Kupatavasz novemberben – Mohai Dominik jegyzete

UTÓLAGOS OKOSKODÁSNAK TŰNHET, de ha valaki nem hiszi el, megkérdezheti a kollégáimat: a sorsolás utáni szerkesztőségi esélylatolgatásunk során 16-18 pontot saccoltam a Ferencvárosnak az El alapszakaszában, és azt, hogy a két olasz óriás közül az egyiktől biztosan nem kap ki. Győzelemre azért nem sok esélyt láttam, vagy legfeljebb hazai pályán a Juventus ellen, de ha tudtam volna, hogy nyer a San Siróban a Fradi, húsz pontot mondok. Lenyűgöző szintre jutott a klub: az idén 51 év után nyert tavaszi európai kupapárharcot az El-rájátszásban, de meglepne, ha februárban is szükség lenne két mérkőzésre. A négy meccsen megszerzett 12 pont és a plusz nyolcas gólkülönbség már most a második legjobb teljesítménye a klubnak a sorozat átalakítása óta, a hónap végén a Celje legyőzésével öt forduló alatt a legjobb lenne – vagy inkább lesz.

A 12 pont a legjobb 24-be jutásra biztosan elegendő, tehát sorozatban negyedszer is lesz kupatavasz, és csak idő kérdése, hogy a zöld-fehérek biztossá tegyék helyüket a top nyolcban: 15 ponttal már több mint ötven százalék esélyt ad erre a statisztikákkal foglalkozó Football Meets Data, 16-tal pedig csaknem kilencven százalékot. A Celje után a Lech Poznan következik, nem csodálkoznék, ha százszázalékos mérleggel zárná az évet a Fradi. Januárban a Juventus és a Hoffenheim jelenthet újabb ajándék meccseket, lehet, hogy már tét nélkül.

Péntek reggel megvizsgáltam a Konferencia­liga táblázatát is. Látva az alsó régió szereplőit és pontszámait, továbbra is dermesztő (az elmúlt években többször volt balszerencsém írni a témáról), hogy ebbe a nem épp veretes táborba nem fér be magyar klub. Ez már rég nem anyagi (hacsak nincs még 11.2 milliárd forintjuk...) vagy infrastrukturális kérdés, hanem szakmai. Miközben a Ferencvárosra már szinte egész Európa felfigyelt, a többieknek az európai futball belépő szintje is túl nagy falatnak bizonyul. Lehet, hogy a magyar bajnok ugyanitt tartana, ha az edzője nem dobbant a Fradihoz. Lehet, hogy a Paks már bejutott volna a Kl-be, ha nem szorul rá, hogy minden évben eladja a legjobbjait, és talán a DVSC is jobban szerepelt volna szerencsésebb sorsolással. Ugyanakkor ne mondja nekem senki, hogy a Zalgiris Kaunas, az Egnatia vagy a KPS nem él meg hasonló kríziseket. Mégis bejutnak.

A Ferencváros türelmesen várja, mikor csatlakozik hozzá végre valaki Európában, legalább a Kl alsóházában.

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