Edzőcsere a Boca Juniorsnál, megválnak Cavanitól is – sajtóhír

A játékosként a Bocában hét évet lehúzó, később a spanyol Villarrealban ugyanennyi ideig futballozó Rodolfo Arruabarrena 2027. december 31-ig szóló szerződést írt alá.

Korábban Arruabarrena már volt a Buenos Aires-i klub vezetőedzője (2014–2016), most ázsiai megbízatások után tér vissza – nem kis részben annak köszönhetően, hogy a klubelnöki posztot betöltő korábbi csapattársa, Juan Román Riquelme sikeresen meggyőzte őt.

A legutóbbi vezetőedzőt, Claudio Úbedát azért menesztette a vezetőség, mert a csapat nem jutott tovább a Libertadores-kupa május végén záruló csoportköréből – csak a Copa Sudamericanában folytathatja. Arruabarrena első feladata éppen a chilei O'Higgins elleni párharc sikeres vétele lesz július második felében.

Az Olé argentin lap úgy tudja, hogy noha hivatalos bejelentés még nincs, ebben a párharcban már nem lesz érdekelt Edinson Cavani, miután a klub felbontja a szerződését.

A 2023-ban aláíró uruguayi támadó 60 mérkőzésen 16 gólt szerzett a Bocában; ugyancsak sajtóhírek szerint első klubja, az uruguayi Danubio lehet a 39 éves Cavani következő (talán utolsó) csapata.