A Ferencváros másodszor nyert az ICEHL-ben

Hét-nyolc lelkes ferencvárosi szurkoló kísérte el csapatát Olaszországba, a Fradi Pustertal elleni mérkőzésére – legalábbis ennyien álltak a vendégszektorban. Ők testközelből nézhették végig, ahogy a zöld-fehérek megszerzik a vezetést Bruneckben, az első harmad végén emberelőnyben. Annak ellenére, hogy a Fradi pénteken szintén háromnegyed nyolctól játszott Bolzanóban, nem látszott a játékosokon, hogy enerváltak, fáradtak lennének.
A középső játékrészben aztán kiegyenlítettek a hazaiak, és a góljuk után is óriási fölényben játszottak, mindazonáltal 1–1 állt az eredményjelzőn a második dudaszó pillanatában. Sőt, kontratámadás után az FTC-nek is volt ziccere, újra vezetést szerezhetett volna, de a meccs végére maradt a döntés.
Mezőnyfölényüket gólra váltották az olaszok, de nem adta fel a Fradi, az utolsó pillanatokban megfordította az állást és 3–2-re nyert.
Vasárnap az FTC nem játszik az ICEHL-ben, a Volán viszont igen. Kiss Dávid csapata Ljubljanában lép jégre.
Jégkorong, ICEHL
PUSTERTAL WÖLFE (olasz)–FTC-TELEKOM 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)
Bruneck, 2135 néző. V: Nikolic, Sternat (mindketten osztrákok), Durmis, Konc (mindketten szlovákok).
PUSTERTAL: Pasquale – Zanatta, BLUM / Lauridsen, Di Tomaso / Glira, Osmanski / Lobis – Lipon, Ticar, Purdeller / IERULLO 1 (1), Frycklund, Rueschhoff / Bowlby 1, Bardreau (1), Saracino / Mantinger, Andergassen, DeLuca. Edző: Jason Jaspers
FTC: NAGY KRISTÓF – Bengtsson, Tóth Gergely / Tyni 1, Lindgren / Seregély Máté, Farkas B. / Jurkovics – SHAW 1 (1), Rönni (1), SOFRON (2) / Kestilä (1), Coulter 1, Tammela / Mihalik A., Nagy Krisztián, Laskawy (1) / Molnár D., Mattyasovszki, Tóth R. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 45–21. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/1.
|ICEHL 2025-2026 ÁLLÁSA (6.)
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Olimpija Ljubljana
|5
|4
|1
|–
|–
|34–10
|+24
|14
|2. Salzburg
|5
|3
|1
|–
|1
|14–8
|+6
|11
|3. Graz
|4
|3
|–
|1
|–
|19–10
|+9
|10
|4. Bozen Südtirol
|4
|3
|–
|–
|1
|16–5
|+11
|9
|5. Pustertal Wölfe
|5
|3
|–
|–
|2
|15–9
|+6
|9
|6. Vienna Capitals
|6
|2
|1
|–
|3
|18–24
|–6
|8
|7. Villach
|5
|2
|–
|1
|2
|15–17
|–2
|7
|8. FTC
|6
|2
|–
|1
|3
|15–19
|–4
|7
|9. Klagenfurt
|5
|2
|–
|–
|3
|14–14
|0
|6
|10. Fehérvár AV19
|4
|2
|–
|–
|2
|10–17
|–7
|6
|11. Linz
|4
|1
|–
|–
|3
|14–18
|–4
|3
|12. Vorarlberg
|5
|1
|–
|–
|4
|9–22
|–13
|3
|13. Innsbruck
|6
|1
|–
|–
|5
|14–34
|–20
|3