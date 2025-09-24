Varga Barnabás lehet az aduász; negyedszer Eb-résztvevő a magyar futsalválogatott

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

A válogatott Varga Barnabás a Paksra igazolása, azaz 2022 óta Magyarországon régen látott csatárteljesítményt nyújt, s azzal, hogy 2023-tól kezdve a Ferencvárosban és a nemzeti csapatban egyaránt rangos nemzetközi meccseket játszik, világsztárokkal is könnyebb összehasonlítani – meg is tettük a Plzen elleni Európa-liga-csata apropóján. Ha az első, 2022. júliusi paksi tétmeccsétől számolunk, 155 mérkőzésen 100 gólt szerzett és 24 gólpasszt adott. Ez a statisztika egy teljes paksi, két teljes, valamint egy egyelőre csak elkezdett ferencvárosi évadból, továbbá 25, felkészülési meccseket is magába foglaló válogatott összecsapásból áll össze. Érdemes rávilágítani, hogy mind a 29 európai kupameccsére jut gól vagy gólpassz, hiszen 22-szer talált a kapuba, és hétszer hozta kihagyhatatlan helyzetbe a társait.

Az 50. élvonalbeli meccsére készülő Katona Levente az első NB I-es gólját éppen a pénteki leendő rivális, az Újpest kapujába fejelte, s a KTE labdarúgójaként volt már győztes csapat tagja a Szusza Ferenc Stadionban – ezúttal a Nyíregyháza Spartacusszal szerezné meg a három pontot. A 23 esztendős védő eddig két gólt szerzett az élvonalban, s lapunknak arról is beszélt, hogy „amikor a Kecskeméthez kerültem, nehéz időszakon mentem keresztül, de rengeteg munkával sikerült stabil élvonalbeli játékossá válnom. Érzem, hogy folyamatosan fejlődök, s tudom, még ennél is jobb lehetek. Vannak jelentős céljaim, például a válogatottba kerülés vagy erős bajnokságba igazolás, de most az a legfontosabb, hogy a Szparival sikeresek legyünk.”

A Mezőkövesd elleni győzelemnek köszönhetően a Vasas feljutó helyre lépett elő az NB II-es tabellán. „A találkozót követően is elmondtam, ha lehet, ha van rá lehetőség, szeretnénk egy helyezést még előrelépni” – mondta lapunknak Erős Gábor, akit a nyáron neveztek ki a piros-kékek vezetőedzőjének, és aki csapatával a 7. fordulót követően a második helyen áll. „Indulás előtt azt mondtam, tíz meccs kell ahhoz, hogy kiderüljenek az erőviszonyok, és bár még nem tartunk ott, azért már körvonalazódnak. Rajtunk kívül a Honvéd, a Kecskemét, a Mezőkövesd és a Szeged is ott lehet a végelszámolásnál, a Fehérvárral kapcsolatban pedig az a kérdés, mekkora hátrányt szed össze, mert szép lassan összeáll a játéka.”

A válogatott szünet után a múlt héten folytatódott a küzdelem a labdarúgó NB I-ben. Több fiatal is sziporkázott a 7. fordulóban, Gruber Zsombor válogatott formában játszik, Babos Bence ismét betalált, a felcsúti Michael Okeke és a kisvárdai Szabó Szilárd egyaránt biztató teljesítményt nyújtott első élvonalbeli meccsén. Heti összefoglalónkban a 2004. január 1. után született futballisták NB I-ben nyújtott teljesítményét vizsgáljuk, ezúttal a hetedik kört elemezzük. Összesen 19 utánpótláskorú futballistát (valamint Popovics Iliját, akinek 0-s osztályzatát nem adtuk hozzá az átlaghoz) értékeltünk. Már szinte nem is hírértékű, de ezúttal is Gruber 8-as osztályzata volt a legerősebb a korosztályban. A „fiatalperces” labdarúgók ebben a fordulóban átlagosan 5.473-as osztályzatot kaptak tudósítóinktól.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!