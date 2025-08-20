Nemzeti Sportrádió

Az ETO nekifut az utolsó akadálynak; Faluvégi Dorottya: A csőd és a sérülés az élsport része

2025.08.20. 23:25
A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

A Rapid Wien ellen a Konferencialiga alapszakaszáért futballozik az ETO. A győriek vezetőedzője, Borbély Balázs olyan eredményben bízik, amely esélyt jelent a jövő heti visszavágóra, Bolla Bendegúz, a bécsiek magyar válogatott légiósa pedig a kényelmes Bécs–Győr utazásról és az ETO-stadion gombafertőzött gyepéről is beszélt. Beharangozó egy oldalon.

Nem csitulnak a Ferencváros–Qarabag meccs hullámai. Az azeri média természetesen ünnepel, az Üllői úton csalódottak, ám egybehangzóak a vélemények, hogy nem szabad feladni a visszavágót – címlapsztori két oldalon.

Faluvégi Dorottyára igazán rájár a rúd. A német Ludwigsburg magyar válogatott jobbszélsője súlyos sérüléséből lábadozva tudta meg, hogy klubja csődbe ment, de Jakus Barabásnak elmondta, hogy ez az élsport velejárója, így higgadtan kezeli a helyzetet, mondván, klubváltását illetően nincs időkényszerben.

Thomas Bach állami kitüntetést kapott és díszpolgár lett. Az augusztusi állami ünnepségek közepette a magyar sportélet számos képviselője kapott elismerést, erről, valamint a korábbi NOB-elnök magyarországi látogatásáról egy oldalon számol be a csütörtöki Nemzeti Sport, és Thomas Bach nyilatkozott is Csisztu Zsuzsának.

Észak-Macedóniában fájó, de nem végzetes vereséget szenvedett a férfi kosárválogatott. Bobory Balázs helyszíni jelentése arra is kitér, hogy így semmivel sem nehezebb a csoportmásodikként is továbbjutó csapat sorsa a világbajnoki selejtezőben.

…és még: a Paks ellen parádézó Gundel-Takács Bence az Újpest ellen készül; mindenki a Bayern sikerére tippel a most rajtoló Bundesligában; kajak-kenu világbajnokság helyszíni tudósítással Milánóból; hétvégi MotoGP a Balatonnál; a birkózó Fritsch Róbert a világbajnoki címért utazik Zágrábba.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

