Nemzeti Sportrádió

Sajátos keresztelő: Messiről növényfajt neveztek el Peruban!

2026.10.18. 10:01
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Lionel Messi Peru Argentína
Egy új növényfajt neveztek el Peruban Lionel Messiről, az argentinok világsztár labdarúgójáról.

 

A 39 éves, nyolcszoros aranylabdás tiszteletére adták a Peruban újonnan felfedezett és veszélyeztetettnek minősített új növényfajnak a Salvia messii, vagyis „Messi zsályája” nevet – számolt be a sajátos keresztelésről a The Athletic.

A faj a nevét világoskék és fehér virágairól kapta, amelyek az argentin válogatott mezének színeire hasonlítanak. A növény a mentafélék családjába tartozik, alfajai antioxidáns, gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő tulajdonságaikról ismertek.

Messi klubszinten változatlanul aktív, az észak-amerikai bajnokságban szereplő Inter Miami játékosa, aki azonban a nyári – Argentínának ezüstérmet hozó - világbajnokság után lemondta a válogatottságot, s a közelmúltban hivatalosan is elbúcsúztatták. A nemzeti csapatban, amellyel a legnagyobb sikerként 2022-ben vb-t nyert, 208 mérkőzésen lépett pályára és 126 gólt szerzett. Mindkét kategóriában rekorder hazájában.
 

 

Lionel Messi Peru Argentína
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