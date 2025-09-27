A Ferencváros másodszor nyert az ICEHL-ben

Hét-nyolc lelkes ferencvárosi szurkoló kísérte el csapatát Olaszországba, a Fradi Pustertal elleni mérkőzésére – legalábbis ennyien álltak a vendégszektorban. Ők testközelből nézhették végig, ahogy a zöld-fehérek megszerzik a vezetést Bruneckben, az első harmad végén emberelőnyben. Annak ellenére, hogy a Fradi pénteken szintén háromnegyed nyolctól játszott Bolzanóban, nem látszott a játékosokon, hogy enerváltak, fáradtak lennének.

A középső játékrészben aztán kiegyenlítettek a hazaiak, és a góljuk után is óriási fölényben játszottak, mindazonáltal 1–1 állt az eredményjelzőn a második dudaszó pillanatában. Sőt, kontratámadás után az FTC-nek is volt ziccere, újra vezetést szerezhetett volna, de a meccs végére maradt a döntés.

Mezőnyfölényüket gólra váltották az olaszok, de nem adta fel a Fradi, az utolsó pillanatokban megfordította az állást és 3–2-re nyert.

Vasárnap az FTC nem játszik az ICEHL-ben, a Volán viszont igen. Kiss Dávid csapata Ljubljanában lép jégre.

Jégkorong, ICEHL

PUSTERTAL WÖLFE (olasz)–FTC-TELEKOM 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)

Bruneck, 2135 néző. V: Nikolic, Sternat (mindketten osztrákok), Durmis, Konc (mindketten szlovákok).

PUSTERTAL: Pasquale – Zanatta, BLUM / Lauridsen, Di Tomaso / Glira, Osmanski / Lobis – Lipon, Ticar, Purdeller / IERULLO 1 (1), Frycklund, Rueschhoff / Bowlby 1, Bardreau (1), Saracino / Mantinger, Andergassen, DeLuca. Edző: Jason Jaspers

FTC: NAGY KRISTÓF – Bengtsson, Tóth Gergely / Tyni 1, Lindgren / Seregély Máté, Farkas B. / Jurkovics – SHAW 1 (1), Rönni (1), SOFRON (2) / Kestilä (1), Coulter 1, Tammela / Mihalik A., Nagy Krisztián, Laskawy (1) / Molnár D., Mattyasovszki, Tóth R. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 45–21. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/1.