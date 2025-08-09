Sportrádió

Liverpool: az első tétmeccs az első trófeáért; Dajka László: Szórakoztatni csak felszabadultan lehet

2025.08.09. 23:45
A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

A Szuperkupa a célkeresztben, Szoboszlaiék a Wembley-ben. Az FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen a Community Shielden játssza első tétmeccsét az új idényben a Premier League-bajnok Liverpool. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos helyzetét az Arne Slot-féle tizenegyben Gyenge Balázs vizsgálta meg – címlapsztori két oldalon.

Az MTK otthon, az FTC Nyíregyházán gálázott. Két mérkőzéssel folytatódott a labdarúgó NB I 3. fordulója, Molnár Rajmund már a szünetig három gólt lőtt, amiért 9-es osztályzat volt a jutalma, a Ferencváros pedig szintén már a szünetig eldöntötte a három pont sorsát. Tudósítások, értékelések, osztályzatok elemzések és beharangozók négy oldalon.

Dajka László bokaműtét után lábadozik, és készül a visszatérésre. A legutóbbi vb-résztvevő 1986-os magyar labdarúgó-válogatott csatára nem igazán hisz a statisztikai alapú felkészítésben, ugyanakkor menedzsert keres, mert még érez magában erőt az edzősködésre – vagy éppen egy szakmai igazgatói munkára. Bodnár Zalán interjúja.

Nemcsak Armando Duplantis a világ a Gyulai Memorialon. Szendrei Zoltán számba vette, hogy a svéd rúdugrókirályon kívül micsoda sztársereglet érkezik kedden a Nemzeti Atlétikai Központba. Érdemes végigböngészni…

…és még: sima győzelemmel javítottak a vb-előselejtezőben férfi kosarasaink; Szabó Edina 60 éves; Marozsán Fábián csak megszorongatta Cincinnatiben Cicipaszt.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Exkluzív interjú Pécsi Árminnal; röplabdanagyüzem a napokban Magyarországon

E-újság
2025.08.08. 23:42

Kezdődik a török labdarúgó-bajnokság három magyarral; Vályi Vanda 25 évesen a rutint képviseli

E-újság
2025.08.07. 23:33

Győzelmi esélyt szalasztott el az FTC; Csongvai Áron: Senki sem legyintett arra, hogy magyarokkal játszunk

E-újság
2025.08.06. 23:47

Kós Hubert: Vagy nyerünk, vagy tanulunk; Fradi: az utolsó előtti lépés a BL-alapszakasz felé

E-újság
2025.08.05. 23:30

Jelesre vizsgázott a 40. Magyar Nagydíjon a Hungaroring vadonatúj infrastruktúrája; állandó téma Gruber Zsombor klubváltása

E-újság
2025.08.04. 23:35

Már csak a Puskás hibátlan; Madaras Norbert: Csapataink kihozták magukból a maximumot

E-újság
2025.08.03. 23:55

Gruber-parádé a Kazincbarcika ellen; Nagy László: Két-három lépéssel a Szeged előtt…

E-újság
2025.08.02. 23:00

Megtört a jég: Kós Hubert a világ előtt; McLaren-uralom a Hungaroringen

E-újság
2025.08.01. 23:40
