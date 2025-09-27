Nem tudta megszerezni a második győzelmét a Kassa

A hatpontos rangadót jobban kezdték a vendégek: alig két perc után Martin Regáli került ziccerbe egy hosszú indítás után, de a kassai kapus Matus Kira időben kimozdult, és hárított. A 12. percben már a hazaiak veszélyeztettek: Matej Jakúbek beadását David Gallovic fejelte kapura, de Pavol Bajza könnyedén védett. A gólhoz inkább a hazaiak voltak közelebb, de a találatnak a vendégek örülhettek: a 45. percben egy gyors kombinációja után Roman Begala távoli lövése vágódott a hálóba.

A szünet után azonnal rákapcsolt az FC Kassa. A 48. percben Roman Cerepkai lövését még védte Pavol Bajza, de négy perccel később már nem volt ellenszer: Cerepkai nagy bombával egyenlített. Négy perc múlva már vezettek a hazaiak: Cerepkai szöglete után Michal Domik lövését Bajza kitolta, ám a kipattanót Jakúbek közelről a hálóba vágta. A 78. percben jött az újabb fordulat: egy kipattanó labdát Juraj Kotula lőtt a kapu jobb oldalába.

Nagyon izgalmasak voltak a ráadás percei. Előbb Martin Regáli büntetőjét hárította Matús Kira, majd a másik oldalon Ján Krivák fejese a kapufán csattant.

Niké Liga, 9. forduló

FC Kassa–Sároseperjes 2–2

Kassa: Kovács Mátyás a 79. perctől játszott.