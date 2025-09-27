Nemzeti Sportrádió

Nem tudta megszerezni a második győzelmét a Kassa

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.09.27. 23:47
null
(Fotó: FC Kassa)
Címkék
Tatran Presov FC Kassa Niké Liga
A Niké Liga 9. fordulójának presztízsmérkőzése, a kelet-szlovákiai rangadó az FC Kassa és a Tatran Sároseperjes között 2–2-es döntetlennel zárult.

A hatpontos rangadót jobban kezdték a vendégek: alig két perc után Martin Regáli került ziccerbe egy hosszú indítás után, de a kassai kapus Matus Kira időben kimozdult, és hárított. A 12. percben már a hazaiak veszélyeztettek: Matej Jakúbek beadását David Gallovic fejelte kapura, de Pavol Bajza könnyedén védett. A gólhoz inkább a hazaiak voltak közelebb, de a találatnak a vendégek örülhettek: a 45. percben egy gyors kombinációja után Roman Begala távoli lövése vágódott a hálóba.

A szünet után azonnal rákapcsolt az FC Kassa. A 48. percben Roman Cerepkai lövését még védte Pavol Bajza, de négy perccel később már nem volt ellenszer: Cerepkai nagy bombával egyenlített. Négy perc múlva már vezettek a hazaiak: Cerepkai szöglete után Michal Domik lövését Bajza kitolta, ám a kipattanót Jakúbek közelről a hálóba vágta. A 78. percben jött az újabb fordulat: egy kipattanó labdát Juraj Kotula lőtt a kapu jobb oldalába.

Nagyon izgalmasak voltak a ráadás percei. Előbb Martin Regáli büntetőjét hárította Matús Kira, majd a másik oldalon Ján Krivák fejese a kapufán csattant.

Niké Liga, 9. forduló
FC Kassa–Sároseperjes 2–2
Kassa: Kovács Mátyás a 79. perctől játszott.

 

Tatran Presov FC Kassa Niké Liga
Legfrissebb hírek

Izgalmas meccsen játszott döntetlent egymással a DAC és a Komárom

Minden más foci
7 órája

Niké Liga: nem bírt a Komárom a Zsolnával

Minden más foci
2025.09.21. 20:23

Tuboly Máté: Pozsonyban hagytuk a pontokat

Minden más foci
2025.09.21. 11:28

Niké Liga: a pozsonyi rangadón vesztette el veretlenségét a DAC

Minden más foci
2025.09.20. 22:30

Ismét gól és pont nélkül maradt a Kassa

Minden más foci
2025.09.20. 20:56

Niké Liga: Redzic Damir ismét bekerült a forduló válogatottjába

Minden más foci
2025.09.16. 14:47

Két góllal győzött odahaza a Dunaszerdahely

Minden más foci
2025.09.14. 20:54

Kétgólos kassai vezetés után komáromi győzelem

Minden más foci
2025.09.13. 20:35
Ezek is érdekelhetik