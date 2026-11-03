F1: Ocon helyett Rafael Camara versenyez Brazíliában

A 21 éves Rafael Camara az élen áll a Formula-2 pontversenyében, a következő idényre pedig már szerződése van a Haas-istállóval, így viszont a tervezettnél hónapokkal korábban, ráadásul a saját hazájában mutatkozhat be a Forma-1-ben.

Ocon szombaton, a Mexikói Nagydíj utolsó szabadedzése előtt lépett vissza a hétvége további részétől. Autóját a folytatásban a japán Hirakava Rjo vezette, aki a futamot pontszerzéssel zárta, ugyanis a tizedik helyen végzett.

„Esteban Ocont már tájékoztattuk arról, hogy ebben a szezonban nem tér vissza a Haashoz” – mondta kedden Komacu Ajao csapatvezető. Az már szeptember végén hivatalossá vált, hogy a francia pilóta az idei év végén távozik az amerikai istállótól.