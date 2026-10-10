Gakpo és Isak nélkül fogadja a Liverpool a Manchester Cityt

A Liverpool FC honlapján olvasható tájékoztatásból kiderült, hogy Andoni Iraola vezetőedző tájékoztatása szerint mindkét támadó sérülése kisebbnek tűnik ugyan, állapotukat napról napra vizsgálják, de a vasárnapi találkozóra még biztosan nem épülnek fel.



Gakpo bokasérüléssel bajlódik, míg Isak combizomsérülést szenvedett. Jeremy Jacquet ugyanakkor várhatóan bevethető lesz, miután a hét elején kihagyta a franciák Belgium elleni mérkőzését.



Korábban már megírtuk, hogy a támadósorából Hugo Ekitiké szintén hiányzik, míg Federico Chiesa felépülőben van, de az idényben még nem kapott lehetőséget. Iraola így jelenleg Lewis Koumasra számíthat egyetlen klasszikus középcsatárként, esetleg végső esetben Bradley Barcolát vetheti be ezen a poszton.



A Manchester Cityt irányító Enzo Maresca megerősítette, hogy Erling Haaland bevethető lesz a rangadón. A norvég csatárt a válogatott szünet utolsó mérkőzésén elővigyázatosságból lecserélték, de azóta pihent és regenerálódott. Phil Foden eltiltás miatt nem játszhat, Nico O'Reilly pedig sérülés miatt hagyta el az angol válogatott keretét.



A Liverpool–Manchester City rangadó vasárnap 17.30-kor kezdődik az Anfieldben.



ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

SZOMBAT

13.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)

16.00: Aston Villa–Brentford

16.00: Ipswich Town–Fulham

16.00: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion

18.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)

15.00: Hull City–Everton

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: Coventry–Newcastle United