Verstappen együtt ünnepelné a bajnoki címet Antonellivel, de még nem Austinban

A Ferrari uralta az Amerikai Nagydíj szabadedzéseit: pénteken Charles Leclerc, szombaton pedig Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, így az idei utolsó jelentős fejlesztési csomagjukat bevető maranellóaik joggal bízhattak abban, hogy esélyük nyílhat megszerezniük idénybeli első pole pozíciójukat. Az időmérő azonban nem a Scuderia várakozásai szerint alakult: noha Leclerc az első két szakaszban még rendre ott volt az első két helyen (a Q1-ben második, a Q2-ben első lett), végül sem ő, sem a helyszínen már négy pole pozíciót jegyző Hamilton nem fért be a top 3-ba. A rajtelsőséget az egyéni vb-összetettet vezető Andrea Kimi Antonelli szerezte meg, aki ezzel fontos lépést tett afelé, hogy valóban lehetősége nyíljon lezárni a bajnoki küzdelmet vasárnap.

Az olasz versenyzőnek ehhez mindenekelőtt nyernie kell, de a szezonbeli kilencedik siker még nem biztosítaná be a vb-címet. Ahhoz, hogy Antonelli már Austinban a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnokává váljon, Hamilton legfeljebb az ötödik pozícióban zárthat, miközben Russell nem végezhet előrébb a kilencedik helynél az austini futamon.

A 20 éves versenyző a feltételek ráeső részét tehát a győzelemmel teljesíthetné, amihez remek alapot ad az idénybeli hetedik rajtelsősége. „Nagyon boldog vagyok! Jól sikerült az időmérőm. Meglepődtem az eredmény láttán, és a nap egyik legnagyobb sikerének azt tartom, hogy egyszer sem léptem át a pálya határait! Ez is valamelyest megkönnyítette a dolgunkat. Nem hoztam magam nehéz helyzetbe, így fokozatosan haladhattunk előre az időmérőn, és erre építhettünk.”

„Jól éreztem magam az autóban, főleg a Q3-ban. Bár a szél megnehezítette a dolgunkat, mert kanyarról kanyarra jelentős mértékben változott a gép egyensúlya, az utolsó köröm jónak tűnt. Kicsi jobban megnyomtam, és végül elveszítettem az uralmat a kocsi felett, ami sajnálatos, de így is nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, és már várom a versenyt.”

Antonelli pole pozíciója a Mercedes szempontjából is nagy jelentőségű, hiszen a csapat továbbra sem ismerte ki teljesen a Sepangban bevetett fejlesztési csomagot. „Örülök, mert rengeteget dolgoztunk ezen a fejlesztési csomagon, és még mindig azon vagyunk, hogy teljesen megértsük a működését. Szingapúr óta nagyot léptünk előre. Most folytatnunk kell a munkát, és tovább kell mélyítenünk az ismereteinket. Ez nagyszerű eredmény a csapatnak, hiszen a srácok elképesztő munkát végeztek azért, hogy minél előbb pályára vihessük a fejlesztéseket. Végre az eredményekben is érkeznek.”

Antonelli egyértelmű célt tűzött ki maga elő vasárnap, de tudja, hogy nem lesz egyszerű dolga, hiszen a Red Bull kettőse mindent meg fog tenni az újabb sikerért. „Megpróbálok nyerni. Remélhetőleg jó rajtot veszek utána pedig diktálhatom a tempót, és összejön a győzelem, de ez nem lesz könnyű dolgom. A Red Bull és Max nagyon erős volt, és Isack is ott volt az élmezőnyben az időmérőn.”

Az olasz versenyző tudja, hogy vasárnap felérhet a csúcsra, amit nem tud teljes mértékben figyelmen kívül hagyni, de igyekszik magára fókuszálni „Egyszerűen megpróbálom a lehető legjobb versenyt futni. Nyerni akarok, aztán majd meglátjuk, mi történik. Valamelyest más érzés így rajthoz állni, de a célom változatlan. Csak a saját dolgomra kell összpontosítanom, és úgy érzem, most jobban élvezhetem a vezetést és az egész helyzetet, mert nagyon kedvező pozícióban vagyok. A hozzáállásom azonban továbbra is ugyanaz.”

Míg Antonelli a pole-ból, Russell a hatodik rajthelyről várhatja az év 18. versenyének rajtját az újabb csalódást keltő időmérő után. „Egészen a harmadik szakaszig jónak tűnt minden. Őszintén szólva, egyszerűen futottam két rossz kört, és ezért vagyok ott, ahol. Kimi viszont nagyszerű munkát végzett. Úgy gondolom, akár a top 3-ban is zárhattam volna. A második szegmensben két és fél tizeddel voltam gyorsabb, mint az utolsóban. Nyilvánvaló, hogy nem nyújtottam elég jó teljesítményt.”

A brit nem igazán tudja, mire számítson vasárnap. „Hosszú futam vár ránk, Austinban pedig sok minden történhet. A stratégia fontos szerepet fog játszani, így lesznek lehetőségeink.”

Fontos hétvége előtt állt a Red Bull, hiszen Austinban arra keresi a válaszokat, hogy papíron számára bizonyos szempontból kevésbé kedvező pályán hogyan viselkedik az autója. A sok bucka, a hepehupás aszfalt ugyanis a „vörös bikák” egyik gyenge pontját jelentette az idén, így a Sepangban és Szingapúrban aratott győzelmet után újabb erőpróba várt az alakulatra. Bár a probléma ezúttal is előjött, a Red Bull az időmérőn remek eredményt ért el: mindkét gépével befért az első hármasba. Verstappen 179 ezreddel maradt le a rajtelsőségről, míg Isack Hadjar további 36 ezreddel zárt a csapattársa mögött azt követően, hogy pénteken még vezethetetlennek minősítette a kocsiját.

A négyszeres világbajnok ugyanakkor nem teljesen volt elégedett, és nem igazán értette, hová tűnt az első két szakaszban még meglévő tempó. „A Q1 és a Q2 jól sikerült, a Q3 viszont nem volt jó. Valamiért mindkét garnitúra gumival rosszabb volt az autó egyensúlya. Nem hibáztam, egyszerűen nem volt tapadásom, és az autó elkezdett csúszkálni. Az utolsó körben eléggé kedvezőtlen volt a szél, szóval megpróbáltam egy kicsit jobban nyomni, de ha rosszul kapod el az egyik bukkanót, az autó úgy ugrál, akárcsak egy kenguru, és akkor megcsúszol. Onnantól tudod, hogy vége a körnek.”

„Őszintén szólva egyáltalán nem vagyok elégedett a Q3-mal. Nem ezt akartam, és nem is erre számítottam, de azt, hogy így is meglett a második hely, elfogadom. Az elmúlt néhány hétvégén sokkal jobb lett az autónk, ez egyértelmű. Ahogy az előző versenyhétvégéken is mondtam, bizonyos pályák egyszerűen jobban fekszenek nekünk, mint mások. Szerintem ez a pálya még nem is olyan kedvezőtlen a számunkra, de Szingapúr és Malajzia határozottan jobban feküdt a kocsinak” – tette hozzá az elmúlt öt austini versenyből négyet megnyerő holland.

A négyszeres világbajnokot megkérdezték, ellátná-e valamilyen tanáccsal a bajnoki cím kapujában álló Antonellit. „Nincs szüksége rá. Tudja, mit kell tennie. Egyszerűen meg kell próbálnia megnyerni a mostani versenyt. Ha most nem sikerül, akkor majd a következő hétvégén. Ha akkor sem, akkor az azt követőn. Egyszerűen hihetetlen szezonja van, és meg kell próbálnia élvezni ezt az utat, amelyen az elmúlt hónapokban végigment. Egy ponton persze hivatalossá válik a dolog, és akkor már egy kicsit ünnepelhet is. Ünnepelni fogunk!”

Bár Hadjar a kvalifikációra tudott fordítani a helyzetén, összességében úgy érzi, borzalmas hétvégét teljesít. „Katasztrofális a hétvégém. Folyamatosan törölték a köreimet. Az utolsó edzésen egyetlen kört sem tudtam befejezni a lágy gumin. Tudtam, hogy van potenciál az autóban, mert időnként fél körön keresztül kényelmesen éreztem magam benne, de sosem sikerült befejeznem a kört.”

„Az időmérőn viszont életre kelt a kocsi alattam. Tényleg mélyen beleástuk magunkat a beállításokba, rengeteg mindent kipróbáltunk a hétvégén, és ez végül kifizetődött. Ebből a szempontból nagyon-nagyon elégedett vagyok, de van bennem némi keserűség, igaz, nem az utolsó próbálkozásom, hanem az első Q3-as köröm miatt. Úgy éreztem, rengeteg időt veszítettem az erős hátszél miatt. Szerintem ma még több volt bennünk, de összességében elégedett vagyok azzal, ahogy fordítottunk a helyzetünkön. Ketten vagyunk, úgyhogy ez jelenthet némi előnyt. Megpróbáljuk kihasználni”

A Ferrari továbbra is pole pozíció nélkül áll a 2026-os idényben (Fotó: AFP)

A Ferrari számára csalódást keltően alakult az austini időmérő, hiszen a kezdeti sikerek után egyik autójával sem fért be az első háromba. Az egész hétvégén jobb tempót mutató Leclerc a negyedik, Hamilton pedig az ötödik helyen zárt. Az egész hétvégén jobb tempót mutató monacói csalódottan nyilatkozott a kvalifikáció után.

„Nagyon csalódott vagyok. Voltak már olyan hétvégéink, amikor az edzéseken erős tempót mutattunk, az időmérőn azonban mindig egyértelmű vált, hogy a többiek sokkal gyorsabbak az egyenesekben, és nagy kihívást jelent a számunkra, hogy felvegyük velük a harcot. Most viszont úgy érzem, hogy megvolt a potenciál a kocsiban, az autóhoz azonban az abroncsok is hozzátartoznak. A Q3-ban sajnos nem találtuk el a megfelelő működési tartományt, és már egy-két fokos hőmérséklet-különbség is óriási eltérést jelentett. Már a kivezető körön is nagyon küszködtem, a gép folyamatosan csúszált alattam, ami eléggé megnehezítette az életemet utána is.”

„Ez eléggé frusztráló, de megvannak az okok. Ugyanakkor keményebben kell dolgoznunk, és még jobban meg kell értenünk a gumik működését, mint eddig, mert szerintem a többiek általában valamivel többet tudnak kihozni belőlük. Ők valamiért könnyebben kihozzák a maximumot az autóból a harmadik szakaszban, mint mi. Amint egy kicsit is kikerülünk az optimális működési tartományból, annak nagyon megfizetjük az árát. Ezt mindenképpen alaposan ki kell vizsgálnunk.”

Hamilton valamivel elégedettebben értékelt az időmérő után, szerinte sokat javultak egyik napról a másikra, és lát esélyt a felzárkózásra is vasárnap. „Nagyon jó munkát végeztünk az péntekről szombatra virradóan. Az autó kifejezetten jól működött a harmadik tréningen, és versenyképesek voltunk. A Q1 és a Q2 is rendben volt. Úgy tűnt, harcban vagyunk. Nem változtattunk semmin, és a gép ugyanolyan jónak érződött a Q3-ban is. A köröm is nagyon jól sikerült.”

„A többiek viszont valahogy képesek voltak egy újabb lépést tenni előre. Nem tudom, mi történt. Végül alulmaradunk, szerintem az egyenesekben szokás szerint néhány tizeddel lassabbak vagyunk. Kimi viszont nagyszerű kört tett össze, a Red Bull-lal és a Mercedesszel szembeni motorerő-hátrányunk pedig továbbra is jelentős.”

„Reálisan kell látnunk a helyzetünket. A negyedik és az ötödik helyről rajtolunk, itt pedig elég nehéz előzni. Még a második rajtkockából indulva is nehéz legyőzni valakit, és 2012-ben is rengeteg kellett ahhoz, hogy megelőzzem Vettelt. Talán a taktikával most előrébb léphetünk. Ha jól sikerül a rajtunk, és jó lendülettel érkezünk meg az egyes kanyarhoz, akkor lehetnek lehetőségeink. A stratégia is segíthet, meglátjuk, mit tudunk kihozni belőle.”

AMERIKAI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Antonelli Mercedes 1:34.035 átlag: 211.057 km/ó 2. Verstappen Red Bull-Ford 1:34.214 0.179 mp h. 3. Hadjar Red Bull-Ford 1:34.250 0.215 4. Leclerc Ferrari 1:34.267 0.232 5. Hamilton Ferrari 1:34.311 0.276 6. Russell Mercedes 1:34.476 0.441 7. Piastri McLaren-Mercedes 1:34.803 0.768 8. Norris McLaren-Mercedes 1:35.049 1.014 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:36.049 2.014 10. Lawson Racing Bulls-Ford idő nélkül 11. Gasly Alpine-Mercedes 1:35.080 0.882 12. Hülkenberg Audi 1:35.158 0.960 13. Bortoleto Audi 1:35.691 1.493 14. Colapinto Alpine-Mercedes 1:35.722 1.524 15. Alonso Aston Martin-Honda 1:35.818 1.620 16. Bearman Haas-Ferrari 1:36.031 1.833 17. Ocon Haas-Ferrari 1:36.531 1.502 18. Stroll Aston Martin-Honda 1:36.677 1.648 19. Sainz Williams-Mercedes 1:36.770 1.741 20. Albon Williams-Mercedes 1:36.967 1.938 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:37.433 2.404 22. Bottas Cadillac-Ferrari 1:37.523 2.494

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Norris 1:35.029 1. Leclerc 1:34.198 2. Leclerc 1:35.200 2. Antonelli 1:34.278 3. Verstappen 1:35.215 3. Russell 1:34.305 4. Hadjar 1:35.286 4. Verstappen 1:34.471 5. Hamilton 1:35.355 5. Norris 1:34.539 6. Antonelli 1:35.390 6. Piastri 1:34.818 7. Bortoleto 1:35.632 7. Hamilton 1:34.833 8. Lawson 1:35.662 8. Hadjar 1:34.887 9. Hülkenberg 1:35.704 9. Lindblad 1:34.950 10. Russell 1:35.730 10. Lawson 1:35.058 11. Lindblad 1:35.755 11. Gasly 1:35.080 12. Piastri 1:35.842 12. Hülkenberg 1:35.158 13. Colapinto 1:35.898 13. Bortoleto 1:35.691 14. Gasly 1:35.969 14. Colapinto 1:35.722 15. Bearman 1:36.175 15. Alonso 1:35.818 16. Alonso 1:36.240 16. Bearman 1:36.031 17. Ocon 1:36.531 18. Stroll 1:36.677 19. Sainz 1:36.770 20. Albon 1:36.967 21. Pérez 1:37.433 22. Bottas 1:37.523