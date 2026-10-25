El Clásico: Courtois kikerült a keretből, nem játszik a Barcelona ellen

„Courtois influenzás, ezért az utolsó pillanatban kikerült az FC Barcelona elleni mai mérkőzés keretéből” – adta hírül vasárnap a Real Madrid honlapja.



Ebben az idényben eddig minden tétmeccsen Thibaut Courtois védett a Realban, kiesése érzékeny veszteség lehet a királyiak számára az idény első el Clásicója előtt. A helyére a Real Madrid C-csapatában, a negyedosztályban védő, 19 éves, ukrán korosztályos válogatott Ilja Volosin került be a keretbe, az FC Barcelona ellen pedig egy másik ukrán, a Real második számú kapusa, a 16-szoros válogatott Andrij Lunyin védhet.



Lunyin ebben az idényben még nem játszott, az előzőben viszont 21 tétmeccsen védett, legutóbb májusban az Espanyol ellen 2–0-ra megnyert bajnoki meccsen szerepelt. El Clásicón eddig négyszer védett a 27 éves ukrán kapus, abból hármat megnyert a Real és csak egyszer kapott ki, éppen a legutóbbi Barca elleni meccsén, szinte napra pontosan két évvel ezelőtt, 2024 október 26-án, 4–0-ra.



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