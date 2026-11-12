Egy évre jó lesz – Mohai Dominik jegyzete

ÖTÖDSZÖR RÁNCIGÁLTÁK ELŐ Sir Alex Ferguson visszavonulása óta az alábbi mondatot a Manchester United sajtómágusai: „Az új idény csalódást keltő kezdete után a klub arra a rendkívül nehéz elhatározásra jutott, hogy változtatásra van szükség a kitűzött célok elérése érdekében.”

David Moyest már akkor menesztették, amikor minden cél elveszett, Louis van Gaal meglepő módon két idényt is átvészelt, de utódját, José Mourinhót már a harmadik idénye elején ezzel a szöveggel küldték el (1). Aztán Ole Gunnar Solskjaert is 2021 őszén (2). Majd Erik ten Hagot három év múlva (3), Ruben Amorimot idén januárban (4), Michael Carricket pedig novemberben (5). És ugye ez nem minden: a kispadon ült még az elmúlt 13 évben Ryan Giggs, Ralf Rangnick (előtte néhány meccsre Carrick), Ruud van Nistelrooy és Darren Fletcher is.

A Manchester Unitedhez hasonló sportklubok kereskedelmi ereje nem függ a pályán elért sikerektől – ezt mondta néhány hete egy konferencián a manchesteriek egyik társtulajdonosa, Avram Glazer. Csodálkozik még valaki az őskáoszon, amely 2013 óta ezt a klubot jellemzi? Félreértés ne essék, a nyár óta gyatra eredményeket ér el a csapat, amely azért annyira biztosan nem gyenge, hogy kieső helyen álljon a Premier League-ben a középpálya jelentős megerősítése után. De eddig mit oldottak meg az edzőváltások? Voltak már a kispadon klublegendák, edzőzsenik, új hullámos, a saját elképzeléseiket tűzön-vízen keresztül képviselő, megrögzött, korábban sikeres szakemberek. Sehogy sem ment. Épeszű edző egyszerűen nem akarhat leülni erre a kispadra, de úgyis mindig lesz valaki, aki azt hiszi, úrrá lesz a helyzeten, és felülemelkedik a mérgező, lelketlen, szakmai kérdésekben folyamatosan zsákutcába futó vezetőség hibáin.

Napok óta Mauricio Pochettino nevét harsogja a nemzetközi sajtó Carrick utódjaként: a magam részéről nem vagyok elájulva tőle, és nem is merek belegondolni, hogy az edzők esetében mi a kiválasztási folyamata a Manchester Unitednek. Előre sajnálom őt, mert annak ellenére, hogy állítólag negyedszerre próbálják szerződtetni, nem lepődnék meg, ha jövő ilyenkor már az ő utódját keresnék.

„A kitűzött célok elérése érdekében.”

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