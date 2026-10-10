Vasárnapi sportműsor: ETO–PAFC, Liverpool–Manchester City, Szingapúri Nagydíj

OKTÓBER 11., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

9. FORDULÓ

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

9. FORDULÓ

15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

NB III

11. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Tarpa SC

11.00: Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II

11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Hajdúnánás FK–Termálfürdő FC Tiszaújváros

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Dorogi Bányász FC

11.00: Puskás Akadémia FC II–Király SE

13.00: Balatonalmádi SE–VSC 2015 Veszprém

17.00: Haladás FC–Credobus Mosonmagyaróvár

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: ESMTK–Kispest-Honvéd FC II

13.00: BKV Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: MTK Budapest II–Érdi VSE

13.00: BFC Siófok–Pécsi MFC

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)

15.00: Hull City–Everton (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

15.00: Nice–Strasbourg

17.15: Rennes–Auxerre

20.45: Troyes–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Schalke (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

12.30: Como–Roma (Tv: Match4)

15.00: Lazio–Monza

15.00: Lecce–Bologna

18.00: Sassuolo–Milan (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Juventus

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

8. FORDULÓ

19.00: Benfica–Guimaraes (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

15.30: Jacksonville Jaguars–Philadelphia Eagles, London (Tv: Arena4)

19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders

19.00: Tennessee Titans–Houston Texans

19.00: New York Jets–Cleveland Browns

19.00: Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts

19.00: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

19.00: Miami Dolphins–Cincinnati Bengals

19.00: New Orleans Saints–Minnesota Vikings

19.00: Washington Commanders–New York Giants

22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos

22.25: Arizona Cardinals–Detroit Lions

22.25: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Atlanta Falcons–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

ASZTALI LABDARÚGÁS

Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna

ASZTALITENISZ

EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

9.00: vegyes páros, a 32 közé jutásért. Benne 9.00: Szántosi Dávid, Nagy Judit–Georgi Kunac, Uljana Miascsanszkaja (fehérorosz), 9.00: Varga Botond, Dohoczki Nóra–Olegs Kartuzovs, Diana Rusinova (lett)

11.05: férfi egyes, női egyes, selejtező. Benne 11.20: Dohoczki Nóra–Diana Rusinova (lett), 11.55: Nagy Judit–Marina Donner (finn), 11.55: Nagy Rebeka–Jana Vasendová (cseh), 13.05: Pétery Johanna–Julie van Hauwaert (belga), 13.40: Szántosi Dávid–Martin Froseth (norvég)

19.00: férfi és női páros, a 64 közé jutásért. Benne 19.45: Dohoczki Nóra, Pétery Johanna–Katarina Strazar, Lea Paulin (szlovén), 19.45: Nagy Rebeka, Nagy Judit–Maria Girlea, Marina Donner (finn)

ATLÉTIKA

9.00: 41. Spar Budapest maratoni fesztivál

14.30: chicagói maratoni

AUTÓSPORT

21.00: NASCAR Cup Series, rájátszás, Charlotte (Tv: Match4)

BASEBALL

MLB, rájátszás, főcsoportdöntő

Hétfő, 2.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

7.30: vegyescsapat-verseny, selejtezők

16.00: bronzmérkőzés, döntő (Tv: M4 Sport+)

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, 14. ÁLLOMÁS, BASEL

13.00: nyolcaddöntő (Tv: Max4)

19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)

FORMULA–1

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ

14.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA Tour, őszi osztályozó sorozat

5.00: Japanese Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: Gyergyói HK–Budapest Jégkorong Akadémia HC

16.30: Corona Brasov–DEAC

17.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: SC Csíkszereda–FEHA19

18.00: DVTK Jegesmedvék–Háromszéki Ágyúsok (Tv: M4 Sport+)

ICEHL, ALAPSZAKASZ

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)

16.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom

16.00: Vienna Capitals (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

17.00: Milano HC (olasz)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

17.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

17.30: EC KAC (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)

17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–VSV Villach (osztrák)

KERÉKPÁR

7.00: gravel-vb, Nannup (Tv: M4 Sport)

15.00: országúti kerékpár, Párizs–Tours, férfiak (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–HB Sola (norvég)

16.00: CSM Bucuresti (román)–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)

16.00: Borussia Dortmund (német)–Krim Ljubljana (szlovén)

B-CSOPORT

14.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Odense Handbold (dán) (Tv: Sport1)

16.00: Storhamar HE (norvég)–HC Podravka (horvát)

18.00: Nyköbing Falster (dán)–Gloria Bistrita (román) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: EPS-Honvéd–Alba Fehérvár

Női NB I, alapszakasz

17.00: Csata TKK–KSC Szekszárd

LOVASSPORT

13.45: Global Champions Tour, díjugratás, Róma (Tv: Eurosport2)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, Lombok-sziget

6.00: Moto3 (Tv: Arena4)

7.15: Moto2 (Tv: Arena4)

9.00: MotoGP (Tv: Arena4)

SPORTLÖVÉSZET

EURÓPA-BAJNOKSÁG

16.15: férfi trap, egyéni (Tv: Eurosport2)

TENISZ

5.00: WTA 1000-es torna, Vuhan, selejtező. Benne 6.30 körül: Bondár Anna–Mananchaya Sawangkaew (thaiföldi)

6.00: ATP 1000-es torna, Sanghaj, 3. forduló

13.00: WTA 1000-es torna, Peking, döntő, Cseng Csin-ven (kínai)–Mirra Andrejeva (orosz)

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa-selejtező

E-csoport (Podgorica)

11.30: BVSC-Manna ABC–CN Terrassa (spanyol)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: 2036-ban olimpiát rendezhet Budapest? – válaszol: Dénes Ferenc sportközgazdász

7.00: Műugrás, olimpikon a tízméteres toronyból – vendég: Hajnal András

8.00: Kézilabda, új szabály, új taktika? – változhat a hét a hat elleni játék. Labdarúgóból maratonista? – Torghelle Sándor új célja

9.00: Kosárlabda, szenvedély, életmű – vendég: a 60 éves Rátgéber László

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Virányi Zsolt. Szerkesztő: Regős László Pál

14.45: Labdarúgás, élő közvetítés a ZTE–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc

16.00: Jégkorong, kapcsolás a Fehérvár–Graz ICEHL-mérkőzésre. Kommentátor: Erdei Márk

16.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Honvéd–Újpest NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

19.00: Labdarúgás, élő közvetítés az ETO–Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

21.00: Labdarúgás, interjú Kovács József olimpiai ezüstérmessel. Formula–1, Szingapúri Nagydíj. Labdarúgás, reakciók a Liverpool–Manchester City angol bajnoki után. Strandröplabda, vendég: Kun Stefánia, Villám Lilla magyar bajnokok

22.15: Sportvilág