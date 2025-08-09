Liverpool: az első tétmeccs az első trófeáért; Dajka László: Szórakoztatni csak felszabadultan lehet

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A Szuperkupa a célkeresztben, Szoboszlaiék a Wembley-ben. Az FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen a Community Shielden játssza első tétmeccsét az új idényben a Premier League-bajnok Liverpool. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos helyzetét az Arne Slot-féle tizenegyben Gyenge Balázs vizsgálta meg – címlapsztori két oldalon.

Az MTK otthon, az FTC Nyíregyházán gálázott. Két mérkőzéssel folytatódott a labdarúgó NB I 3. fordulója, Molnár Rajmund már a szünetig három gólt lőtt, amiért 9-es osztályzat volt a jutalma, a Ferencváros pedig szintén már a szünetig eldöntötte a három pont sorsát. Tudósítások, értékelések, osztályzatok elemzések és beharangozók négy oldalon.

Dajka László bokaműtét után lábadozik, és készül a visszatérésre. A legutóbbi vb-résztvevő 1986-os magyar labdarúgó-válogatott csatára nem igazán hisz a statisztikai alapú felkészítésben, ugyanakkor menedzsert keres, mert még érez magában erőt az edzősködésre – vagy éppen egy szakmai igazgatói munkára. Bodnár Zalán interjúja.

Nemcsak Armando Duplantis a világ a Gyulai Memorialon. Szendrei Zoltán számba vette, hogy a svéd rúdugrókirályon kívül micsoda sztársereglet érkezik kedden a Nemzeti Atlétikai Központba. Érdemes végigböngészni…

…és még: sima győzelemmel javítottak a vb-előselejtezőben férfi kosarasaink; Szabó Edina 60 éves; Marozsán Fábián csak megszorongatta Cincinnatiben Cicipaszt.

