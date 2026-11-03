Nézze meg a Barcelona–Aston Villa BL-meccs videós összefoglalóját!
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójában a Barcelona 3–0-ra megverte odahaza az Aston Villát. Nézze meg a mérkőzés összefoglalóját!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) 3–0 (1–0)
Barcelona, Camp Nou, 52 662 néző. Vezette: Massa (olasz)
Barcelona: Joan García – Farinas (A. Baldé, 82.), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo – Rodri (Bernal, a szünetben), Pedri (F. de Jong, 70.) – Yamal, Fermín López (Gavi, 69.), Gordon – Raphinha (Gabriel Jesus, 70.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Aston Villa: Szuzuki Z. – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – B. Kamara, Joao Gomes (Barkley, 62.) – McGinn (Alysson, 77.), Manzambi (Goretzka, 62.), Buendía (I. Mbaye, 62.) – Nicolas Jackson (T. Abraham, 77.). Vezetőedző: Unai Emery
Gólszerző: Yamal (7.), Raphinha (52., 64.)
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