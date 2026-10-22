Férfi kézilabda BL: a címvédő Barca simán nyert a Montpellier ellen, és már biztos csoportelső

A katalán sztárcsapat – amely az ötödik forduló előtt négy győzelemmel állt az E-csoportban – a 7. percben még egygólos hátrányban volt (4–5), és a 21. percben is vezetett a meglepően jól kezdő Montpellier (15–16), onnantól kezdve viszont a hazai gárda különösebb gond nélkül fordította maga javára a mérkőzés állását.

A szünetben 20–18-ra már a Barcánál volt az előny, amit a második félidőben tovább növelt. Az utolsó tíz perc úgy kezdődött meg, hogy 34–28-ra vezetett a címvédő, amely a hajrában sem engedte ki kezéből a győzelmet, s végül 40–34-re nyert – ezzel eldőlt, hogy a katalán együttes a csoport élén végez, a franciák pedig búcsúznak a sorozattól, és az Európa-ligában folytathatják szereplésüket.

A Barca legeredményesebb játékosa Timothey N'guessan, Aleix Gómez és Luís Frade volt hét-hét találattal, miközben a kapuban Viktor Gísli Hallgrímsson 30 lövésből 13-at megfogott.

A B-csoportban a magyar érdekeltségű mérkőzésen a Wisla Plock 28–26-ra kikapott a Melsungen otthonában. A német csapatból Sipos Adrián nem volt eredményes, a lengyeleknél Fazekas Gergő három, Szita Zoltán és Ilic Zorán két-két góllal zárt. A Magdeburg idegenben, a Sporting hazai pályán gyűjtötte be a két pontot.

Tóth Rajmond 10 gólt lőtt Spanyolországban Tóth Rajmond tíz gólt lőtt a Rebi BM Cuencában, amely 36–36-os döntetlent játszott a Fraikin BM Granollers otthonában a spanyol ligában. (MTI)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ, csütörtöki eredmények

B-CSOPORT

MT Melsungen (német)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 28–26 (15–14)

Ld: Balenciaga, Mensing 6-6, ill. Bjerre, Koszorotov 4-4

D-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) 33–33 (17–20)

Ld: Sostaric 9, Röd 6, ill. Lyke 8, Zehnder 5

Sporting CP (portugál)–Kristianstad (svéd) 42–40 (20–18)

Ld: F. Costa 14, A. Domínguez, M. Costa 6-6, ill. Bjarnason 11, Höghielm, B. Nielsen 8-8



E-CSOPORT

Barca (spanyol)–Montpellier Handball (francia) 40–34 (20–18)

Ld: N'guessan, A. Gómez, Frade 7-7, ill. Villeminot, Casado 6-6



F-CSOPORT

Kolstad (norvég)–SC Magdeburg (német) 32–35 (15–15)

Ld: Jeppsson 10, Mellemstrand 6, ill. Weber 11, Mertens 8