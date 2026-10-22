Nemzeti Sportrádió

Torna-vb: Mészáros 21. lett, Hasimoto sorozatban negyedszer nyert egyéni összetettben

2026.10.22. 22:50
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Mészáros Krisztofer (Fotó: Magyar Tornaszövetség)
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Hasimoto Daiki egyéni összetett Mészáros Krisztofer torna-vb
A japán Hasimoto Daiki sorozatban negyedszer nyerte meg a férfiak egyéni összetett versenyét a torna-világbajnokságon, Mészáros Krisztofer a 21. helyen végzett csütörtökön Rotterdamban.

Hasimoto a hat szeren 85.998 pontot gyűjtött, és az elmúlt 13 év legnagyobb különbségű győzelmét aratta, hiszen 1.799 ponttal előzte meg az ezüstérmes kínai Jang Hao-nant, valamint 2.467 ponttal a bronzérmes brit Joe Frasert. Hasimoto ezzel honfitársa, a legendás Ucsimura Kohei nyomdokaiba lépett, aki 2009 és 2015 között sorozatban hat vb-aranyat nyert egyéni összetettben.

Hasimotónak – aki kedden a csapatversenyben is aranyérmes lett – ez a hetedik vb-címe. Olimpiai címvédő honfitársa, Oka Sinnoszuke csupán nyolcadikként zárt.

A négyszeres Európa-bajnoki érmes Mészáros 75.165 pontot szerzett, legjobb eredményét korláton érte el (13.533), a legrosszabbat pedig talajon (11.900).

TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
Férfi egyéni összetett, döntő
1. Hasimoto Daiki (Japán) 85.998 pont
2. Jang Hao-nan (Kína) 84.199
3. Joe Fraser (Nagy-Britannia) 83.531
...21. Mészáros Krisztofer 75.165

 

Hasimoto Daiki egyéni összetett Mészáros Krisztofer torna-vb
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