Nemzeti Sportrádió

Toni Kroos edzőként térne vissza a futballba

T. Z.T. Z.
2026.10.08. 20:45
null
Toni Kroosból is edző lehet a jövőben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Toni Kroos edzőképzés UEFA
A Real Madriddal ötszörös, összességében hatszoros Bajnokok Ligája-győztes Toni Kroos a jelek szerint már a kispadok felé kacsintgat: a korábbi német válogatott középpályás ugyanis jelezte a Spanyol Labdarúgó-szövetségnek (RFEF), hogy érdeklődik a profi futballistáknak indított edzőképzés iránt.

A Real Madrid korábban szerette volna visszahívni legendás játékosát a klub kötelékébe, ám egyelőre nem találták meg a megfelelő szerepet számára. A kapcsolat ugyanakkor továbbra is kiváló a felek között, így a visszatérés lehetősége a jövőben is nyitva áll előtte a madridi As szerint.

Mint emlékezetes, Toni Kroos két éve vonult vissza a profi futballtól, azóta a Boadillában működő, saját nevét viselő akadémiáján tevékenykedik. Most azonban úgy tűnik, egyre inkább az edzősködés felé fordul, bár korábban még arról beszélt, hogy nincsenek ilyen ambiciói.

A világbajnok labdarúgó jelenlegi képesítése alapján a Primera Federaciónban (spanyol harmadosztály) irányíthatna csapatot, de egyelőre inkább lépésről lépésre haladna. Ezért már jelezte a szövetségnek, hogy szeretne részt venni a 2027–2028-as idényben induló, profi futballistáknak szóló edzőképzésben.

A tanfolyam elvégzésével Kroos UEFA A-licencet szerezhetne, amely már valamennyi kategóriában lehetővé tenné számára a vezetőedzői munkát.

 

Real Madrid Toni Kroos edzőképzés UEFA
Legfrissebb hírek

„Szerencsések leszünk, ha...” – Mourinho a Manchester City ügyén viccelődött

Spanyol labdarúgás
1 órája

UEFA: Ceferin harcba száll negyedik elnöki ciklusáért is

Minden más foci
6 órája

Mbappé, Valverde, Huijsen és Konaté nélkül fogadhatja Gulácsiékat a Real

Spanyol labdarúgás
10 órája

„Sőt, a nénikémre is mérges vagyok emiatt” – Kylian Mbappé reagált a pletykákra, miszerint kiakadt a Real Madridra

Minden más foci
2026.10.05. 18:22

Ismerős horvát bíró vezeti az ukrán–magyar Nemzetek Ligája-mérkőzést

Magyar válogatott
2026.10.03. 10:38

Negreira-ügy: közleményben védte meg magát a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2026.10.01. 19:17

Negreira-ügy: az UEFA vizsgálja a Real Madrid 50 ezer oldalas beadványát a Barcelona ellen

Spanyol labdarúgás
2026.10.01. 17:53

NL: 611 klub között több mint 31 millió eurót osztott szét az UEFA

Minden más foci
2026.10.01. 15:29