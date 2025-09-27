Férfi kosár NB I: a címvédő Szolnok kiszenvedte a győzelmet

A bajnoki címvédő Olajbányász hazai pályán kezdte a férfibajnokság 2025–2026-os idényét, a teljes légióscserén és edzőváltáson áteső piros-feketék ellenfele a tavaly kieső, ám egy idény után azonnal visszajutó Kaposvár volt. Az évad első szolnoki pontjait Auston Barnes, a 2021 után visszatérő magasbedobó szerezte, a két hete sérüléssel bajlódó amerikai triplaspecialista, Le’Tre Darthard pedig nem lépett pályára. A hárompontosokat így is szórták a vendéglátók, főleg a csapatkapitány, Pallai Tamás, aki hatszor talált be távolról. A csaknem végig szoros meccsen a somogyiaknak nyerési esélyük is volt, de nem tudtak élni vele, így ha nehezen is, de sikerrel vette az első akadályt a kilencszeres magyar bajnok.

Az előző kiírás ezüstérmese, a Falco Oroszlányban szintén nehezen hozta a meccset, míg a legutóbbi bronzérmes Atomerőmű kétszeri hosszabbításban kikapott saját csarnokában a Szegedtől. További meglepetés, hogy Körmenden egyszeri túlórában nyert a Pécs, a Kecskemét pedig Zalaegerszegen győzte le a házigazdát.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 89–86 (24–24, 20–19, 26–20, 19–23)

Szolnok, 1800 néző. V: Földházi, Győrffy P., Pozsonyi

SZOLNOK: Somogyi 9/3, PALLAI 24/18, Vrbac 5/3, Barnes 10/6, SKEENS 15. Csere: KRNJASZKI 9/3, Holt 8/3, Rudner 3/3, Molnár M. 6. Edző: Vedran Bosnic

KAPOSVÁR: TRAMMEL 19/6, WILSON 25/15, Filipovity 11, Kis R., Parker 3. Csere: Paár 6, WALKER 16/9, Tarján 2, Rosic 4, Simon B. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–7. 8. p.: 17–19. 14. p.: 33–29. 18. p.: 41–38. 24. p.: 52–53. 28. p.: 66–55. 33. p.: 73–71. 37. p.: 80–79. 38. p.: 82–83. Kipontozódott: Kis R. (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – A győzelem kulcsa az volt, hogy a meccs legelejétől hittünk benne. Rengeteg szituációban nagy harcot vívtunk azért, hogy miénk legyen a labda. Nagyon elégedett vagyok, hogy a csapat megmutatta, van tartása, és örülök, hogy hazai győzelemmel kezdtünk.

Dzunics Braniszlav: – Ez a realitás, megérdemelten nyert a szolnoki csapat, nekünk jobban kellett volna lepattanóznunk a győzelemhez. Számunkra ezek a legkönnyebb meccsek, hiszen úgy játszhatunk, hogy nincs rajtunk teher, és örülök, hogy megnehezítettük a hazaiak dolgát.

ZALAKERÁMIA ZTE KK–DUNA ASZFALT DTKH–KECSKEMÉT 83–86 (26–17, 19–24, 11–19, 27–26)

Zalaegerszeg, 1340 néző. V: Kapitány, Söjtöry, Nagy

ZALAEGERSZEG: Hunter 14/3, Kucsora 4, HELLEMS 19/9, Varence 12/6, Tóth 8. Csere: Mokánszki, Takács Milán, Scherer 5/3, JOHNSON 21/6, Csátaljay. Edző: Sebastjan Krasovec

KECSKEMÉT: Wittmann 7/3, Jarvi 14/6, TOMASEVICS 18/12, DAUTOVICS 15/6, Scholl. Csere: Ivkovics M., KARAHODZSICS 14, Kelenföldi 6/6, SEPPÄLÄ 12/12, Tóth B. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–8. 6. p.: 20–11. 9. p.: 24–14. 13. p.: 34–23. 17. p.: 41–34. 23. p.: 48–46. 26. p.: 50–56. 29. p.: 54–60. 33. p.: 59–66. 38. p.: 78–80

MESTERMÉRLEG

Sebastjan Krasovec: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első negyedben uraltuk a játékot, aztán sajnos megtört a lendületünk. A harmadik negyedben mindössze tizenegy pontot szereztünk, védekezésben pedig rengeteget hibáztunk, amit a tapasztalt, régóta együtt játszó kecskeméti csapat könyörtelenül kihasznált. Ennek ellenére a végén még volt esélyünk a győzelemre, de hibáztunk egy kulcsszituációban: egy tiszta dobás kimaradt, amely a meccset is eldönthette volna.

Ivkovics Sztojan: – Szerencsés napunk volt, nagyon jól dobtuk a hárompontosokat, ez döntőnek bizonyult. Úgy érzem, sok csapat számára most egyfajta adaptációs időszak zajlik, hiszen minden idény más kihívásokat tartogat. Mi vagyunk az egyetlen együttes, amely nem négy légióssal, hanem kevesebbel játszik, ezért a rotációt is másképp kell megoldanunk. Rendkívül izgalmas idény elé nézünk, minden forduló nagy csatát ígér.

EGIS KÖRMEND–NKA UNIVERSITAS PÉCS 95–97 (30–21, 24–18, 14–24, 18–23, 9–11) – hosszabbítás után

Körmend, 1900 néző. V: Benczur, Nagy, Popgyákunik

KÖRMEND: MOORE 27/6, BLONDIN 20/3, Kiss B. 8/6, Ivosev 4, Avery 16/9. Csere: Ferencz 6/6, Ohams 11, Doktor 3/3. Edző: Teo Hojc

PÉCS: Lukácsi 5/3, CSARAPICS 22/6, Durmo 10, MELEG 21/3, POHTO 15. Csere: Bogdanovics 13/6, Rátgéber, Brbaklics 8/3, Mezőfi 3/3, Bor. Edző: Bojan Szalatics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–9. 7. p.: 24–19. 12. p.: 33–23. 16. p.: 45–30. 23. p.: 62–47. 27. p.: 64–52. 32. p.: 71–68. 36. p.: 75–75. 38. p.: 80–80. 43. p.: 92–91. Kipontozódott: Ivosev (36. perc.) Durmo (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Teo Hojc: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, aztán kissé elkényelmesedtünk. A második játékrészben nem találtuk meg az ellenszerét ellenfelünk kemény, agresszív játékára. Sok gondunk volt az elmúlt héten, betegségek, sérülések akadályozták a felkészülésünket. Harcoltunk, győzni akartunk, volt egy utolsó dobásunk, ami sajnos nem sikerült.

Bojan Szalatics: – Az első félidőben sok pontot kaptunk, mert a védekezésünk nem volt hatékony, de ezen sikerült javítanunk. Különösen a lepattanók megszerzése terén lettünk eredményesebbek. A második játékrészben megtaláltuk a ritmusunkat, jó energiákat mozgósítottunk, és a hosszabbításban is fegyelmezettek maradtunk.

MVM-OSE LIONS–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 79–83 (21–36, 17–14, 20–15, 21–18)

Oroszlány, 1038 néző. V: Goda, Frányó, Jankovics

OROSZLÁNY: Davis 11, BALSAY 9/3, DOSS JR. 29/9, Takács Zs. 5/3, Sejfics 6. Csere: Sövegjártó, Ruják, Peringer, RANDOLPH 19/6. Edző: Forray Gábor

SZOMBATHELY: Váradi 8, Tanoh Dez 4, NOVAKOVICS 12/3, WÓJCIK 16/9, Belo 6/3. Csere: Jovanovics 5, KELLER Á. 9/3, PERL 18, Whelan 5/3, Verasztó. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 2. perc: 4–7. 5. p.: 14–12. 8. p.: 18–25. 12. p.: 26–36. 16. p.: 31–47. 20. p.: 38–47. 22. p.: 40–54. 26. p.: 50–60. 31. p.: 60–65. 37. p.: 64–75. 40. p.: 77–82

MESTERMÉRLEG

Forray Gábor: – Nem szabad úgy kezdeni egy mérkőzést, ahogy mi. Fault nélkül, az üres helyzeteket ellenfelünknek tálcán kínálva játszottunk, az első negyedben kis túlzással több pontot kaptunk, mint utána összesen. Bár jobb csapat a Falco, úgy vélem, a második negyedtől jobban játszottunk nála, ezután mindhárom negyedet megnyertük. Szurkolóink támogatásával azonban hiába támadtunk fel, sajnos nem ért győzelmet.

Milos Konakov: – Jól kezdtük a meccset, végül a jó védekezésünknek köszönhettük a győzelmet. Több mint nyolcvan pontot dobtunk, ami ugyan jó, de támadásban teljesen elvesztünk a második félidőben. Abban a húsz percben összesen három gólpasszunk volt, ezen javítanunk kell a jövőben. Az Oroszlány végig nagy intenzitással és energiával játszott.

ATOMERŐMŰ SE–SZTE-SZEDEÁK 87–92 (28–10, 16–24, 17–17, 14–24, 5–5, 7–12) – hosszabbítás után

Paks, 1000 néző. V: Cziffra Cs., Rácz Zs., dr. Németh

PAKS: HICKS 11/3, Bluiett 16/9, BENKE 15/6, Eilingsfeld 10/3, EDOSOMWAN 12. Csere: Halmai 5, Mitchell 11/6, Krivacsevics, Révész 7/3, Géringer. Edző: Alekszandar Joncsevszki

SZEGED: Vulikics 8/6, CSEH B. 15, DRENOVAC 25/6, Zsiros P. 7/6, RECORDS 31. Csere: Fortune 4, Polányi, Anda 2. Edző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–3. 7. p.: 21–8. 12. p.: 28–16. 15. p.: 30–24. 17. p.: 38–26. 21. p.: 46–34. 25. p.: 52–41. 28. p.: 55–48. 34. p.: 61–53. 37. p.: 70–70. 40. p.: 75–75. 45. p.: 80–80

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Joncsevszki: – Több kell ahhoz, hogy egy ilyen mérkőzést megnyerjünk, és nem a magyar játékosokra gondolok. Az első félidőben irányítottuk a találkozót, de Benke Szilárd sérülése keresztülhúzta a számításainkat. A nehéz dobások a Szegednek bementek, de az eladott labdákkal és a támadólepattanókkal nyerte meg a mérkőzést a vendégcsapat.

Simándi Árpád: – Ötven percen át csúsztak-másztak a játékosaim a parkettán, ami a mentális erőt mutatja. A rendes játékidőben is megvolt a meccslabdánk, megérdemelten nyertük meg a bajnokit, ugyanis a nehéz helyzetekből is fel tudtunk állni.

DEAC–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 70–94 (17–19, 21–28, 14–28, 18–19)

Debrecen, 950 néző. V: Mészáros, Makrai, Sörlei

DEBRECEN: Tyus 9/3, Mócsán 3/3, WADE 12/6, Kovács II Ákos 2, OSZTOJICS 13/3. Csere: HŐGYE 14/6, Szubotics 10/3, Gáspár 4, Varga F. 3/3, Neuwirth, Gál. Edző: Pethő Ákos

HONVÉD: RUSH 28/6, Simon K. 6/3, Dócs 4, O’Bannon 9/6, SIMMONS 23. Csere: DIMITRIJEVICS 14/3, Reizinger 3/3, Kopácsi 4, Keller I., Dorogi 3, Mucza, Radó F. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–2. 6. p.: 8–14. 10. p.: 17–19. 15. p.: 24–34. 18. p.: 30–45. 20. p.: 38–47. 25. p.: 45–61. 36. p.: 62–88

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Viszontagságos helyzetbe kerültünk az elmúlt hetekben, sajnos ez a lehető legrosszabbkor ütött vissza. A Honvéd remekül védekezett, de ehhez az is kellett, hogy felelőtlen döntéseket hozzunk és hogy egyénileg próbáljuk meg kihúzni a csapat szekerét a kátyúból. Vállalom a felelősséget a vereségért, elnézést kérek szurkolóinktól.

Zlatko Jovanovics: – Energikusan és dinamikusan kosárlabdáztunk, ami kifizetődött. A győzelem kulcsa a védekezés volt, apróbb kihagyásokat leszámítva koncentráltan dolgoztunk.