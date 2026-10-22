Nemzeti Sportrádió

Borbély Balázs a siker után: Nagyon észnél kell lennünk a terhelés megosztásával

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
2026.10.22. 22:32
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Borbély Balázs (Fotó: Czinege Melinda)
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FTC El-alapszakasz Európa-liga Ferencváros Borbély Balázs
A Torreense elleni 4–1-es Európa-liga-győzelmet követően Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a csapat hatékonyságát és a csereként beálló labdarúgók teljesítményét méltatta, beszélt Madarász Ádám játékáról, Mariano Gómez és Toon Raemaekers szerepéről, valamint Naby Keita állapotáról is.

 

SOROZATBAN HARMADIK MÉRKŐZÉSÉT IS MEGNYERTE a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában, csütörtök este 4–1-re legyőzte a portugál másodosztályban szereplő Torreensét. A zöld-fehérek vezetőedzője, Borbély Balázs elmondta, hogyan látta a találkozót.

„Nem volt egyszerű meccs, eltartott egy darabig, amíg összeszokott a csapat, és az is érződött, hogy volt egy-két olyan játékos a pályán, aki régóta nem játszott, mint például Nathan Zohoré vagy Madarász Ádám. Nem volt hibátlan az első félidőnk, az ellenfél magas letámadása problémát okozott nekünk, de a hatékonyságunknak nagyon örültem, hiszen kihasználtuk az ellenfél megingásait, hibára késztettük a saját térfelén, és pontrúgásból is betaláltunk. Úgy éreztem, a második szerzett gólunk után felszabadultak a srácok, és úgy játszottak, ahogyan mindenki szeretné.”

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fotó 2026.10.22.

Ferencváros–Torreense az El-ben (Fotók: Árvai Károly, Czinege Melinda, Török Attila)

A szakvezető részletesebben is kitért arra, milyen taktikai nehézségekkel szembesült együttese, és mit sikerült kijavítania a szünetben.

„Készültünk arra, hogy az összeszokott ellenfelünknek megvannak a maga automatizmusai, sokat vált oldalt labdabirtoklásnál. Próbáltuk az adott oldalra szorítani a játékot letámadással, de ez többször nem sikerült, mert nem szűkítettük úgy a pályát, ahogyan szerettük volna, főleg a jobb oldalon. A szünetben átbeszéltük a srácokkal, mi volt a gond, és utána már jobban ment. Meg kell említenem, hogy a cserék remek hozzáállással szálltak be, agresszivitást, jó játékot és gólokat hoztak a pályára, elégedett lehetek velük.”

A találkozón a kezdőcsapatban kapott lehetőséget a 19 éves Madarász Ádám, akinek teljesítményéről ugyancsak pozitívan nyilatkozott Borbély Balázs.

„Pozitív benyomást tett rám. Hónapok óta nem játszott, a meccs elején bizonytalan volt, és eltartott egy ideig, mire felvette a ritmust, de az első félidőben jól mozgott. A második félidőben elkövetett néhány technikai hibát, láttam rajta, hogy kissé fogy az ereje. Nem akartuk túlterhelni, ezért hoztuk le, s küldtük be Corbu Máriuszt.”

Lapunk arról kérdezte a Ferencváros vezetőedzőjét, mit jelent a csapatnak Mariano Gómez, illetve milyen megfontolásból döntött úgy, hogy az argentin védő mellett Nathan Zohoré kezdjen a védelem közepén, míg Toon Raemaekers a kispadon kapjon helyet.

„Mariano Gómez kulcsjátékosa csapatnak, a védelem vezére, de Toon Raemaekersről is elmondhatnám ugyanezt, hiszen fontos személyiség a pályán és azon kívül is. Ami a döntésemet illeti, nagyon észnél kell lennünk a terhelés megosztásával. Elég megnézni a háromnaponta pályára lépő nemzetközi nagycsapatokat, vagy akár a legutóbbi PSG–Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzést, amelyen sorra dőltek ki a játékosok és súlyos sérüléseket szenvedtek. Nekünk is különösen oda kell figyelnünk arra, hogyan osztjuk el a terhelést, ha ilyen tempóban játszunk. Kizárólag ez állt a döntésem mögött, semmi más.”

A sajtótájékoztatón szóba került a kapuskérdés is. Arra, hogy a vasárnapi, MTK Budapest elleni bajnokin ki védi majd a Ferencváros kapuját, Borbély Balázs egyelőre nem adott egyértelmű választ.

„Van elképzelésem erről, de addig még bármi történhet, úgyhogy meglátjuk.”

A szakvezető végezetül Naby Keita állapotáról is beszélt. A BL-győztes guineai középpályás már megkezdte a munkát, ám egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza a pályára.

„Ma újra edzésbe állt, egyéni programot végez. Egyelőre nem tudni, mikor lesz ismét bevethető, de már itt van velünk.”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–TORREENSE (portugál) 4–1 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 15 973 néző. Vezette: Jérome Brisard (Alexis Auger, Aurélien Berthomieu) – franciák
FTC: Radnóti – Nagy O., M. Gómez, Zohoré, O'Dowda – Madarász Á. (Corbu, 57.), Nagy Á. – Arzani (Maiga, 75.), Zachariassen (Levi, 87.), Birmancsevics (Lisztes, 87.), – Yusuf (Joseph, 75.). Vezetőedző: Borbély Balázs
TORREENSE: Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, J. Vázquez – Alfaro (D. Jean, 63.), Oudrhiri – Pozo (Quintero, 74.), J. Marques (Simoes, 80.), Zoabi (Jatta, 63.) – Drammeh (Abubakari, 74.). Vezetőedző: Luís Tralhao
Gólszerző: Yusuf (20.), M. Gómez (58.), Diadié (80. – öngól), Lisztes (90.), ill. Pozo (23.)

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FTC El-alapszakasz Európa-liga Ferencváros Borbély Balázs
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