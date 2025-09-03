Keresztes Krisztián barátkozik a skót akcentussal; Yohan Croizet sok ismerőssel találkozik Diósgyőrben

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Keresztes Krisztián másfél hónappal ezelőtt került egy évre kölcsönbe a Nyíregyháza Spartacustól a Dundee Unitedhez, csapata idénybeli nyolc eddigi meccsét végigjátszotta. A 25 éves bal oldali belső védő lapunknak elmondta, „érzem a lehetőségét annak, hogy a tizenkét csapatos bajnokságban odaérhetünk az első hat hely egyikére, vagyis a felsőházba, de ehhez meg kell nyernünk a kiélezett mérkőzéseket.” Ami a skót akcentust illeti, Keresztes elismerte: „Amikor kikerültem, azt hittem, elég jól beszélek angolul, de az első két hetemben volt, hogy háromszor kellett visszakérdeznem, mit is mondanak… Hozzá lehet szokni, egyre jobban megértek mindent.” A kölcsönadási szerződése a jövő nyáron jár le, a Dundee Unitednek vételi opciója van.

Átigazolás a válogatott szünetben: Yohan Croizet a ZTE FC-t elhagyva a Diósgyőri VTK-ban folytatja pályafutását – a borsodi lesz a 33 éves francia támadó harmadik magyar klubja. „A beilleszkedés biztosan gyorsan megy, hiszen Sajbán Mátéval két évet játszottunk együtt, Anderson Esitivel pedig az idén tavasszal. Holdampf Gergővel egy nyaralás során ismerkedtem meg, a legutóbbi egymás elleni meccs után is arról győzködött, igazoljak Diósgyőrbe. Egész pályafutásom során támadó középpályást, esetleg árnyékéket játszottam az elmúlt két évet nem tekintve, amikor előreküldtek középcsatárnak” – mondta Croizet. A ZTE Dénes Vilmos Belgiumba igazolása után egy újabb meghatározó játékosát vesztette el.

John Russell, az ír élvonalbeli Sligo Rovers menedzsere szerint a világbajnoki kijutás szempontjából kulcsfontosságú, hogy Írország hat ponttal kezdje a csoportküzdelmet. A 40 éves szakember lapunknak elmondta: „Időre volt szükség, mire a 2024 júliusában kinevezett Heimir Hallgrímsson és a csapat igazán egymásra talált. Az izlandi szakember átalakította a keretet, hogy minél nagyobb esély legyen a részvételre. A válogatott 2002-ben szerepelt legutóbb vébén, ezért van egy kis nyomás rajta, hogy végre kijusson. Az első két csoportmérkőzés kulcsfontosságú: hat pontot kellene szerezni Magyarország és Örményország ellen, mert afelől nincs kétségem, hogy Portugália végez az élen.”

