A PSG felfedezettje kapja a 2025-ös Golden Boy-díjat

Désiré Douét tavaly nyáron szerződtette a Paris Saint-Germain a Rennes-től, a fiatal játékos pedig a Golden Boy-díjat érő idényében minden sorozatot figyelembe véve 61 mérkőzésen 16 gólt és 16 asszisztot jegyzett – kétszer az Inter elleni Bajnokok Ligája-döntőben talált be.

A döntős névsorra a Football Benchmark Golden Boy-indexének (GBFB) első 20 helyezettje került, míg további öt játékost a szervező Tuttosport szerkesztői jelöltek a díjra. Fontos megjegyezni, hogy a döntőről lemaradt az előző két évben diadalmaskodó, a Golden Boy-index rangsorát idén is vezető Lamine Yamal, mert a Barcelona szélsője a szabályok értelmében nem védhette meg a címét.

A legjobb 25-be magyar játékos nem került be, a Golden Boy-index rangsorában a legutóbbi frissítéskor Pécsi Ármin a 49., Tóth Alex a 86. helyen állt.

A férfiak esetében 2003 óta odaítélt díjról ötven futballszakíró döntött, Magyarországról Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke szavazott. A szakemberek öt játékosra voksolhattak, ők 10, 7, 5, 3 és 1 pontot kaptak.

Korábban három magyar labdarúgó szerepelt a jelöltek között. Először 2009-ben az akkor a Bariban futballozó Koman Vladimir – azt nem hozták nyilvánosságra, hogy hányadik lett, csak azt, hogy az akkori 40 jelöltből 26-an kaptak szavazatot, köztük ő is. 2020-ban Szoboszlai Dominik kapott helyet a rangsorban: még a Red Bull Salzburg játékosaként 8. helyezést ért el. 2023-ban pedig a Bournemouthban légióskodó Kerkez Milos a 19. lett a szavazáson

A nőknél a Brighton & Hove Albion kölcsönjátékosa (anyaklubja az Arsenal), az angol válogatott Michelle Agyemang győzött 19 évesen.

Michelle Agyemang, attaccante del Brighton classe 2006, è stata eletta European Golden Girl Absolute Best 💫#Tuttosport #GoldenBoy2025 pic.twitter.com/FW2C45uob3 — Tuttosport (@tuttosport) November 4, 2025

A Tuttosport a legjobb klubelnök kategóriájában a PSG-t irányító Nasszer al-Kelaifit díjazta, míg a legjobb sportigazgató szintén a párizsiakhoz kötődik Luís Campos személyében. A játékosügynökök között Ali Barat (Nicolas Jackson, Xavi Simons, Hugo Ekitiké stb.) nyert.

A 2025-ÖS GOLDEN BOY-DÍJ DÖNTŐSEI

A Golden Boy-index alapján

Pau Cubarsí (spanyol, Barcelona)

Désiré Doué (francia, Paris Saint-Germain)

Dean Huijsen (spanyol, Real Madrid)

Kenan Yildiz (török, Juventus)

Myles Lewis-Skelly (angol, Arsenal)

Warren Zaire-Emery (francia, Paris Saint–Germain)

Arda Güler (török, Real Madrid)

Franco Mastantuono (argentin, Real Madrid)

Ethan Nwaneri (angol, Arsenal)

Jorrel Hato (holland, Chelsea)

Geovany Quenda (portugál, Sporting CP)

Estevao (brazil, Chelsea)

Leny Yoro (francia, Manchester United)

Senny Mayulu (francia, Paris Saint-Germain)

Nico O'Reilly (angol, Manchester City)

Eliesz Ben Szegir (marokkói, Bayer Leverkusen)

Victor Froholdt (dán, Porto)

Lucas Bergvall (svéd, Tottenham Hotspur)

Archie Gray (angol, Tottenham Hotspur)

Mamadou Sarr (francia, Strasbourg)

A Tuttosport „szabadkártyásai”

Jobe Bellingham (angol, Borussia Dortmund)

Francesco Pio Esposito (olasz, Internazionale)

Rodrigo Mora (portugál, Porto)

Giovanni Leoni (olasz, Liverpool)

Alekszandar Sztankovics (szerb, FC Bruges)

A 2025-ÖS GOLDEN GIRL-DÍJ DÖNTŐSEI

Michelle Agyemang (angol, Brighton)

Iman Beney (svájci, Manchester City)

Giulia Galli (olasz, Roma)

Eva Schatzer (olasz, Juventus)

Signe Gaupset (norvég, Brann Bergen)

Smilla Holmberg (svéd, Hammarby)

Felicia Schröder (svéd, Häcken)

Wieke Kaptein (holland, Chelsea)

Nina Matejics (szerb, Zenit)

Lily Yohannes (amerikai, Olympique Lyon)