A Ferencváros másodszor nyert az ICEHL-ben

2025.09.27. 22:55
(Fotó: fradi.hu)
Fölényben játszott az FTC ellen a Pustertal, de az olasz helyzetek kimaradtak, három pontot szerzett idegenben a Fradi az osztrák bázisú jégkorongbajnokságban.

Hét-nyolc lelkes ferencvárosi szurkoló kísérte el csapatát Olaszországba, a Fradi Pustertal elleni mérkőzésére – legalábbis ennyien álltak a vendégszektorban. Ők testközelből nézhették végig, ahogy a zöld-fehérek megszerzik a vezetést Bruneckben, az első harmad végén emberelőnyben. Annak ellenére, hogy a Fradi pénteken szintén háromnegyed nyolctól játszott Bolzanóban, nem látszott a játékosokon, hogy enerváltak, fáradtak lennének. 

A középső játékrészben aztán kiegyenlítettek a hazaiak, és a góljuk után is óriási fölényben játszottak, mindazonáltal 1–1 állt az eredményjelzőn a második dudaszó pillanatában. Sőt, kontratámadás után az FTC-nek is volt ziccere, újra vezetést szerezhetett volna, de a meccs végére maradt a döntés. 

Mezőnyfölényüket gólra váltották az olaszok, de nem adta fel a Fradi, az utolsó pillanatokban megfordította az állást és 3–2-re nyert. 

Vasárnap az FTC nem játszik az ICEHL-ben, a Volán viszont igen. Kiss Dávid csapata Ljubljanában lép jégre.

Jégkorong, ICEHL
PUSTERTAL WÖLFE (olasz)–FTC-TELEKOM 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)
Bruneck, 2135 néző. V: Nikolic, Sternat (mindketten osztrákok), Durmis, Konc (mindketten szlovákok). 
PUSTERTAL: Pasquale – Zanatta, BLUM / Lauridsen, Di Tomaso / Glira, Osmanski / Lobis – Lipon, Ticar, Purdeller / IERULLO 1 (1), Frycklund, Rueschhoff / Bowlby 1, Bardreau (1), Saracino / Mantinger, Andergassen, DeLuca. Edző: Jason Jaspers
FTC: NAGY KRISTÓF – Bengtsson, Tóth Gergely / Tyni 1, Lindgren / Seregély Máté, Farkas B. / Jurkovics – SHAW 1 (1), Rönni (1), SOFRON (2) / Kestilä (1), Coulter 1, Tammela / Mihalik A., Nagy Krisztián, Laskawy (1) / Molnár D., Mattyasovszki, Tóth R. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 45–21. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/1.

 
ICEHL 2025-2026 ÁLLÁSA (6.)MGYHGYHVVL–KGkP
1. Olimpija Ljubljana54134–10+2414
2. Salzburg531114–8+611
3. Graz43119–10+910
4. Bozen Südtirol43116–5+119
5. Pustertal Wölfe53215–9+69
6. Vienna Capitals621318–24–68
7. Villach521215–17–27
8. FTC621315–19–47
9. Klagenfurt52314–1406
10. Fehérvár AV1942210–17–76
11. Linz41314–18–43
12. Vorarlberg5149–22–133
13. Innsbruck61514–34–203

 

 

