Az aranypatkó lovasai – Malonyai Péter jegyzete

MALONYAI PÉTERMALONYAI PÉTER
2026.11.10. 22:42
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kézilabda női kézilabda NS-VÉLEMÉNY Győri Audi ETO KC NS-vélemény

ÁLL A BÁL a világhíres győri kézilabdás lányoknál, ami még akkor is igaz, ha a klub elzárkózik a nyilvánosságtól. Azt mondják az illetékesek, hogy a játékosok és a klub jogviszonya titkos, „érzékeny belső információ”. Az érzékenység igaz, a kormányváltás óta a közvélemény különösen érzékeny arra, ha kiderül, annyi pénz ment el akármire, amennyit nem ért az egész. Kilóg a lóláb, amelyen nem mellesleg még a patkó is arany. A sport anyagi támogatásának változásai jóvoltából várható volt, hogy borul a bili. És miután az állítólagos jövőkép, tehát fizetések felezése, és a fel is út le is út kilátásba helyezése enyhén szólva is „érzékeny belső információ”, magától értetődően jött a kiszivárogtatás. Talán nem véletlen, hogy a dán TV2 az élen járt a szellőztetésben, hiszen a múlt héten az irányító Helena Elver többek között „az otthoni, biztonságot adó környezet iránti igényét” keresve döntött úgy, hogy a nyáron hazatér – Dániába. Ezek után nem véletlen, hogy a tévécsatorna tovább ütötte a vasat. 

Amely még most is meleg, olyannyira, hogy a közönségére oly büszke, nyilatkozataiban a drukkereit magasra emelő klub kedd este végre vette a fáradságot, hogy közleményt adjon ki. Okosabb senki sem lett tőle, hiszen „a folyamatban lévő egyeztetések lezárásáig nem kívánunk idő előtti bizonytalanságot kelteni sem játékosaink, sem munkatársaink, sem szurkolóink körében”. Igazuk van, éppen elegendő, hogy létezik az aggály.

A számokban jobban eligazít Szabados Gábor sportközgazdász, ám annyi könnyen utolérhető, hogy a CompanyWall céginformációs adatbázisában, 2024-es megjelöléssel 2.056 milliárd bevétel mellett is sikerült adózott eredményként mínusz 66 millió forintot produkálni. Az pedig, hogy a legtöbb pénz úgynevezett személyi jellegű kiadásokra ment el, természetes volt Győrött is. A játékosbérekről nincs nyilvános, ellenőrizhető bontás. Egy korábbi, 2022 júliusától 2023 júliusáig tartó beszámolási időszakban a kft. 1.021 milliárd forint ráfordítást mutatott ki. Mindez a kiemelt taotámogatással és az ekhós adózással megoldható – volt.

Eredményekre váltotta a különleges gazdasági környezetet, míg a férfiaknál a Veszprém – kimondom – csak viszi a pénzt. 

Cáfoljanak rám, de nem tagadható, van még teendő a magyar sportban éppen elegendő. 

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