Hamilton nem találta a szavakat az első ferraris pole-ja után: Imádom, amit csinálok! Ez a szeretet nem múlik el
Bár Charles Leclerc révén a Ferrari uralta a pénteki szabadedzéseket Mexikóvárosban, a maranellóiak kellő óvatossággal beszéltek az esélyességről, hiszen az idén már többször is előfordult, hogy az erős kezdést csalódást keltő időmérő követte. A szombati nap egyik fő kérdését így az jelentette, hogy a Scuderia képes-e megőrizni a nyitó napon mutatott formáját, és véget vetni a pole pozíció nélküli sorozatának.
Noha a házon belüli csatában korábban hátrányban lévő Lewis Hamilton elsőségével zárult az időmérő első szakasza, a második szegmensben pedig a harmadik-negyedik helyen végzett a két Ferrari, továbbra is kérdéses volt, mire lesz képes a mindent eldöntő Q3-ban. A riválisok ugyanis korábban rendre nagyobbat léptek előre a kvalifikáció hajrájában, míg a Scuderia sokszor szenvedett azzal, hogy kihozza az autóból a benne rejlő potenciált döntő pillanatban.
Leclerc már az első gyors körével jelezte, hogy ezúttal komolyan kell számolni a vörös autókkal, és bár a monacói a végén nem tudott tovább faragni az idején, a Ferrari így is az élen maradt: Hamilton 1:16.514-es köre ugyanis pole pozíciót ért! A hétszeres világbajnok több mint három év után végzett ismét az élen hagyományos időmérőn, pályafutása 105., egyúttal az első ferraris elsőségét szerezte meg hagyományos kvalifikáción. A brit nemcsak a saját, hanem csapata pole-csendjét is megtörte: a Ferrari a tavalyi Magyar Nagydíj után először várhatja az élről a piros lámpák kialvását vasárnapi versenyen.
„Nagyszerű érzés! Olyan boldog vagyok! A szavakat sem találom! Nagyon különleges érzés, hogy pont Mexikóban szereztem meg az első pole pozíciómat a Ferrari színeiben. Ez a 105. elsőségem, tetszik ez a szám! Nehéz, kihívásokkal teli hétvégém van. Az első gyakorláson aerodinamikai tesztet végeztünk, a másodikon aztán meghibásodott az erőforrásom, amivel lépéshátrányba kerültem, hiszen egyáltalán nem teljesítettem hosszú etapot. Ennek ellenére nagyszerű munkát végeztünk a beállításokkal, sokat tanultunk az előző futamból.”
Hamilton a 2023-as hungaroringi hétvége után rajtolhat újra az élről. „Még mindig imádom, amit csinálok! Ez a szeretet egyáltalán nem múlt el. Minden nap úgy ébredek, hogy ez jár a fejemben. Erről álmodom, és világszerte csodálatos támogatást kapok az emberektől, akik erőt adnak nekem, úgyhogy remélem, most ők is elégedettek velem, és vasárnap is sikerül örömet szereznem nekik.”
A Ferrari-versenyző célja kétségkívül a győzelem, de tudja, a rajtnál hátrányt jelenthet a számára, hogy nincs új szett gumija. „Szerintem a többieknek van friss szett abroncsa a rajtra, de így is fantasztikus érzés, hogy a pole-ból indulhatok.”
Bár Leclerc volt kedvezőbb helyzetben, és úgy tűnt, ő lesz az, aki az idei első rajtelsőségét szállíthajta a Ferrarinak, végül alulmaradt a csapattársával szemben, ráadásul Russell is megelőzte őt, így meg kellett elégednie a harmadik rajthellyel. „Egyszerűen nem végeztem jó munkát. A felvezető körön eléggé nehéz volt megfelelő működési tartományba hozni az abroncsokat, ez az, amivel a leginkább szenvedtem.”
„A második Q3-as próbálkozásom előtt tiszta volt a bemelegítő köröm, de az autó teljesen máshogy viselkedett, mint korábban, és én nem végeztem elég jó munkát, amikor kellett volna. Kissé csalódott vagyok, de Mexikóban nem rossz a harmadik rajtkockából indulni. Elég sokat küzdöttem az autóval, különösen az utolsó szakaszban, a nap végén viszont mindenkinek ugyanazokkal a körülményekkel kell megbirkóznia. Itt rendkívül alacsony a tapadás, és ilyen leszorítóerő mellett szinte harcolni kell a géppel. Ugyanakkor élvezetes a határokat feszegetni ilyen körülmények között.”
A két Ferrari-versenyzőt Russell választotta szét egymástól, a brit pilóta mindössze kilenc ezreddel maradt alul Hamiltonnal szemben, miközben szűk két tizeddel bizonyult jobbnak a csapattársánál, Andrea Kimi Antonellinél, aki Max Verstappen rajtbüntetése után a negyedik pozícióból várhatja a mexikóvárosi futamot.
„Boldog vagyok! Az utóbbi néhány versenyem küzdelmes volt, és őszintén szólva még mindig nehézséget okoz a számomra, hogy kihozzam a maximumot ebből az autóból. Rendkívül nehéz hetem volt egészen a Q3-ban teljesített körömig, amelyben fél másodpercet találtam, és majdnem megszereztem a pole pozíciót. Mindig tudom, hogy megvan bennem a szükséges teljesítmény, de túl ritkán tudom kihozni magamból, és ez frusztráló. A hűvösebb időjárás kedvezett nekünk. Adott némi magabiztosságot, hogy nagyobb tapadást tudjak elérni a gumikon.”
Antonelli ezúttal nem talált plusztempót a mindent eldöntő Q3-ban, és a csapattársával szemben is alulmaradt. Az olasz a negyedik rajthelyről várja a vasárnapi futamot, amelyen történelmet írhat. A versenyzőnek elég a legjobb kilencben célba érnie ahhoz, hogy a két bajnoki riválisa, Russell és Hamilton eredményétől függetlenül bebiztosítsa pályafutása első vb-címét, és minden idők legfiatalabb világbajnokává váljon.
Antonelli bevallotta, a rá nehezedő nyomás is hatással volt az eredményére. „A harmadik szakaszban nehezen találtam a megfelelő érzést az abroncsokkal, egyszerűen nem voltam kellően magabiztos. Kicsit feszült voltam, ezt nem tagadom. Gyenge kört futottam, túl sok hibát vétettem. Nem ez a legkönnyebb hétvégém. Sok szó esik arról, mi történhet itt, és ez hatással van rám, és emiatt nem vagyok olyan nyugodt.”
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Hamilton
|Ferrari
|1:16.514
|átlag: 202.504 km/ó
|2.
|Russell
|Mercedes
|1:16.523
|0.009 mp h.
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|1:16.633
|0.119
|4.
|Verstappen*
|Red Bull-Ford
|1:16.692
|0.178
|5.
|Antonelli
|Mercedes
|1:16.707
|0.193
|6.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:16.824
|0.310
|7.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:16.900
|0.386
|8.
|Lawson*
|Racing Bulls-Ford
|1:17.029
|0.515
|9.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:17.117
|0.603
|10.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:17.153
|0.639
|11.
|Hülkenberg
|Audi
|1:17.306
|0.578
|12.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:17.640
|0.912
|13.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:17.646
|0.918
|14.
|Bortoleto**
|Audi
|1:17.680
|0.952
|15.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:18.083
|1.355
|16.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:18.885
|2.157
|17.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:18.630
|1.289
|18.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:18.908
|1.567
|19.
|Hirakava
|Haas-Ferrari
|1:18.958
|1.617
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:19.072
|1.731
|21.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:19.105
|1.764
|22.
|Bottas***
|Cadillac-Ferrari
|1:19.852
|2.511
|*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 5 helyes rajtbüntetést motorelemcsere miatt.
***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Hamilton
|1:17.341
|1.
|Norris
|1:16.728
|2.
|Hadjar
|1:17.385
|2.
|Verstappen
|1:16.876
|3.
|Leclerc
|1:17.506
|3.
|Leclerc
|1:16.944
|4.
|Piastri
|1:17.659
|4.
|Hamilton
|1:16.953
|5.
|Russell
|1:17.659
|5.
|Russell
|1:17.027
|6.
|Bortoleto
|1:17.727
|6.
|Hadjar
|1:17.047
|7.
|Norris
|1:17.733
|7.
|Antonelli
|1:17.133
|8.
|Hülkenberg
|1:17.868
|8.
|Lindblad
|1:17.135
|9.
|Antonelli
|1:17.918
|9.
|Lawson
|1:17.207
|10.
|Verstappen
|1:17.942
|10.
|Gasly
|1:17.278
|11.
|Bearman
|1:18.083
|11.
|Hülkenberg
|1:17.306
|12.
|Lawson
|1:18.097
|12.
|Colapinto
|1:17.640
|13.
|Gasly
|1:18.194
|13.
|Piastri
|1:17.646
|14.
|Lindblad
|1:18.210
|14.
|Bortoleto
|1:17.680
|15.
|Colapinto
|1:18.517
|15.
|Bearman
|1:18.083
|16.
|Sainz
|1:18.521
|16.
|Sainz
|1:18.885
|17.
|Albon
|1:18.630
|18.
|Alonso
|1:18.908
|19.
|Hirakava
|1:18.958
|20.
|Stroll
|1:19.072
|21.
|Pérez
|1:19.105
|22.
|Bottas
|1:19.852
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Hamilton
|Ferrari
|2.
|Russell
|Mercedes
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|4.
|Antonelli
|Mercedes
|5.
|Verstappen*
|Red Bull-Ford
|6.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|7.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|8.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|9.
|Lawson*
|Racing Bulls-Ford
|10.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|11.
|Hülkenberg
|Audi
|12.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|13.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|14.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|15.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|16.
|Albon
|Williams-Mercedes
|17.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|18.
|Hirakava
|Haas-Ferrari
|19.
|Bortoleto**
|Audi
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|21.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|22.
|Bottas***
|Cadillac-Ferrari
|*: 1 helyes rajtbüntetés a második edzésen történt ütközésért.
**: 5 helyes rajtbüntetést motorelemcsere miatt.
***: 50 helyes rajtbüntetés motorkomponens-cserék miatt.
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.600
|Időmérő
|1. Hamilton 1:16.514
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00