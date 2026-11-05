Iraola szerint a rögzített játékhelyzetek miatt kapott ki a Liverpool Isztambulban

„Az a fő ok, amit a vereségünk magyarázataként fel tudok hozni, az, hogy három gólt kaptunk rögzített helyzet után. Tudtuk, hogy ez a Fenerbahce egyik erőssége. Szabadrúgás, szöglet, sőt a végén egy hosszú bedobás után is kaptunk gólt. Frusztráló, mert nehéz eljönni ide és itt játszani. A mérkőzés nagy részében úgy éreztünk, hogy nyerhetünk” – kezdte értékelését Andoni Iraola.

A Liverpool edzője a három kapott gól közül az egyiket külön kiemelte. „Az utolsó gólnál Muriqi felugrott, és három védőnk mellett is kapura tudott fejelni. Ezt a helyzetet mindenképpen jobban kellett volna védekeznünk. Ezek olcsó, zűrzavaros gólok voltak. Ezekért a hibákért drágán megfizettünk. A stadionban szinte lehetetlen volt kommunikálni, mert olyan nagy volt a zaj. Nekem is nehéz volt bármiféle utasítást adni. Gondolom a második gólnál is ez történt.”

Iraola aztán arról is beszélt, miért változtatott ötöt is az alapcsapatán. „Nem csak ma tettük ezt. Egész idényben így csináltuk, és minden hétközi mérkőzésen is. A menetrendünk miatt lehetetlen mindig ugyanazt a kezdőcsapatot pályára küldeni. Úgy vélem, jól kezeltük ezeket a rotációkat. Nem hiszem, hogy ez lett volna a vereségünk fő oka; szerintem azok a játékosok is jól teljesítettek, akik a hétvégén nem léptek pályára. Inkább azt kell megvizsgálnunk, hogyan kaptuk a gólokat, és miért nem nyertünk, mert szerintem voltak jó pillanataink, különösen amikor nálunk volt a labda.”

„Itt soha nem könnyű, de ma szerintem többet is kihozhattunk volna és ki is kellett volna hoznunk a mérkőzésből. Kissé hanyag hozzáállásra utal, hogy kétszer is vezettünk, és hogy végül mégis elvesztettük a mérkőzést, az nem elég jó. Nyilvánvalóan csalódottak vagyunk emiatt” – idézi a Liverpool honlapja a második vendéggólt szerző Alexander Isak szavait.

A „vörösök” így sorozatban két mérkőzést buktak el, de a svéd csatár szerint nincs ok aggodalomra. „Jó helyzetbe hoztuk magunkat, így az, hogy ma elveszítettük ezt a mérkőzést, nem jelenti azt, hogy káosz uralkodna. Ha megnyerjük a következő meccset, újra nagyon jó helyzetben leszünk.”