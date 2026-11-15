Belgium négy gólt szerzett, az olaszok lecsúsztak a negyeddöntőről a Nemzetek Ligájában

2026.11.15. 22:45
A 11. percben még az olaszok vezettek, de a belgák ezután négyszer is betaláltak (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó Nemzetek Ligája A-ligájának 1. csoportjában Belgium hazai pályán 4–1-re legyőzte Olaszországot, és a csoport második helyén végezve a sorozat negyeddöntőjébe jutott. Az olaszok számára befejeződött az NL mostani kiírása.

 

NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-LIGA, 1. CSOPORT
BELGIUM–OLASZORSZÁG 4–1 (3–1)
Brüsszel, Baldvin Király Stadion. Vezette: Eskas (norvég)
BELGIUM: S. Lammens – Castagne, Ngoy (Theate, 87.), Mechele, De Cuyper – De Bruyne (Trossard, 87.), Lavia (Raskin, 76.), Tielemans – D. Moreira (Lukébakio, 87.), De Ketelaere, Doku (Godts, 90.). Szövetségi kapitány: Mark van Bommel
OLASZORSZÁG: Donnarumma – Kayode, Scalvini (A. Cisse, 62.), Bastoni, Calafiori – Barella, Tonali (Palestra, 62.), Fagioli (I. Doumbia, a szünetben) – Pisilli (Dimarco, a szünetben), P. Esposito, Koleosho (Vergara, 76.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini
Gólszerző: De Cuyper (15.), Ngoy (22.), Doku (26.), D. Moreira (80.), ill. P. Esposito (11.)

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