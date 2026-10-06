Merino duplájával fordított a világbajnok, Perisic hiába lőtt gólt, kiállították, és kikaptak a horvátok

NEMZETEK LIGÁJA

A3-CSOPORT

4. FORDULÓ

Horvátország–Spanyolország 1–2 (1–0)

Split, Poljud, 30 000 néző. Vezette: Lambrechts (belga)

Horvátország: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol – Modric (P. Sucic, 66.), Jakic – Vlasic (Baturina, 71.), Kovacic (Mario Pasalic, 88.), Perisic – Matanovic (Beljo, 65.). Szövetségi kapitány: Slaven Bilic

Spanyolország: U. Simón – Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri (Pino, 87.), Rodri (Zubimendi, 71.) – Yamal (V. Munoz, 78.), Olmo (Fermín, 71.), Álex Baena (Merino, a szünetben) – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Perisic (17.), ill. Merino (61., 88.)

Kiállítva: Perisic (79.)

Quo Vadis, Slaven Bilic? Akár így is felvezethették volna a spanyolok elleni mérkőzést Horvátországban. A nyári világbajnokság után lemondó Zlatko Dalic örökébe lépő szakember csapata első meccsén ugyan győzött Csehországban, de utána jött a sevillai 4–1-es zakó, majd az angolok elleni 7–0-s vereség, és a horvát sajtó már arról cikkezett, hogy a régi-új szövetségi kapitány a székéért meccsel a regnáló világbajnok ellen.

Az angolok elleni mérkőzés után Luka Modric arról beszélt, hogy gyökeresen más hozzáállással kell kiállni a spanyolok ellen, s Splitben erre sor is került: a hazaiak már a 13. percben vezethettek volna, de Stanisic közeli fejesét Unai Simón bravúrral hárította. Négy perccel később már a rutinos kapus sem tudott csodát tenni: Matanovic életerős lövését ugyan oldalra ütötte, de a kipattanóra Ivan Perisic érkezett, és a hálóba bólintotta a labdát. A baszk kapus kis híján összehozta a második horvát gólt is, de néhány másodperccel hibája után védeni tudta Matanovic hatméteres löketét.

A folytatásban a spanyolok is elkezdtek helyzeteket kidolgozni, de ziccerig nem jutottak el, így minimális horvát előnnyel fordultak a felek.

A szünet után a spanyolok sokkal dominánsabban léptek fel, megszállták a horvát térfelet, míg Slaven Bilic fiai nem tudták kihozni a labdát. A vendég támadások egy darabig pontatlanok voltak, majd a 61. percben összeálltak a kirakós darabjai: a Stanisic által röviden kifejelt labdát Olmo készített le a csereként beálló Mikel Merino elé, aki halogatás nélkül a jobb alsó sarokba lőtt kilenc méterről.

A kapott gól után cserékkel frissített Bilic, majd De la Fuente is változtatott, a 77. percben kis híján gólt ajándékozta a horvátoknak a spanyolok: Zubimendi figyelmetlenül pont a 16-osba betörő Perisicnek készítette a labdát, a rutinos szélső lövését Unai Simón lábbal védte – elfütyült a golyó a vendégek füle mellett. Percekkel később Perisic megkapta a második sárga lapját, így a végjátékra megfogyatkoztak a horvátok. S ahogyan mondani szokás, a baj csőstül jön: az emberhátrány után nem sokkal a gólhátrány is „összejött” a hazaiaknak: a 88. perc legvégén Zubimendi ívelését vette le zseniális mozdulattal Mikel Merino, majd azonnal a jobb felsőbe lőtt, megfordítva a mérkőzést.

A hátralevő percekben a horvátok ugyan még vezettek egy-két támadást, de az egyenlítésre már nem maradt erejük: a spanyolok mindhárom pontot megszerezték, s 42 meccsesre nyújtották veretlenségi szériájukat. Ami a horvátokat illeti: az attitűdre ezúttal nem lehetett panasz, de azt nehéz megjósolni, hogy mi lesz ezután Slaven Biliccsel – egy biztos, ez a zakó nem rajta múlott. 1–2

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