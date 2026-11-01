Hamilton nem találta a szavakat az első ferraris pole-ja után: Imádom, amit csinálok! Ez a szeretet nem múlik el

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.01. 01:01
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A Mexikóvárosi Nagydíj időmérőjének első három helyezettje (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Mexikóvárosi Nagydíj Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc George Russell Formula–1 Lewis Hamilton időmérő Mercedes Ferrari
Lewis Hamilton szakította meg a Ferrari hosszú pole-csendjét. A hétszeres világbajnok a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíjon tért vissza az élre, amit követően a szavakat sem találta, míg az első Q3-as gyors körök után még vezető Charles Leclerc kissé csalódottan értékelt a harmadik rajthelye után. A monacói úgy érezte, döntő pillanatban nem végzett elég jó munkát, mint ahogyan a negyedikként végző Andrea Kimi Antonelli sem volt elégedett magával. Az olasz elismerte, a történelmi hétvégén rá nehezedő nyomás is hatással volt a teljesítményére.

Bár Charles Leclerc révén a Ferrari uralta a pénteki szabadedzéseket Mexikóvárosban, a maranellóiak kellő óvatossággal beszéltek az esélyességről, hiszen az idén már többször is előfordult, hogy az erős kezdést csalódást keltő időmérő követte. A szombati nap egyik fő kérdését így az jelentette, hogy a Scuderia képes-e megőrizni a nyitó napon mutatott formáját, és véget vetni a pole pozíció nélküli sorozatának.

Noha a házon belüli csatában korábban hátrányban lévő Lewis Hamilton elsőségével zárult az időmérő első szakasza, a második szegmensben pedig a harmadik-negyedik helyen végzett a két Ferrari, továbbra is kérdéses volt, mire lesz képes a mindent eldöntő Q3-ban. A riválisok ugyanis korábban rendre nagyobbat léptek előre a kvalifikáció hajrájában, míg a Scuderia sokszor szenvedett azzal, hogy kihozza az autóból a benne rejlő potenciált döntő pillanatban.

Leclerc már az első gyors körével jelezte, hogy ezúttal komolyan kell számolni a vörös autókkal, és bár a monacói a végén nem tudott tovább faragni az idején, a Ferrari így is az élen maradt: Hamilton 1:16.514-es köre ugyanis pole pozíciót ért! A hétszeres világbajnok több mint három év után végzett ismét az élen hagyományos időmérőn, pályafutása 105., egyúttal az első ferraris elsőségét szerezte meg hagyományos kvalifikáción. A brit nemcsak a saját, hanem csapata pole-csendjét is megtörte: a Ferrari a tavalyi Magyar Nagydíj után először várhatja az élről a piros lámpák kialvását vasárnapi versenyen. 

„Nagyszerű érzés! Olyan boldog vagyok! A szavakat sem találom! Nagyon különleges érzés, hogy pont Mexikóban szereztem meg az első pole pozíciómat a Ferrari színeiben. Ez a 105. elsőségem, tetszik ez a szám! Nehéz, kihívásokkal teli hétvégém van. Az első gyakorláson aerodinamikai tesztet végeztünk, a másodikon aztán meghibásodott az erőforrásom, amivel lépéshátrányba kerültem, hiszen egyáltalán nem teljesítettem hosszú etapot. Ennek ellenére nagyszerű munkát végeztünk a beállításokkal, sokat tanultunk az előző futamból.”

Hamilton a 2023-as hungaroringi hétvége után rajtolhat újra az élről. „Még mindig imádom, amit csinálok! Ez a szeretet egyáltalán nem múlt el. Minden nap úgy ébredek, hogy ez jár a fejemben. Erről álmodom, és világszerte csodálatos támogatást kapok az emberektől, akik erőt adnak nekem, úgyhogy remélem, most ők is elégedettek velem, és vasárnap is sikerül örömet szereznem nekik.”

A Ferrari-versenyző célja kétségkívül a győzelem, de tudja, a rajtnál hátrányt jelenthet a számára, hogy nincs új szett gumija. „Szerintem a többieknek van friss szett abroncsa a rajtra, de így is fantasztikus érzés, hogy a pole-ból indulhatok.”

Bár Leclerc volt kedvezőbb helyzetben, és úgy tűnt, ő lesz az, aki az idei első rajtelsőségét szállíthajta a Ferrarinak, végül alulmaradt a csapattársával szemben, ráadásul Russell is megelőzte őt, így meg kellett elégednie a harmadik rajthellyel. „Egyszerűen nem végeztem jó munkát. A felvezető körön eléggé nehéz volt megfelelő működési tartományba hozni az abroncsokat, ez az, amivel a leginkább szenvedtem.”

„A második Q3-as próbálkozásom előtt tiszta volt a bemelegítő köröm, de az autó teljesen máshogy viselkedett, mint korábban, és én nem végeztem elég jó munkát, amikor kellett volna. Kissé csalódott vagyok, de Mexikóban nem rossz a harmadik rajtkockából indulni. Elég sokat küzdöttem az autóval, különösen az utolsó szakaszban, a nap végén viszont mindenkinek ugyanazokkal a körülményekkel kell megbirkóznia. Itt rendkívül alacsony a tapadás, és ilyen leszorítóerő mellett szinte harcolni kell a géppel. Ugyanakkor élvezetes a határokat feszegetni ilyen körülmények között.”

A két Ferrari-versenyzőt Russell választotta szét egymástól, a brit pilóta mindössze kilenc ezreddel maradt alul Hamiltonnal szemben, miközben szűk két tizeddel bizonyult jobbnak a csapattársánál, Andrea Kimi Antonellinél, aki Max Verstappen rajtbüntetése után a negyedik pozícióból várhatja a mexikóvárosi futamot. 

„Boldog vagyok! Az utóbbi néhány versenyem küzdelmes volt, és őszintén szólva még mindig nehézséget okoz a számomra, hogy kihozzam a maximumot ebből az autóból. Rendkívül nehéz hetem volt egészen a Q3-ban teljesített körömig, amelyben fél másodpercet találtam, és majdnem megszereztem a pole pozíciót. Mindig tudom, hogy megvan bennem a szükséges teljesítmény, de túl ritkán tudom kihozni magamból, és ez frusztráló. A hűvösebb időjárás kedvezett nekünk. Adott némi magabiztosságot, hogy nagyobb tapadást tudjak elérni a gumikon.”

Antonelli ezúttal nem talált plusztempót a mindent eldöntő Q3-ban, és a csapattársával szemben is alulmaradt. Az olasz a negyedik rajthelyről várja a vasárnapi futamot, amelyen történelmet írhat. A versenyzőnek elég a legjobb kilencben célba érnie ahhoz, hogy a két bajnoki riválisa, Russell és Hamilton eredményétől függetlenül bebiztosítsa pályafutása első vb-címét, és minden idők legfiatalabb világbajnokává váljon. 

Antonelli bevallotta, a rá nehezedő nyomás is hatással volt az eredményére. „A harmadik szakaszban nehezen találtam a megfelelő érzést az abroncsokkal, egyszerűen nem voltam kellően magabiztos. Kicsit feszült voltam, ezt nem tagadom. Gyenge kört futottam, túl sok hibát vétettem. Nem ez a legkönnyebb hétvégém. Sok szó esik arról, mi történhet itt, és  ez hatással van rám, és emiatt nem vagyok olyan nyugodt.”

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.HamiltonFerrari1:16.514átlag: 202.504 km/ó
2.RussellMercedes1:16.5230.009 mp h.
3.LeclercFerrari1:16.6330.119
4.Verstappen*Red Bull-Ford1:16.6920.178
5.AntonelliMercedes1:16.7070.193
6.NorrisMcLaren-Mercedes1:16.8240.310
7.HadjarRed Bull-Ford1:16.9000.386
8.Lawson*Racing Bulls-Ford1:17.0290.515
9.LindbladRacing Bulls-Ford1:17.1170.603
10.GaslyAlpine-Mercedes1:17.1530.639
11.HülkenbergAudi1:17.3060.578
12.ColapintoAlpine-Mercedes1:17.6400.912
13.PiastriMcLaren-Mercedes1:17.6460.918
14.Bortoleto**Audi1:17.6800.952
15.BearmanHaas-Ferrari1:18.0831.355
16.SainzWilliams-Mercedes1:18.8852.157
17.AlbonWilliams-Mercedes1:18.6301.289
18.AlonsoAston Martin-Honda1:18.9081.567
19.HirakavaHaas-Ferrari1:18.9581.617
20.StrollAston Martin-Honda1:19.0721.731
21.PérezCadillac-Ferrari1:19.1051.764
22.Bottas***Cadillac-Ferrari1:19.8522.511
*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 5 helyes rajtbüntetést motorelemcsere miatt.
***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Hamilton1:17.3411.Norris1:16.728
2.Hadjar1:17.3852.Verstappen1:16.876
3.Leclerc1:17.5063.Leclerc1:16.944
4.Piastri1:17.6594.Hamilton1:16.953
5.Russell1:17.6595.Russell1:17.027
6.Bortoleto1:17.7276.Hadjar1:17.047
7.Norris1:17.7337.Antonelli1:17.133
8.Hülkenberg1:17.8688.Lindblad1:17.135
9.Antonelli1:17.9189.Lawson1:17.207
10.Verstappen1:17.94210.Gasly1:17.278
11.Bearman1:18.08311.Hülkenberg1:17.306
12.Lawson1:18.09712.Colapinto1:17.640
13.Gasly1:18.19413.Piastri1:17.646
14.Lindblad1:18.21014.Bortoleto1:17.680
15.Colapinto1:18.51715.Bearman1:18.083
16.Sainz1:18.52116.Sainz1:18.885
17.Albon1:18.630  
18.Alonso1:18.908  
19.Hirakava1:18.958  
20.Stroll1:19.072  
21.Pérez1:19.105  
22.Bottas1:19.852  

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.HamiltonFerrari
2.RussellMercedes
3.LeclercFerrari
4.AntonelliMercedes
5.Verstappen*Red Bull-Ford
6.NorrisMcLaren-Mercedes
7.HadjarRed Bull-Ford
8.LindbladRacing Bulls-Ford
9.Lawson*Racing Bulls-Ford
10.GaslyAlpine-Mercedes
11.HülkenbergAudi
12.ColapintoAlpine-Mercedes
13.PiastriMcLaren-Mercedes
14.BearmanHaas-Ferrari
15.SainzWilliams-Mercedes
16.AlbonWilliams-Mercedes
17.AlonsoAston Martin-Honda
18.HirakavaHaas-Ferrari
19.Bortoleto**Audi
20.StrollAston Martin-Honda
21.PérezCadillac-Ferrari
22.Bottas***Cadillac-Ferrari
*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 5 helyes rajtbüntetést motorelemcsere miatt.
***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.
6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.600
Időmérő1. Hamilton 1:16.514
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 

 

F1 Mexikóvárosi Nagydíj Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc George Russell Formula–1 Lewis Hamilton időmérő Mercedes Ferrari
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