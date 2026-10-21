Nem volt kérdés: a Veszprém harmadszor is legyőzte a Füchse Berlint

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT

ONE VESZPRÉM HC–FÜCHSE BERLIN (német) 39–35 (20–13)

Veszprém, 5090 néző. Vezette: I. García, Marín (spanyolok)

VESZPRÉM: NIELSEN – Lenne 3, MARTINOVIC 4, El-Dera 3, PESMALBEK 8, HESAM 5, Descat 6 (3). Csere: Appelgren (kapus), Ligetvári, Dodics 1, REMILI 7, Ali Zein 1, Adel, Thiagus Petrus 1, Gáncs-Pető. Edző: Xavier Pascual

BERLIN: Palicka – Prantner 1, GIDSEL 9, Darj 2, Simak 1, Langhoff 1, Freihöfer 5 (5). Csere: Ludwig (kapus), Gröndahl 3, ZAEPFEL 4, MARSZENICS 5, Av Teigum 2, Arino 2. Edző: Nicolej Krickau

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–0. 16. p.: 10–5. 18. p.: 10–7. 23. p.: 15–7. 28. p.: 19–10. 34. p.: 21–17. 39. p.: 27–21. 42. p.: 27–24. 50. p.: 32–27. 58. p.: 38–32

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/5

ÖSSZEFOGLALÓ

Az egész lelátó sípolni és füttyögni kezdett Veszprémben a Füchse Berlin elleni férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmeccsének elején, amikor a meccs szpíkere tapintatosan arra kérte a szurkolókat, hogy ne használjanak sípokat, mert zavarja a mérkőzést... De ez a közjáték csak poén volt, a drukkerek néhány másodperc után átváltottak az ütemes „hajrá, Veszprém!” rigmusokra, miközben csapatuk két és fél perc alatt 3–0-ra elhúzott, és csak azért nem néggyel, mert a középen kapura törő Jejha el-Dera annyira meglepődött, hogy nem akarta ellépni, és kicsit korán dobta el a labdát, így Andreas Palicka lefülelte.

A vendégkapusnál egyébként már csak a hazai kezdett jobban, Emil Nielsen megint hozta a formáját, az első tíz percben 8 lövésből 6-ot megfogott, ami 75 százalékos teljesítmény. A vendégek igyekeztek tartani magukat, de nem jött jól nekik, hogy a 15. percben piros lappal végleg kiszórták a fiatal német válogatott Matthes Langhoffot, miután egy védekezésnél belenyúlt Ali Zein arcába.

Az Építők viszont nagyon elkapta a fonalat: a közönség tombolt, a hazai játékosok tűzben égtek, mentek előre, labdát szereztek, a védelem figyelt a gyors visszafutásokra, és keményen zárt, nem udvariaskodott senkivel, Dragan Pesmalbekről például úgy pattant le Mathias Gidsel, mintha valami jóval keményebbnek szaladt volna neki – szó se róla, a hazai fal valóban sziklaszilárd volt.

A hazai előny már kilenc is volt a az első játékrészben, amelynek végén Nielsen neve mellett 9 védés állt, Pesmalbek 5 gólt szerzett, Nedim Remili pedig 4-szer talált be, a vendégeknél közben senki sem emelkedett ki a teljesítményével, senki sem vette hátára a csapatát, a Veszprém így teljesen megérdemelt, 20–13-as előnnyel vonulhatott be a öltözőbe. A szünetben a klub nagyon szép gesztussal a szurkolókat köszöntötte az 50., jubileumi év alkalmából.

A második félidőre sem kényelmesedett el a Veszprém, a védelme továbbra is kemény maradt, és volt, hogy olyan gyorsan szerzett gólt – a kapott és a lőtt találat között mindössze 8 másodperc (!) telt el –, hogy a kijelző csak fél perc múlva tudta követni. Ez pedig nem a technikáról és nem is a fizikai állapotról, hanem a hozzáállásról árulkodik.

A Berlin azonban nem adta fel, lassan zárkózott fel, ami csak negyedórával a meccs vége előtt vált izgalmassá, amikor a spanyol balszélső, Aitor Arino találatával már csak három gól volt a különbség. Aztán Nedim Remili és Ahmed Hesam góljai, valamint Nielsen védése után újra kicsit fellélegezhetett a hazai gárda, amely a hajrában szépen tartotta 4-5 gólos előnyét, és a berlini játékosok is mintha egyre frusztráltabbak lettek volna.

Ennek csak veszprémi győzelem lehetett a vége, a csarnok felállva énekelt, majd azt skandálta, hogy „auf wiedersehen” („viszontlátásra”), az Építők pedig 39–35-re győzte le a Füchse Berlint, amelyet harmadszor múlt felül ebben az idényben. Ezzel biztossá vált, hogy a Veszprém az A-csoport élén végez a Bajnokok Ligájában, és négy pontot vissza magával a középdöntős csoportkörre.

A csoport másik mérkőzésén

Partizan Beograd (szerb)–Porto (portugál) 33–33 (14–16)