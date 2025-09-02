Guzi Blanka: Elégedett vagyok azzal, ahol jelenleg tartok; Loic Nego úgy véli, éppen ideje legyőzni a portugál csapatot

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:





A magyar labdarúgó-válogatott keretében akad néhány futballista, akinek a mostani selejtezősorozat az utolsó lehetősége, hogy világbajnokságon szerepeljen – a 34 éves Loic Nego is közéjük tartozik. A francia élvonalbeli Le Havre játékosa legutóbb az Azerbajdzsán ellen júniusban 2–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet, s bízik benne, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány a csapatra szeptemberben váró két selejtezőn is számít rá. A rutinos játékos a Monaco elleni idénynyitót – előző idénybeli sárga lapjai miatt – kihagyta a francia bajnokságban, a Lens és a Nice ellen azonban már a kezdőcsapatban kapott helyet. Jó erőben, megfelelő formában érzi magát. Eddig 42-szer szerepelt a válogatottban, s bevallott célja elérni az ötvenet.

Kedden lesz ötvenéves a 41-szeres válogatott Fehér Csaba, akit korának egyik legjobb hazai jobbhátvédjeként, jobb oldali középpályásaként tartanak számon. 1993. augusztus 28-án a 2–0-s hazai győzelmet hozó Siófok–PMSC bajnokin mutatkozott be az első osztályban. Három évvel később Újpestre került, és alapembere volt az 1998-ban máig utolsó újpesti bajnokcsapatnak. Abban az évben az Ausztria–Magyarország találkozón Bicskei Bertalan szövetségi kapitány küldte először pályára a válogatottban. Fél idényen keresztül erősítette az MTK-t, majd Belgiumba, a Geelhez került, újabb fél év elteltével Hollandiában folytatta. A NAC Bredánál töltött nyolc idénye volt karrierje legsikeresebb időszak. Manapság az NB III-as III. Kerületi TVE sportigazgatójaként dolgozik.

A tokiói olimpián 7., tavaly Párizsban 16. helyezett Bicsák Bence vasárnap óriási futással ezüstérmes lett a triatlon Európa-bajnokságon. „Az egész verseny lényege az volt, hogy megpróbáljak elengedni mindent, és felszabadultan versenyezzek. Ez az elmúlt hetekben-hónapokban nagyon nehezen ment, nem éreztem jól magam mentálisan. A legutóbbi edzőtábort végig tudtam csinálni, de nem éreztem magam jó formában utána. Ezért is döntöttem úgy, hogy az Eb lesz az utolsó versenyem idén. Nehéz volt az idáig vezető út, sokat szenvedtem, alváshiányom volt, mindez csak azért van, mert valamiért nagyon nagy terhet rakok magamra. Verseny közben sikerült ezeket elengednem, ennek köszönhető ez az eredmény” – mondta lapunknak a 29 éves versenyző.

A Magyar Triatlonszövetség elnöke, Kindl Gábor is elindult az isztambuli triatlon Európa-bajnokság amatőröknek kiírt versenyén. A magyar sportvezető ezzel jó példát mutatott mindenkinek, nem mellesleg a 16. helyével az 55–59 évesek korcsoportjában a 41 tagú mezőny első felében végzett. A lapunknak adott interjúban arról is beszélt, hogy „2024 volt a magyar triatlon történetének legeredményesebb esztendeje többek között Lehmann Csongor Európa-bajnoki címével és Horváth Karolina U23-as vb-győzelmével. Megpróbáljuk ezt felülmúlni, például a Los Angeles-i olimpia évében. Egy kis hullámvölgy után a tömegbázis is erősödik, újra több ezer versenyzőről beszélhetünk. Mellettük a szabadidő-sportolóknak is megnyitottuk a sportágat.”

Marad a Diósgyőrnél Gera Dániel – talán ez a legfontosabb információ a diósgyőri szurkolóknak. A múlt hét pénteken a 30. életévét betöltő futballista nyolcvanadik bajnoki meccsét játszotta a csapat színeiben, és nincs messze a 250. felnőtt tétmérkőzése (247-nél jár). Hallani lehetett, hogy az átigazolási határidő végén esetleg klubot vált, de… „ Egy olasz második ligás csapat keresett – mondta lapunknak Gera Dániel. – Az előző évben az élbolyban végzett, rájátszásban szerepelt, igaz, feljutnia nem sikerült. Azt hallottam, a vezetőedző szerette volna, hogy menjek, a sportigazgató hasonló profilú másik futballistára gondolt, és végül utóbbi javaslata érvényesült. Pedig a délolasz életstílus bejön nekem, szerintem belevágtam volna, de a futballista élete ilyen.”

Böde Dániel beállása jelentette a fordulópontot a Paksi FC –Kazincbarcika SC mérkőzésen: a hazaiak ikonját a vendégek nem tudták semlegesíteni, emlékezetes góllal járult hozzá a hazaiak 3–0-s győzelméhez. A 38 esztendős támadója 2024. november 3-án a DVTK ellen 4–3-ra elveszített hazai bajnokin pályafutása 150. NB I-es gólját szerezte ugyancsak remekül kivitelezett, 21 méterről leadott lövéssel, akkor az (is) jelentette a boldogságot számára, hogy a nagyobbik fiával, Dániellel ünnepelhetett. Pénteken a kisebbiket, Gergőt is meg tudta ajándékozni egy emlékezetes góllal. Bödének a mostani volt az első találata az idényben, eddig négyszer kapott lehetőséget, összesen 99 percet töltött a pályán.

Kétszeres Bajnokok Ligája-győztes és Európa-bajnok szakember vezeti a következő idényben a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapatot. Dragan Adzsics első benyomásai kedvezőek, szerinte ideálisak a kilátások arra, hogy sikeresebben szerepeljen az együttes, mint az előző kiírásban. „Már korábban biztos voltam abban, hogy az edzői pályafutásom során valamikor Magyarországon is dolgozom majd, mert ez a második hazám. A nejem magyar, a fiaim jobban beszélnek magyarul, mint montenegrói nyelven” – mondta lapunknak. Hozzátette, számára nem okoz gondot, hogy ezúttal nem a Bajnokok Ligájában győzelemért harcoló csapatnál dolgozik, szeret ugyanis játékosokat és klubokat is magasabb szintre eljuttatni, így motiválja a mostani a kihívás is.

Egymás után a második világbajnoki ezüstérmét szerezte meg az öttusázó Guzi Blanka: az első vébéérmét az utolsó, hagyományos világbajnokságon szerezte, a következőt az első megújítotton. „Tavaly magamat is megleptem, hogy képes voltam dobogóra állni, most inkább láttam reális célnak, hogy odaérhetek legalább a top hatba” – mondta lapunknak. A DVTK versenyzője tíz éve váltott kézilabdáról öttusára, s úgy véli, „nem bántam meg! Nemcsak az eredmények miatt érte meg, hanem az emberek miatt is, akikkel összehozott a sors. Nagyon jót tett a személyiségemnek, hogy egy ilyen sokszínű egyéni sportágat kezdtem művelni. Vannak nehéz napok, amikor nem látok mindent pozitívan, de amikor minden letisztul és számot vetek a történésekkel, rájövök: a világ mázlistája vagyok, hogy ilyen életet élhetek!”

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!