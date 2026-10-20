Nemzeti Sportrádió

Neymarral nem tud kikapni a Santos, edzője is dicsérte a balhés sztárt

V. H. L.V. H. L.
2026.10.20. 16:19
Cuca szerint Neymar remekelt a Fluminense ellen (Fotó: Getty Images)
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Santos FC brazil labdarúgó-bajnokság Cuca Philippe Coutinho Neymar
A brazil válogatott világbajnoki kudarca óta jól szerepel a Santos, amely a szóban forgó időszakban tizenegy tétmérkőzésen maradt veretlen akkor, amikor Neymar játszott. A Sao Paulo állambeliek vezetőedzője, Cuca a Fluminense elleni 2–1-es idegenbeli győzelem után külön kiemelte a csapatkapitány hozzáállását, de a nemrégiben érkező Philippe Coutinhóval is elégedettek a klubnál.

Ha valakinek volt kétsége afelől, hogy Neymar a brazil válogatott világbajnoki kudarca után motivált tud-e maradni, a pályán kapott választ a 34 éves sztártól – írja a Globoesporte. A norvégok ellen 2–1-re elvesztett vb-nyolcaddöntő óta a Santos csapatkapitánya tizenegy tétmeccsen lépett pályára nevelőklubja színeiben, a gárda ebből hatszor győztesen vonult le a gyepről, ötször pedig döntetlent játszott.

A brazil sportportál megjegyzi: a szóban forgó időszak alatt négy gólt és négy gólpasszt jegyző klasszis nemcsak a befejezésben, illetve az előkészítésben jeleskedik, hanem a csapatvédekezésből is kiveszi a részét. Így volt ez az 5. helyen álló Fluminense otthonában 2–1-re megnyert összecsapáson is, amely után a fehér-fekete alakulat vezetőedzője, Cuca nyilvánosan megdicsérte legnagyobb csillagát.

„Neymar fáradt volt, mert rengeteget futott. Most nem állnak rendelkezésemre a pontos statisztikái, de csodálatos látni, ahogy küzd, visszazár, és letámad. Amióta én vagyok az edző, most volt a legharapósabb, és most játszott a legjobban. Kár, hogy az egyik lövése a kapufát találta el, a másik pedig fölé ment. Nagy meccse volt” – jelentette ki a 63 éves tréner.

A Globoesporte szerint Neymar jelenlegi formája és játékkedve a Santos szakmai stábját és vezérkarát is örömmel töltheti el, mert így esély mutatkozik arra, hogy a Barcelonával BL-győztes játékos meghosszabbítsa idény végén lejáró szerződését. A támadónak a Flu ellen betaláló egykori válogatott játszótárs, Philippe Coutinho érkezése is motiváló tényező lehet, mint ahogyan az is, hogy a csapat a bajnokságban még versenyben van a Libertadores-kupa-indulást jelentő helyekért.

Egy dolog mindenesetre szembetűnő: a rendkívül sérülékeny Neymar a 2026-os évben 26 tétmeccsen szerepelt a Santosban, s megvan az esély arra, hogy felülmúlja a 2020–2021-es évadot, amikor 31-szer lépett pályára a PSG színeiben – ez volt a legtöbb, amióta 2017-ben távozott az FC Barcelonától.

 

Santos FC brazil labdarúgó-bajnokság Cuca Philippe Coutinho Neymar
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