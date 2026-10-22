Torna-vb: Mészáros 21. lett, Hasimoto sorozatban negyedszer nyert egyéni összetettben

Hasimoto a hat szeren 85.998 pontot gyűjtött, és az elmúlt 13 év legnagyobb különbségű győzelmét aratta, hiszen 1.799 ponttal előzte meg az ezüstérmes kínai Jang Hao-nant, valamint 2.467 ponttal a bronzérmes brit Joe Frasert. Hasimoto ezzel honfitársa, a legendás Ucsimura Kohei nyomdokaiba lépett, aki 2009 és 2015 között sorozatban hat vb-aranyat nyert egyéni összetettben.

Hasimotónak – aki kedden a csapatversenyben is aranyérmes lett – ez a hetedik vb-címe. Olimpiai címvédő honfitársa, Oka Sinnoszuke csupán nyolcadikként zárt.

A négyszeres Európa-bajnoki érmes Mészáros 75.165 pontot szerzett, legjobb eredményét korláton érte el (13.533), a legrosszabbat pedig talajon (11.900).

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

Férfi egyéni összetett, döntő

1. Hasimoto Daiki (Japán) 85.998 pont

2. Jang Hao-nan (Kína) 84.199

3. Joe Fraser (Nagy-Britannia) 83.531

...21. Mészáros Krisztofer 75.165