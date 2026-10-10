Vasárnapi sportműsor: ETO–PAFC, Liverpool–Manchester City, Szingapúri Nagydíj
OKTÓBER 11., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
9. FORDULÓ
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
9. FORDULÓ
15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
NB III
11. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Tarpa SC
11.00: Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Hajdúnánás FK–Termálfürdő FC Tiszaújváros
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Dorogi Bányász FC
11.00: Puskás Akadémia FC II–Király SE
13.00: Balatonalmádi SE–VSC 2015 Veszprém
17.00: Haladás FC–Credobus Mosonmagyaróvár
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: ESMTK–Kispest-Honvéd FC II
13.00: BKV Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: MTK Budapest II–Érdi VSE
13.00: BFC Siófok–Pécsi MFC
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)
15.00: Hull City–Everton (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
15.00: Nice–Strasbourg
17.15: Rennes–Auxerre
20.45: Troyes–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–Schalke (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
12.30: Como–Roma (Tv: Match4)
15.00: Lazio–Monza
15.00: Lecce–Bologna
18.00: Sassuolo–Milan (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Juventus
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
8. FORDULÓ
19.00: Benfica–Guimaraes (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
15.30: Jacksonville Jaguars–Philadelphia Eagles, London (Tv: Arena4)
19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders
19.00: Tennessee Titans–Houston Texans
19.00: New York Jets–Cleveland Browns
19.00: Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts
19.00: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)
19.00: Miami Dolphins–Cincinnati Bengals
19.00: New Orleans Saints–Minnesota Vikings
19.00: Washington Commanders–New York Giants
22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos
22.25: Arizona Cardinals–Detroit Lions
22.25: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Atlanta Falcons–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
ASZTALI LABDARÚGÁS
Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna
ASZTALITENISZ
EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA
9.00: vegyes páros, a 32 közé jutásért. Benne 9.00: Szántosi Dávid, Nagy Judit–Georgi Kunac, Uljana Miascsanszkaja (fehérorosz), 9.00: Varga Botond, Dohoczki Nóra–Olegs Kartuzovs, Diana Rusinova (lett)
11.05: férfi egyes, női egyes, selejtező. Benne 11.20: Dohoczki Nóra–Diana Rusinova (lett), 11.55: Nagy Judit–Marina Donner (finn), 11.55: Nagy Rebeka–Jana Vasendová (cseh), 13.05: Pétery Johanna–Julie van Hauwaert (belga), 13.40: Szántosi Dávid–Martin Froseth (norvég)
19.00: férfi és női páros, a 64 közé jutásért. Benne 19.45: Dohoczki Nóra, Pétery Johanna–Katarina Strazar, Lea Paulin (szlovén), 19.45: Nagy Rebeka, Nagy Judit–Maria Girlea, Marina Donner (finn)
ATLÉTIKA
9.00: 41. Spar Budapest maratoni fesztivál
14.30: chicagói maratoni
AUTÓSPORT
21.00: NASCAR Cup Series, rájátszás, Charlotte (Tv: Match4)
BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoportdöntő
Hétfő, 2.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI
7.30: vegyescsapat-verseny, selejtezők
16.00: bronzmérkőzés, döntő (Tv: M4 Sport+)
DARTS
PDC EUROPEAN TOUR, 14. ÁLLOMÁS, BASEL
13.00: nyolcaddöntő (Tv: Max4)
19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)
FORMULA–1
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
14.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA Tour, őszi osztályozó sorozat
5.00: Japanese Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: Gyergyói HK–Budapest Jégkorong Akadémia HC
16.30: Corona Brasov–DEAC
17.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: SC Csíkszereda–FEHA19
18.00: DVTK Jegesmedvék–Háromszéki Ágyúsok (Tv: M4 Sport+)
ICEHL, ALAPSZAKASZ
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)
16.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom
16.00: Vienna Capitals (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
17.00: Milano HC (olasz)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
17.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
17.30: EC KAC (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)
17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–VSV Villach (osztrák)
KERÉKPÁR
7.00: gravel-vb, Nannup (Tv: M4 Sport)
15.00: országúti kerékpár, Párizs–Tours, férfiak (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–HB Sola (norvég)
16.00: CSM Bucuresti (román)–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)
16.00: Borussia Dortmund (német)–Krim Ljubljana (szlovén)
B-CSOPORT
14.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Odense Handbold (dán) (Tv: Sport1)
16.00: Storhamar HE (norvég)–HC Podravka (horvát)
18.00: Nyköbing Falster (dán)–Gloria Bistrita (román) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
Férfi NB I, alapszakasz
17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: EPS-Honvéd–Alba Fehérvár
Női NB I, alapszakasz
17.00: Csata TKK–KSC Szekszárd
LOVASSPORT
13.45: Global Champions Tour, díjugratás, Róma (Tv: Eurosport2)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, Lombok-sziget
6.00: Moto3 (Tv: Arena4)
7.15: Moto2 (Tv: Arena4)
9.00: MotoGP (Tv: Arena4)
SPORTLÖVÉSZET
EURÓPA-BAJNOKSÁG
16.15: férfi trap, egyéni (Tv: Eurosport2)
TENISZ
5.00: WTA 1000-es torna, Vuhan, selejtező. Benne 6.30 körül: Bondár Anna–Mananchaya Sawangkaew (thaiföldi)
6.00: ATP 1000-es torna, Sanghaj, 3. forduló
13.00: WTA 1000-es torna, Peking, döntő, Cseng Csin-ven (kínai)–Mirra Andrejeva (orosz)
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa-selejtező
E-csoport (Podgorica)
11.30: BVSC-Manna ABC–CN Terrassa (spanyol)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: 2036-ban olimpiát rendezhet Budapest? – válaszol: Dénes Ferenc sportközgazdász
7.00: Műugrás, olimpikon a tízméteres toronyból – vendég: Hajnal András
8.00: Kézilabda, új szabály, új taktika? – változhat a hét a hat elleni játék. Labdarúgóból maratonista? – Torghelle Sándor új célja
9.00: Kosárlabda, szenvedély, életmű – vendég: a 60 éves Rátgéber László
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti Sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Virányi Zsolt. Szerkesztő: Regős László Pál
14.45: Labdarúgás, élő közvetítés a ZTE–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc
16.00: Jégkorong, kapcsolás a Fehérvár–Graz ICEHL-mérkőzésre. Kommentátor: Erdei Márk
16.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Honvéd–Újpest NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
19.00: Labdarúgás, élő közvetítés az ETO–Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
21.00: Labdarúgás, interjú Kovács József olimpiai ezüstérmessel. Formula–1, Szingapúri Nagydíj. Labdarúgás, reakciók a Liverpool–Manchester City angol bajnoki után. Strandröplabda, vendég: Kun Stefánia, Villám Lilla magyar bajnokok
22.15: Sportvilág