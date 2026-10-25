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El Clásico: Courtois kikerült a keretből, nem játszik a Barcelona ellen

2026.10.25. 12:56
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Courtois nem léphet pályára az FC Barcelona elleni esti rangadón (Fotó: AFP, archív)
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Real Madrid Andrij Lunyin Thibaut Courtois el Clásico
A Real Madrid a hivatalos honlapján tudatta, hogy első számú kapusa, a 34 éves Thibaut Courtois betegség miatt kikerült a keretből és nem játszhat az FC Barcelona elleni esti rangadón.
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Gólpárbajt hozhat az idény első el Clásicója

KEZDÉS: 21.00. Még az átlagosnál is izgalmasabbnak ígérkezik az FC Barcelona és a Real Madrid rangadója.

 

„Courtois influenzás, ezért az utolsó pillanatban  kikerült az FC Barcelona elleni mai mérkőzés keretéből” – adta hírül vasárnap a Real Madrid honlapja.

Ebben az idényben eddig minden tétmeccsen Thibaut Courtois védett a Realban, kiesése érzékeny veszteség lehet a királyiak számára az idény első el Clásicója előtt. A helyére a Real Madrid C-csapatában, a negyedosztályban védő, 19 éves, ukrán korosztályos válogatott Ilja Volosin került be a keretbe, az FC Barcelona ellen pedig egy másik ukrán, a Real második számú kapusa, a 16-szoros válogatott Andrij Lunyin védhet. 

Lunyin ebben az idényben még nem játszott, az előzőben viszont 21 tétmeccsen védett, legutóbb májusban az Espanyol ellen 2–0-ra megnyert bajnoki meccsen szerepelt. El Clásicón eddig négyszer védett a 27 éves ukrán kapus, abból hármat megnyert a Real és csak egyszer kapott ki, éppen a legutóbbi Barca elleni meccsén, szinte napra pontosan két évvel ezelőtt, 2024 október 26-án, 4–0-ra. 

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
21.00: FC Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Real Madrid Andrij Lunyin Thibaut Courtois el Clásico
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