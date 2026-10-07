Senki sem alakított ki több helyzetet az NL-ben, mint Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik alakította ki a legtöbb helyzetet 4 meccs alapján eddig a Nemzetek Ligájában. Szám szerint 15-öt.

No player has created more chances than Dominik Szoboszlai in the UEFA Nations League so far (15). 🪄 https://t.co/kJiiJMPoqN — WhoScored (@WhoScored) October 6, 2026

Válogatottunk csapatkapitánya a meccsenkénti kulcspasszokban is remekel: 3.8-as átlaggal a második helyen áll, megelőzve például Bruno Fernandest vagy Jude Bellinghamet.

A SofaScore összértékeléseiben Szoboszlai a 19. helyet foglalja el 7.88-cal – Willi Orbán épphogy kicsúszott a 25-ből, huszonhetedik.

Még mindig Szoboszlai: a várható gólpasszok (xA) tekintetében 13., 1.17-tel.

Schäfer András meccsenként 11 kilométert futott, amivel a vonatkozó rangsor 12. helyezettje.

Kerkez Milos levágott egy 36.2 kilométer per órás sprintet a sorozatban, ami a vonatkozó rangsor 9. helyére elég.

A hosszú passzokban ismét Szoboszlai neve bukkan fel: 5.00-s átlaggal 15. a rangsorban.

A meccsenkénti közbeavatkozásokban Csinger Márk 17. (2.2), míg a megakadályozott gólokban Tóth Balázs 10. (1.84-es PSxG).