Belgium négy gólt szerzett, az olaszok lecsúsztak a negyeddöntőről a Nemzetek Ligájában

NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-LIGA, 1. CSOPORT
BELGIUM–OLASZORSZÁG 4–1 (3–1)
Brüsszel, Baldvin Király Stadion. Vezette: Eskas (norvég)
BELGIUM: S. Lammens – Castagne, Ngoy (Theate, 87.), Mechele, De Cuyper – De Bruyne (Trossard, 87.), Lavia (Raskin, 76.), Tielemans – D. Moreira (Lukébakio, 87.), De Ketelaere, Doku (Godts, 90.). Szövetségi kapitány: Mark van Bommel
OLASZORSZÁG: Donnarumma – Kayode, Scalvini (A. Cisse, 62.), Bastoni, Calafiori – Barella, Tonali (Palestra, 62.), Fagioli (I. Doumbia, a szünetben) – Pisilli (Dimarco, a szünetben), P. Esposito, Koleosho (Vergara, 76.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini
Gólszerző: De Cuyper (15.), Ngoy (22.), Doku (26.), D. Moreira (80.), ill. P. Esposito (11.)
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