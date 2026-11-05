Iraola szerint a rögzített játékhelyzetek miatt kapott ki a Liverpool Isztambulban
„Az a fő ok, amit a vereségünk magyarázataként fel tudok hozni, az, hogy három gólt kaptunk rögzített helyzet után. Tudtuk, hogy ez a Fenerbahce egyik erőssége. Szabadrúgás, szöglet, sőt a végén egy hosszú bedobás után is kaptunk gólt. Frusztráló, mert nehéz eljönni ide és itt játszani. A mérkőzés nagy részében úgy éreztünk, hogy nyerhetünk” – kezdte értékelését Andoni Iraola.
A Liverpool edzője a három kapott gól közül az egyiket külön kiemelte. „Az utolsó gólnál Muriqi felugrott, és három védőnk mellett is kapura tudott fejelni. Ezt a helyzetet mindenképpen jobban kellett volna védekeznünk. Ezek olcsó, zűrzavaros gólok voltak. Ezekért a hibákért drágán megfizettünk. A stadionban szinte lehetetlen volt kommunikálni, mert olyan nagy volt a zaj. Nekem is nehéz volt bármiféle utasítást adni. Gondolom a második gólnál is ez történt.”
Iraola aztán arról is beszélt, miért változtatott ötöt is az alapcsapatán. „Nem csak ma tettük ezt. Egész idényben így csináltuk, és minden hétközi mérkőzésen is. A menetrendünk miatt lehetetlen mindig ugyanazt a kezdőcsapatot pályára küldeni. Úgy vélem, jól kezeltük ezeket a rotációkat. Nem hiszem, hogy ez lett volna a vereségünk fő oka; szerintem azok a játékosok is jól teljesítettek, akik a hétvégén nem léptek pályára. Inkább azt kell megvizsgálnunk, hogyan kaptuk a gólokat, és miért nem nyertünk, mert szerintem voltak jó pillanataink, különösen amikor nálunk volt a labda.”
„Itt soha nem könnyű, de ma szerintem többet is kihozhattunk volna és ki is kellett volna hoznunk a mérkőzésből. Kissé hanyag hozzáállásra utal, hogy kétszer is vezettünk, és hogy végül mégis elvesztettük a mérkőzést, az nem elég jó. Nyilvánvalóan csalódottak vagyunk emiatt” – idézi a Liverpool honlapja a második vendéggólt szerző Alexander Isak szavait.
A „vörösök” így sorozatban két mérkőzést buktak el, de a svéd csatár szerint nincs ok aggodalomra. „Jó helyzetbe hoztuk magunkat, így az, hogy ma elveszítettük ezt a mérkőzést, nem jelenti azt, hogy káosz uralkodna. Ha megnyerjük a következő meccset, újra nagyon jó helyzetben leszünk.”
Az első BL-alapszakaszbeli gólját jegyző Vedat Muriqi így értékelt: „Amikor a Fenerbahce legutóbb 18 évvel ezelőtt BL-mérkőzést nyert, akkor Koszovóban néztem a mérkőzést. El sem hiszem, hogy azóta már majdnem 20 év telt el. És most, hogy ma este én szereztem a győztes gólt, egész életemben emlékezni fogok erre az estére. Nagyon örülök a győzelemnek, mert mindannyian a végsőkig küzdöttünk érte, és teljesen megérdemeltük a győzelmet. Hatalmas köszönet a szurkolóinknak a hihetetlen támogatásukért ezen a történelmi estén.”
„Kétszer is hátrányba kerültünk, de soha nem adtuk fel. A végsőkig küzdöttünk, és megtaláltuk a győzelemhez vezető utat. Őszintén szólva meglepődtem, hogy én kaptam a meccs legjobbjának járó díjat, mert csapatként remekül játszottunk. Nagyon-nagyon különleges este volt. Azt hiszem, ma este csodásan fogok aludni” – mondta Ismail Yüksek, a Fenerbahce középpályása.
Dirk Kuyt, a Fenerbahce vezetőedzője az UEFA-nak nyilatkozott. „Nagyon büszkék vagyunk erre a győzelemre. 18 év után először nyertünk ebben a sorozatban, ráadásul a sorozat egyik legsikeresebb klubját győztük le – azt a csapatot, amelyről mindenki tudja, hogy itt, Isztambulban csodás fordítással nyerte meg a Bajnokok Ligáját. A mérkőzés kezdete előtt sokan nem adtak nekünk esélyt, de mi hittünk magunkban. Intenzíven nyomást gyakoroltunk, hatalmas energiával játszottunk, és örülünk, hogy felejthetetlen estét szerezhettünk a szurkolóinknak.”
Mint ismert, a török csapat vezetőedzője korábban játszott a Liverpoolnál. „Ez a két klub nagyon sokat jelent számomra, a Liverpool játékosaként eltöltött hat idény alatt sokat tanultam. A legfontosabb tanulság az volt, hogy soha ne adjam fel, bármi is történjék. Ezt próbáltam átadni a játékosaimnak is. Nagyon jó játékosok, de mint tudják, nem voltunk jó formában. Talán a legértékesebb az, hogy az egyik klubnál tanultakat át tudom vinni a másikba. Nagyon boldoggá tett, hogy ma este láthattam, hogy a játékosaim megmutatták ezt a magabiztosságot.”
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) 3–2 (1–1)
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 42 000 néző. Vezette: Turpin (francia)
Fenerbahce: Ederson – Nélson Semedo (Müldür, 75.), Skriniar, Peprah Oppong, A. Brown – Guendouzi, Kanté, Yüksek – Greenwood (Aydin, 89.), R. Lukaku (Muriqi, 63.), Irfan Can Kahveci (Aktürkoglu, 75.). Megbízott vezetőedző: Dirk Kuyt
Liverpool: Alisson – Joe Gomez (Wirtz, 66.), Jacquet, Van Dijk, Cimikasz (Kerkez, 76.) – A. Mac Allister, Nyoni (Koumas, 85.) – Víctor Munoz (Isak, 66.), Szoboszlai, Ngumoha (Gakpo, 66.) – Barcola. Vezetőedző: Andoni Iraola
Gólszerző: Greenwood (29.), A. Brown (73.), Muriqi (79.), ill. Nyoni (25.), Isak (69.)