Galéria: háromból három, Stopiráék ellen folytatta El-menetelését a Ferencváros

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–TORREENSE (portugál) 4–1 (1–1)

Budapest, Groupama Aréna, 15 973 néző. Vezette: Jérome Brisard (Alexis Auger, Aurélien Berthomieu) – franciák

FTC: Radnóti – Nagy O., M. Gómez, Zohoré, O'Dowda – Madarász Á. (Corbu, 57.), Nagy Á. – Arzani (Maiga, 75.), Zachariassen (Levi, 87.), Birmancsevics (Lisztes, 87.) – Yusuf (Joseph, 75.). Vezetőedző: Borbély Balázs

TORREENSE: Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, J. Vázquez – Alfaro (D. Jean, 63.), Oudrhiri – Pozo (Quintero, 74.), J. Marques (Simoes, 80.), Zoabi (Jatta, 63.) – Drammeh (Abubakari, 74.). Vezetőedző: Luís Tralhao

Gólszerző: Yusuf (20.), M. Gómez (58.), Diadié (80. – öngól), Lisztes (90.), ill. Pozo (23.)

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