Az UVSE nyárzáró vízilabdaünnepe különösen emlékezetesen alakult; Öttusa-vb lesz Magyarországon

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Az UVSE hagyományos nyárzáró vízilabdaünnepe ezúttal különösen emlékezetesen alakult. A női csapatot irányító Benczur Márton mesteredzői címet kapott, míg a férfiak a Kaposvár ellen ötgólos hátrányból fordítva győzelemmel kezdték a Magyar Kupa selejtezőjét. Méghozzá a szabad ég alatt, több száz lelkes gyerek és a szüleik előtt – nem véletlen, hogy Vincze Balázsnak is eszébe jutottak azok a régi szép idők. „Amolyan gálameccset játszottunk, nagy örömet szereztek nekünk, akik átjöttek szurkolni a másik medencéből. Újra zúgott a lelátó, mint játékoskoromban” – ecsetelte az UVSE edzője, majd a héten kezdődő bajnokságra is kitért: „Változik a lebonyolítási rendszer, kiélezett versenyfutásra számítok, szeretnénk benn maradni az első osztályban. Minden idény előtt ez a célom, ezúttal sincs másképp – aztán meglátjuk, mire leszünk képesek.”

Kilencedik alkalommal rendezhet Magyarország öttusa-világbajnokságot – a Nemzetközi Öttusaszövetség a kaunasi világbajnokság helyszínén, a Zalgirio Arenában tartott elnökségi ülésén azt a döntést hozta, hogy hazánk lesz a 2027-es vb házigazdája, noha a másik két jelentkező, Ausztrália és Egyiptom pályázata is rendkívül erős volt. Az időpont szimbolikus, hiszen az első magyar öttusaversenynek, az 1927 áprilisában a Ludovikán megrendezett viadalnak a századik évfordulóján adhatunk otthont újból öttusavébének, amely ráadásul olimpiai kvalifikációs világverseny lesz. Vízkeleti Péter, a magyar szövetség ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, hasonlóan az áprilisi budapesti világkupaversenyhez, a két év múlva esedékes vb-re is készülnek újításokkal, szeretnék megtölteni a 10 ezer nézőt befogadó Nemzeti Atlétikai Központot.

Szeptember első napján lenne hatvanéves Simon Tibor, az FTC válogatott labdarúgója azonban már 2002 óta nincs közöttünk. Emléke a mai napig élénken él a ferencvárosi szurkolókban. Lénye így határozható meg leginkább: a fradizmus megtestesítője. Népsport mellékletünkben felidézzük pályafutását, amely nem indult könnyen. Serdülőként a Pénzügyőrben kezdett, majd ifistaként a KSI következett, ám hiába jelentkezett próbajátékra a Fradinál, nem kellett… Rövid ideig a BVSC-ben játszott. Önkritikusan nem tartotta magát tehetségesnek, futballtudását fizikai kondíciójával egészítette ki, de a legfontosabb, ami előrevitte: a benne égő tűz, a győzni vágyás. Ha valakire, rá igaz volt: „rosszul lehet játszani, de lélektelenül soha!”

