Toni Kroos edzőként térne vissza a futballba

A Real Madrid korábban szerette volna visszahívni legendás játékosát a klub kötelékébe, ám egyelőre nem találták meg a megfelelő szerepet számára. A kapcsolat ugyanakkor továbbra is kiváló a felek között, így a visszatérés lehetősége a jövőben is nyitva áll előtte a madridi As szerint.

Mint emlékezetes, Toni Kroos két éve vonult vissza a profi futballtól, azóta a Boadillában működő, saját nevét viselő akadémiáján tevékenykedik. Most azonban úgy tűnik, egyre inkább az edzősködés felé fordul, bár korábban még arról beszélt, hogy nincsenek ilyen ambiciói.

A világbajnok labdarúgó jelenlegi képesítése alapján a Primera Federaciónban (spanyol harmadosztály) irányíthatna csapatot, de egyelőre inkább lépésről lépésre haladna. Ezért már jelezte a szövetségnek, hogy szeretne részt venni a 2027–2028-as idényben induló, profi futballistáknak szóló edzőképzésben.

A tanfolyam elvégzésével Kroos UEFA A-licencet szerezhetne, amely már valamennyi kategóriában lehetővé tenné számára a vezetőedzői munkát.