Hamilton nem találta a szavakat az első ferraris pole-ja után: Imádom, amit csinálok! Ez a szeretet nem múlik el

Bár Charles Leclerc révén a Ferrari uralta a pénteki szabadedzéseket Mexikóvárosban, a maranellóiak kellő óvatossággal beszéltek az esélyességről, hiszen az idén már többször is előfordult, hogy az erős kezdést csalódást keltő időmérő követte. A szombati nap egyik fő kérdését így az jelentette, hogy a Scuderia képes-e megőrizni a nyitó napon mutatott formáját, és véget vetni a pole pozíció nélküli sorozatának.

Noha a házon belüli csatában korábban hátrányban lévő Lewis Hamilton elsőségével zárult az időmérő első szakasza, a második szegmensben pedig a harmadik-negyedik helyen végzett a két Ferrari, továbbra is kérdéses volt, mire lesz képes a mindent eldöntő Q3-ban. A riválisok ugyanis korábban rendre nagyobbat léptek előre a kvalifikáció hajrájában, míg a Scuderia sokszor szenvedett azzal, hogy kihozza az autóból a benne rejlő potenciált döntő pillanatban.

Leclerc már az első gyors körével jelezte, hogy ezúttal komolyan kell számolni a vörös autókkal, és bár a monacói a végén nem tudott tovább faragni az idején, a Ferrari így is az élen maradt: Hamilton 1:16.514-es köre ugyanis pole pozíciót ért! A hétszeres világbajnok több mint három év után végzett ismét az élen hagyományos időmérőn, pályafutása 105., egyúttal az első ferraris elsőségét szerezte meg hagyományos kvalifikáción. A brit nemcsak a saját, hanem csapata pole-csendjét is megtörte: a Ferrari a tavalyi Magyar Nagydíj után először várhatja az élről a piros lámpák kialvását vasárnapi versenyen.

„Nagyszerű érzés! Olyan boldog vagyok! A szavakat sem találom! Nagyon különleges érzés, hogy pont Mexikóban szereztem meg az első pole pozíciómat a Ferrari színeiben. Ez a 105. elsőségem, tetszik ez a szám! Nehéz, kihívásokkal teli hétvégém van. Az első gyakorláson aerodinamikai tesztet végeztünk, a másodikon aztán meghibásodott az erőforrásom, amivel lépéshátrányba kerültem, hiszen egyáltalán nem teljesítettem hosszú etapot. Ennek ellenére nagyszerű munkát végeztünk a beállításokkal, sokat tanultunk az előző futamból.”

Hamilton a 2023-as hungaroringi hétvége után rajtolhat újra az élről. „Még mindig imádom, amit csinálok! Ez a szeretet egyáltalán nem múlt el. Minden nap úgy ébredek, hogy ez jár a fejemben. Erről álmodom, és világszerte csodálatos támogatást kapok az emberektől, akik erőt adnak nekem, úgyhogy remélem, most ők is elégedettek velem, és vasárnap is sikerül örömet szereznem nekik.”

A Ferrari-versenyző célja kétségkívül a győzelem, de tudja, a rajtnál hátrányt jelenthet a számára, hogy nincs új szett gumija. „Szerintem a többieknek van friss szett abroncsa a rajtra, de így is fantasztikus érzés, hogy a pole-ból indulhatok.”

"Such a good feeling" 🙌 Lewis Hamilton secures his first Ferrari Pole Position! 👏 #F1 #MexicoGP https://t.co/8XTCZX3URb — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Bár Leclerc volt kedvezőbb helyzetben, és úgy tűnt, ő lesz az, aki az idei első rajtelsőségét szállíthajta a Ferrarinak, végül alulmaradt a csapattársával szemben, ráadásul Russell is megelőzte őt, így meg kellett elégednie a harmadik rajthellyel. „Egyszerűen nem végeztem jó munkát. A felvezető körön eléggé nehéz volt megfelelő működési tartományba hozni az abroncsokat, ez az, amivel a leginkább szenvedtem.”

„A második Q3-as próbálkozásom előtt tiszta volt a bemelegítő köröm, de az autó teljesen máshogy viselkedett, mint korábban, és én nem végeztem elég jó munkát, amikor kellett volna. Kissé csalódott vagyok, de Mexikóban nem rossz a harmadik rajtkockából indulni. Elég sokat küzdöttem az autóval, különösen az utolsó szakaszban, a nap végén viszont mindenkinek ugyanazokkal a körülményekkel kell megbirkóznia. Itt rendkívül alacsony a tapadás, és ilyen leszorítóerő mellett szinte harcolni kell a géppel. Ugyanakkor élvezetes a határokat feszegetni ilyen körülmények között.”

A két Ferrari-versenyzőt Russell választotta szét egymástól, a brit pilóta mindössze kilenc ezreddel maradt alul Hamiltonnal szemben, miközben szűk két tizeddel bizonyult jobbnak a csapattársánál, Andrea Kimi Antonellinél, aki Max Verstappen rajtbüntetése után a negyedik pozícióból várhatja a mexikóvárosi futamot.

„Boldog vagyok! Az utóbbi néhány versenyem küzdelmes volt, és őszintén szólva még mindig nehézséget okoz a számomra, hogy kihozzam a maximumot ebből az autóból. Rendkívül nehéz hetem volt egészen a Q3-ban teljesített körömig, amelyben fél másodpercet találtam, és majdnem megszereztem a pole pozíciót. Mindig tudom, hogy megvan bennem a szükséges teljesítmény, de túl ritkán tudom kihozni magamból, és ez frusztráló. A hűvösebb időjárás kedvezett nekünk. Adott némi magabiztosságot, hogy nagyobb tapadást tudjak elérni a gumikon.”

Antonelli ezúttal nem talált plusztempót a mindent eldöntő Q3-ban, és a csapattársával szemben is alulmaradt. Az olasz a negyedik rajthelyről várja a vasárnapi futamot, amelyen történelmet írhat. A versenyzőnek elég a legjobb kilencben célba érnie ahhoz, hogy a két bajnoki riválisa, Russell és Hamilton eredményétől függetlenül bebiztosítsa pályafutása első vb-címét, és minden idők legfiatalabb világbajnokává váljon.

Antonelli bevallotta, a rá nehezedő nyomás is hatással volt az eredményére. „A harmadik szakaszban nehezen találtam a megfelelő érzést az abroncsokkal, egyszerűen nem voltam kellően magabiztos. Kicsit feszült voltam, ezt nem tagadom. Gyenge kört futottam, túl sok hibát vétettem. Nem ez a legkönnyebb hétvégém. Sok szó esik arról, mi történhet itt, és ez hatással van rám, és emiatt nem vagyok olyan nyugodt.”

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Hamilton Ferrari 1:16.514 átlag: 202.504 km/ó 2. Russell Mercedes 1:16.523 0.009 mp h. 3. Leclerc Ferrari 1:16.633 0.119 4. Verstappen* Red Bull-Ford 1:16.692 0.178 5. Antonelli Mercedes 1:16.707 0.193 6. Norris McLaren-Mercedes 1:16.824 0.310 7. Hadjar Red Bull-Ford 1:16.900 0.386 8. Lawson* Racing Bulls-Ford 1:17.029 0.515 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:17.117 0.603 10. Gasly Alpine-Mercedes 1:17.153 0.639 11. Hülkenberg Audi 1:17.306 0.578 12. Colapinto Alpine-Mercedes 1:17.640 0.912 13. Piastri McLaren-Mercedes 1:17.646 0.918 14. Bortoleto** Audi 1:17.680 0.952 15. Bearman Haas-Ferrari 1:18.083 1.355 16. Sainz Williams-Mercedes 1:18.885 2.157 17. Albon Williams-Mercedes 1:18.630 1.289 18. Alonso Aston Martin-Honda 1:18.908 1.567 19. Hirakava Haas-Ferrari 1:18.958 1.617 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:19.072 1.731 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:19.105 1.764 22. Bottas*** Cadillac-Ferrari 1:19.852 2.511 *: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.

**: 5 helyes rajtbüntetést motorelemcsere miatt.

***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Hamilton 1:17.341 1. Norris 1:16.728 2. Hadjar 1:17.385 2. Verstappen 1:16.876 3. Leclerc 1:17.506 3. Leclerc 1:16.944 4. Piastri 1:17.659 4. Hamilton 1:16.953 5. Russell 1:17.659 5. Russell 1:17.027 6. Bortoleto 1:17.727 6. Hadjar 1:17.047 7. Norris 1:17.733 7. Antonelli 1:17.133 8. Hülkenberg 1:17.868 8. Lindblad 1:17.135 9. Antonelli 1:17.918 9. Lawson 1:17.207 10. Verstappen 1:17.942 10. Gasly 1:17.278 11. Bearman 1:18.083 11. Hülkenberg 1:17.306 12. Lawson 1:18.097 12. Colapinto 1:17.640 13. Gasly 1:18.194 13. Piastri 1:17.646 14. Lindblad 1:18.210 14. Bortoleto 1:17.680 15. Colapinto 1:18.517 15. Bearman 1:18.083 16. Sainz 1:18.521 16. Sainz 1:18.885 17. Albon 1:18.630 18. Alonso 1:18.908 19. Hirakava 1:18.958 20. Stroll 1:19.072 21. Pérez 1:19.105 22. Bottas 1:19.852

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE 1. Hamilton Ferrari 2. Russell Mercedes 3. Leclerc Ferrari 4. Antonelli Mercedes 5. Verstappen* Red Bull-Ford 6. Norris McLaren-Mercedes 7. Hadjar Red Bull-Ford 8. Lindblad Racing Bulls-Ford 9. Lawson* Racing Bulls-Ford 10. Gasly Alpine-Mercedes 11. Hülkenberg Audi 12. Colapinto Alpine-Mercedes 13. Piastri McLaren-Mercedes 14. Bearman Haas-Ferrari 15. Sainz Williams-Mercedes 16. Albon Williams-Mercedes 17. Alonso Aston Martin-Honda 18. Hirakava Haas-Ferrari 19. Bortoleto** Audi 20. Stroll Aston Martin-Honda 21. Pérez Cadillac-Ferrari 22. Bottas*** Cadillac-Ferrari *: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.

**: 5 helyes rajtbüntetést motorelemcsere miatt.

***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.