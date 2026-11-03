Új edzőt nevezett ki a Fener a Liverpool elleni meccs előtt – hivatalos

Az isztambuli klub honlapjának keddi híradása felidézi, hogy a játékosként 101-szeres török válogatott középhátvéd három időszakban erősítette a Fenerbahcét, amellyel a bajnokságot, a kupát és a szuperkupát is két alkalommal nyerte meg. A visszavonulása után volt a klub sportigazgatója, majd megbízott vezetőedzője is, azóta vezette a Basaksehir, az Ankaragücü, az Antalyaspor és a Kasimpasa gárdáját is.

A Fenerbahce múlt hétfőn 2–1-re elveszítette a legutóbbi négy idényben bajnok, Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray elleni rangadót, ezt követően Ismail Kartal vezetőedző közös megegyezéssel távozott posztjáról, a csapatot azóta megbízott edzőként a szerdai BL-ellenfél, a Liverpool holland legendája, Dirk Kuyt irányította.

A Fener a BL alapszakaszában két döntetlennel és egy vereséggel, a bajnokságban pedig öt sikerrel, egy döntetlennel és négy vereséggel áll. A Fenerbahce és a Liverpool csatája szerdán 18.45-kor kezdődik.



