svensson 27., Adeyemi 40.)
Kiállítva: Zentner (67., Dortmund)
St. Pauli–Bayer Leverkusen 1–2 (Wahl 32., ill. Tapsoba 25., Poku 58.)
Wolfsburg–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 7.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap játsszák
15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
19.30: Union Berlin–Hamburg
Pénteken játszották
Bayern München–Werder Bremen 4–0 (Tah 22., Kane 45., 65. – a másodikat 11-esből, Laimer 88.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München5522–3+1915
2. Borussia Dortmund54111–3+813
3. RB Leipzig5417–7012
4. Eintracht Frankfurt53217–13+49
5. Bayer Leverkusen522110–8+28
6. 1. FC Köln42119–7+27
7. St. Pauli52128–807
8. Freiburg4228–806
9. Stuttgart4225–506
10. Hoffenheim4228–10–26
11. Union Berlin4228–11–36
12. Wolfsburg51227–705
13. Mainz51135–6–14
14. Werder Bremen51138–14–64
15. Hamburg41122–8–64
16. Augsburg5148–12–43
17. Heidenheim5144–10–63
18. Mönchengladbach5235–12–72

 

 

Eintracht Frankfurt Bundesliga Borussia Mönchengladbach
Legfrissebb hírek

Óriásit rúgott Adeyemi lábaiba a Mainz kapusa, simán nyert a Dortmund

Német labdarúgás
5 órája

Bundesliga: Kane „százados” lett, ötből öt a Bayern mérlege

Német labdarúgás
Tegnap, 22:27

Ötös lista: íme, az elitligák eddigi meglepetéscsapatai!

Minden más foci
Tegnap, 15:21

Nem kapnak jegyet a nápolyi BL-meccsre a Frankfurt szurkolói

Bajnokok Ligája
2025.09.23. 17:52

Gulácsi Péter szerződést akar hosszabbítani Lipcsében

Légiósok
2025.09.23. 09:25

Középső ujját mutatta fel Schäferék edzője – kinek szólhatott?

Német labdarúgás
2025.09.22. 10:16

A Mönchengladbach az utolsó pillanatban mentett pontot Leverkusenben, Dárdai Bence nélkül kapott ki a Wolfsburg

Német labdarúgás
2025.09.21. 21:25

Schäfer visszatért, Burke mesterhármasával nyert az Union Berlin Frankfurtban

Német labdarúgás
2025.09.21. 17:33
Ezek is érdekelhetik