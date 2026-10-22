Nemzeti Sportrádió

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El: FTC–Torreense 4–1

Nagy Ádám: Három ilyen meccs után bátran mehetünk a San Siróba

R. D. P.R. D. P.
2026.10.22. 21:08
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Nagy Ádámnak fontos feladatai voltak a középpályán (Fotó: Árvai Károly)
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Nagy Olivér Nagy Ádám Torreense Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros 4–1-re legyőzte a portugál Torreensét a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában, így három mérkőzés után is százszázalékos mérleggel áll. A találkozót követően Nagy Ádám a következő fordulóban esedékes, AC Milan elleni összecsapásról is beszélt, míg Nagy Olivér a csapat teljesítményét és a fiatalok szerepét értékelte az M4 Sportnak.

Nagy Olivér szerint a Ferencváros nagyrészt megvalósította a mérkőzés előtt eltervezetteket, bár örült volna, ha a csapat kapott gól nélkül zárja az összecsapást.

„Kihoztuk magunkból a maximumot, bár szerettük volna kapott gól nélkül lehozni a meccset. Valami hasonlót terveztünk el, örülök, hogy megvalósítottuk a pályán, amit kértek” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a találkozó elején még akadt némi bizonytalanság, később azonban belelendültek a játékba.

A fiatal labdarúgó kiemelte, hogy a portugál együttes kontrajátékára is készültek, védelmüket pedig a széleken igyekeztek megbontani. Hozzátette, a Ferencváros fiataljai szeretnék meghálálni a bizalmat, ráadásul a kereten belüli versenyhelyzet is megfelelő, hiszen elmondása szerint minden posztra két-három játékos jut.

Nagy Ádám úgy látta, különösen az első félidőben kellett nagy energiákat mozgósítania a csapatnak és személy szerint neki is. A Ferencváros magas intenzitású játékkal próbálta kifárasztani a portugál másodosztályú ellenfelet, amely azonban a vártnál is bátrabban futballozott.

„Meglepett, hogy magasan letámadtak. Úgy éreztük, hogy rajtuk van a nyomás, igaz, egyszer-kétszer saját magunkat is nehéz helyzetbe hoztuk” – mondta a középpályás, aki technikás csapatként jellemezte a Torreensét.

Nagy Ádám két-három hónapja érkezett a Ferencvároshoz, és örül annak, hogy az Európa-ligában is lehetőséget kap, ráadásul fiatal csapattársakkal együtt arathat győzelmeket. A zöld-fehérekre a következő fordulóban komoly feladat vár, hiszen az AC Milan otthonában lépnek pályára.

„Nincsenek jó eredményeim a San Siróban, talán egy döntetlenem volt. Azt most alá is írnám a következő fordulóra, bár három ilyen meccs után bátran lehet menni a Milan ellen, megpróbálunk meglepetést okozni” – tekintett előre a játékos.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–TORREENSE (portugál) 4–1 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 15 973 néző. Vezette: Jérome Brisard (Alexis Auger, Aurélien Berthomieu) – franciák
FTC: Radnóti – Nagy O., M. Gómez, Zohoré, O'Dowda – Madarász Á. (Corbu, 57.), Nagy Á. – Arzani (Maiga, 75.), Zachariassen (Levi, 87.), Birmancsevics (Lisztes, 87.), – Yusuf (Joseph, 75.). Vezetőedző: Borbély Balázs
TORREENSE: Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, J. Vázquez – Alfaro (D. Jean, 63.), Oudrhiri – Pozo (Quintero, 74.), J. Marques (Simoes, 80.), Zoabi (Jatta, 63.) – Drammeh (Abubakari, 74.). Vezetőedző: Luís Tralhao
Gólszerző: Yusuf (20.), M. Gómez (58.), Diadié (80. – öngól), Lisztes (90.), ill. Pozo (23.)

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Nagy Olivér Nagy Ádám Torreense Európa-liga Ferencváros
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