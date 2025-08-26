Négy újonc Marco Rossi keretében; Kétgólos hátrányból folytatja a Fradi

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Az írek és a portugálok ellen kicsit megkeverte a kártyát a szövetségi kapitány. Marco Rossi több, legutóbb még biztos kerettag játékosnak nem postáz ezúttal meghívót, ugyanakkor a ferencvárosi Ötvös Bencével az élen négy újoncnak is bizalmat szavazott. Somogyi Zsolt posztonként elemezte végig a vb-selejtezőkre készülő csapatot, avagy megnéztük, mire is számíthatunk Dublinban és a Puskás Arénában. Címlapsztori két oldalon.

A Qarabag otthon is nyerni, az FTC fordítani akar. Borsos László az azeri fővárosból adott kétoldalas írásában a 3–1-es hazai előnyről, azaz nem éppen a legjobb előjelekkel kezdődő BL-visszavágó előtt megnézte, miben reménykedhet Robbie Keane együttese.

Gera Zoltán a kiesést még megúszta, a gyenge NB II-es rajtot már nem. A Kecskemét megvált az egykori zöld-fehér kedvenc vezetőedzőjétől, és a Nemzeti Sport információi szerint a helyére Tímár Krisztiánt szerződtetheti. Az első edzőváltás és Merkantil Bank Liga-körkép a hétvégi forduló után.

Kezdődik a férfi kosárlabda Európa-bajnokság – nélkülünk… Fazekas Zoltán a kontinenstorna beharangozójában végigvette, hogy az európai nagymenők kiket küldenek csatába, és ki milyen esélyekkel vág neki a négy országban 24 csapattal rajtoló Eb-nek.

…és még: Szoboszlai Dominik mentális erejét méltatta Arne Slot; magyar nagyüzem a US Openen Bondár-bravúrral; Szeleczki Róbert jelenti a kaunasi öttusa-világbajnokságról; kizárták Faluvégi Dorottya csődbe ment klubját a német női kézilabda-élvonalból; így fest az új idényben a Dunaújvárosi Acélbikák hokicsapata.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!