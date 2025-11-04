Nemzeti Sportrádió

A PSG felfedezettje kapja a 2025-ös Golden Boy-díjat

2025.11.04. 15:36
Désiré Doué a Bajnokok Ligája döntőjében kétszer is eredményes volt (Fotó: Getty Images)
Az olasz Tuttosport kedden nyilvánosságra hozta az év legjobb 21 év alatti labdarúgójának járó Golden Boy-díj győztesét: az elismerést a Paris Saint-Germain francia válogatott kiválósága, Désiré Doué kapja meg decemberben.

Désiré Douét tavaly nyáron szerződtette a Paris Saint-Germain a Rennes-től, a fiatal játékos pedig a Golden Boy-díjat érő idényében minden sorozatot figyelembe véve 61 mérkőzésen 16 gólt és 16 asszisztot jegyzett – kétszer az Inter elleni Bajnokok Ligája-döntőben talált be.

A döntős névsorra a Football Benchmark Golden Boy-indexének (GBFB) első 20 helyezettje került, míg további öt játékost a szervező Tuttosport szerkesztői jelöltek a díjra. Fontos megjegyezni, hogy a döntőről lemaradt az előző két évben diadalmaskodó, a Golden Boy-index rangsorát idén is vezető Lamine Yamal, mert a Barcelona szélsője a szabályok értelmében nem védhette meg a címét.

A legjobb 25-be magyar játékos nem került be, a Golden Boy-index rangsorában a legutóbbi frissítéskor Pécsi Ármin a 49., Tóth Alex a 86. helyen állt.

A férfiak esetében 2003 óta odaítélt díjról ötven futballszakíró döntött, Magyarországról Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke szavazott. A szakemberek öt játékosra voksolhattak, ők 10, 7, 5, 3 és 1 pontot kaptak.

Korábban három magyar labdarúgó szerepelt a jelöltek között. Először 2009-ben az akkor a Bariban futballozó Koman Vladimir – azt nem hozták nyilvánosságra, hogy hányadik lett, csak azt, hogy az akkori 40 jelöltből 26-an kaptak szavazatot, köztük ő is. 2020-ban Szoboszlai Dominik kapott helyet a rangsorban: még a Red Bull Salzburg játékosaként 8. helyezést ért el. 2023-ban pedig a Bournemouthban légióskodó Kerkez Milos a 19. lett a szavazáson

A nőknél a Brighton & Hove Albion kölcsönjátékosa (anyaklubja az Arsenal), az angol válogatott Michelle Agyemang győzött 19 évesen.

A Tuttosport a legjobb klubelnök kategóriájában a PSG-t irányító Nasszer al-Kelaifit díjazta, míg a legjobb sportigazgató szintén a párizsiakhoz kötődik Luís Campos személyében. A játékosügynökök között Ali Barat (Nicolas Jackson, Xavi Simons, Hugo Ekitiké stb.) nyert.

A 2025-ÖS GOLDEN BOY-DÍJ DÖNTŐSEI
A Golden Boy-index alapján
Pau Cubarsí (spanyol, Barcelona)
Désiré Doué (francia, Paris Saint-Germain)
Dean Huijsen (spanyol, Real Madrid)
Kenan Yildiz (török, Juventus)
Myles Lewis-Skelly (angol, Arsenal)
Warren Zaire-Emery (francia, Paris Saint–Germain)
Arda Güler (török, Real Madrid)
Franco Mastantuono (argentin, Real Madrid)
Ethan Nwaneri (angol, Arsenal)
Jorrel Hato (holland, Chelsea)
Geovany Quenda (portugál, Sporting CP)
Estevao (brazil, Chelsea)
Leny Yoro (francia, Manchester United)
Senny Mayulu (francia, Paris Saint-Germain)
Nico O'Reilly (angol, Manchester City)
Eliesz Ben Szegir (marokkói, Bayer Leverkusen)
Victor Froholdt (dán, Porto)
Lucas Bergvall (svéd, Tottenham Hotspur)
Archie Gray (angol, Tottenham Hotspur)
Mamadou Sarr (francia, Strasbourg)
A Tuttosport „szabadkártyásai”
Jobe Bellingham (angol, Borussia Dortmund)
Francesco Pio Esposito (olasz, Internazionale)
Rodrigo Mora (portugál, Porto)
Giovanni Leoni (olasz, Liverpool)
Alekszandar Sztankovics (szerb, FC Bruges)

A 2025-ÖS GOLDEN GIRL-DÍJ DÖNTŐSEI
Michelle Agyemang (angol, Brighton)
Iman Beney (svájci, Manchester City)
Giulia Galli (olasz, Roma)
Eva Schatzer (olasz, Juventus)
Signe Gaupset (norvég, Brann Bergen)
Smilla Holmberg (svéd, Hammarby)
Felicia Schröder (svéd, Häcken)
Wieke Kaptein (holland, Chelsea)
Nina Matejics (szerb, Zenit)
Lily Yohannes (amerikai, Olympique Lyon)

2003Rafael van der Vaart (holland)
 		Ajax (holland)
2004Wayne Rooney (angol)Everton, Manchester United (angolok)
2005Lionel Messi (argentin)FC Barcelona (spanyol)
2006Cesc Fabregas (spanyol)Arsenal (angol)
2007Sergio Agüero (argentin)Atlético Madrid (spanyol)
2008Anderson (brazil)Manchester United (angol)
2009Alexandre Pato (brazil)Milan (olasz)
2010Mario Balotelli (olasz)Inter (olasz), Manchester City (angol)
2011Mario Götze (német)Borussia Dortmund (német)
 
2012Isco (spanyol)Málaga (spanyol)
2013Paul Pogba (francia)Juventus (olasz)
2014Raheem Sterling (angol)Liverpool (angol)
2015Anthony Martial (francia)Monaco (francia), Manchester United (angol)
2016Renato Sanches (portugál)Benfica (portugál), Bayern München (német)
2017Kylian Mbappé (francia)
 		Monaco (francia), Paris Saint-Germain (francia)
 
2018Matthijs de Ligt (holland)Ajax (holland)
2019Joao Félix (portugál)
 		Benfica (portugál), Atlético Madrid (spanyol)
2020 
 		Erling Haaland (norvég) 
 		FC Salzburg (osztrák), Borussia Dortmund (német)
2021 
 		Pedri (spanyol) 
 		FC Barcelona (spanyol)
2022
 		Gavi (spanyol) 
 		FC Barcelona (spanyol)
2023 
 		Jude Bellingham (angol) 
 		Borussia Dortmund (német), Real Madrid (spanyol)
 
2024Lamine Yamal (spanyol)FC Barcelona (spanyol)
A GOLDEN BOY EDDIGI GYŐZTESEI

 

 

